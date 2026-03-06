ข่าว

CIB บุกรวบ เจ้าพ่อบ่อนปักกิ่ง หนีซุกที่ไทย เตรียมส่งตัวกลับประเทศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 13:03 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 13:03 น.
62

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง บุกรวบ เจ้าพ่อบ่อนปักกิ่ง ใช้ทุนสูง 91 ล้านบาท หนีซุกที่ไทย เตรียมส่งตัวกลับประเทศ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (บก.ปพ.) ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย กองกำกับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.) ร่วมกันจับกุม นายซ่งฯ (MR.SONG) อายุ 49 ปี สัญชาติจีน ผู้ต้องหาที่ เจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกหมายจับ สถานที่จับกุม บริเวณหน้าห้องพัก ซอยเขามะกอก 1/3 เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจากตำรวจ CIB ได้รับประสานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่ามีผู้ต้องหาชาวจีนรายสำคัญซึ่งมีหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีนในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดกิจกรรมการพนัน” โดยในช่วงปี 2567 ถึงกลางปี 2568 ผู้ต้องหามีพฤติกรรมก่อตั้ง แก๊งอาชญากรรมขึ้น จัดตั้งบ่อนการพนัน ในเขตพื้นที่ภูเขาและป่าไม้ เพื่อหลบหลีกการตรวจสอบของตำรวจปักกิ่ง ใช้เงินทุนในการจัดตั้งบ่อนการพนันมากกว่า 20 ล้านหยวน (ประมาณ 91 ล้านบาท) โดยกระทำต่อเนื่องมากกว่า 150 ครั้ง รวมถึงกระทำความผิดอาญาอีกจำนวนมาก ก่อนหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวภายในประเทศไทย

ตำรวจ กก.สายตรวจ บก.ปพ. และ กก.4 บก.สส.สตม. ได้ร่วมกันสืบสวนติดตามผู้ต้องหา อย่างใกล้ชิดภาย หลังจากได้รับประสานกรณีดังกล่าว จนกระทั่งสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบซ่อนอยู่ภายในพื้นที่รีสอร์ตแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงลงพื้นที่เข้าตรวจสอบ พบว่าผู้ต้องหา หลบซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักจริง จึงได้เข้าจับกุม เบื้องต้นตำรวจชุดจับกุม ได้แจ้งเหตุแห่งการเพิกถอนวีซ่าการอยู่อาศัยในราชอาณาจักรและ แจ้งสิทธิผู้ถูกจับให้ทราบ และนำตัวส่ง กก.3 บก.สส.สตม. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

สอบถามคำให้การผู้ต้องหาเบื้องต้น ให้การปฏิเสธ โดยให้การว่าไม่ทราบกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

