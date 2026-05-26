กู้ภัยต้องถอย เข้าถ้ำช่วยคนงานลาวไม่ได้ ถ้ำแคบ-อากาศหายใจไม่พอ
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและต่างชาติตัดสินใจถอย ภารกิจเข้าช่วยงานลาวหลังเหมืองถล่มยังไม่สำเร็จ ถ้ำแคบ-อากาศหายใจไม่พอ ปรึกษาหาแผนใหม่
จากกรณีที่คนงานลาว 7 คน ที่รับจ้างบริษัททุนจีนขุดแร่ทองในเมืองล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ ติดอยู่ในถ้ำเมืองล่องแจ้ง แขวงไชยสมบูรณ์ สปป.ลาว หลังน้ำป่าทะลักท่วมอุโมงค์ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติการกู้ภัยมีเจ้าหน้าที่จากไทยไปร่วมด้วยนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย ได้สรุปปฏิบัติการณ์เมื่อช่วงวันที่ 25 พ.ค. 69 ที่ผ่านมาว่า “สรุปภารกิจเข้าสำรวจภายในเหมืองถล่ม บ้านล่องแจ้ง แขวงไชสมบูรณ์ สปป.ลาว ของทีมผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำ
Mr.Mikko Pietari Paasi และ นาย นรเศรษฐ์ ปาละสิงห์ สองผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำถ้ำ หลังจากออกมาจากการสำรวจถ้ำ ได้บอกเล่าว่า ภายในถ้ำแคบมากไม่สามารถคลานได้ ต้องนอนคว่ำหน้าแล้วคลานต่ำอย่างเดียว
ภายในเหมืองมีอุโมงค์เป็นช่วงๆ ไม่สามารถคลานเข่าได้ และทั้งสองยังได้ไปถึงจุดที่สามารถดำน้ำได้ และได้ทดลองดำน้ำแล้ว ไปในจุดที่แคบมากโดยใช้วิธีเอาขาเข้าไปก่อน และใช้วิธีเอาเท้าถีบทรายและหินจนสามารถเข้าไปในโพรงเล็กได้ โดยเข้าไปได้ลึกสุดระดับที่ 5 เมตร แต่ภายในนั้นอากาศหายใจไม่เพียงพอ จึงถอนตัวออกมา โดยจุดที่เข้าไปนั้นเป็นจุดที่แคบที่สุดของเหมือง หากถ้าผ่านจุดนี้ไปได้จะเป็นจุดที่โถงกว้างแล้ว แต่โดยสภาพอากาศที่ไม่พอเพียงจึงกลับออกมาวางแผนกันใหม่”
