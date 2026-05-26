ชาวจีนเหี้ยมทำร้ายสาวสอง โมโหไม่ตรงปก ล่าสุดบินหนีออกนอกประเทศไปแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 พ.ค. 2569 07:33 น.| อัปเดต: 26 พ.ค. 2569 07:33 น.
ชาวจีนเหี้ยมทำร้ายสาวสองเลือดอาบ ต้องเย็บ 20 กว่าเข็ม โมโหไม่ตรงปกหลังเรียกมาใช้บริการ ล่าสุดบินหนีออกนอกประเทศไปแล้ว

จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า “อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์จริงๆ ผู้หญิงมาแจ้งความกับแกงค์คนจีนแกงค์นี้เยอะมาก

เขาทำร้ายร่างกาย แบบหน้ากลัวมากๆ เขาไม่ให้ออกจากห้อง แต่หนูพยายาม เปิดประตูให้เพื่อนมาช่วย ถ้าไม่มีเพื่อนคงไม่รอด เขาตบตีและ ข้าวของ เสียหาย พยายามจะหนี แผลที่หน้าเกิดจากแก้วที่แตก แล้วเอามาตีหนู มันโหดร้ายมากๆ แผลโดนเย็บที่หน้า19 เข็ม ที่มือ8เข็ม ส่วนเท้า4เข็ม” โดยยังระบุอีกด้วยว่า “ตอนนี้ทางคนจีนกำลังจะหนีกลับ ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะ ตอนนี้ได้แจ้งความเรียบร้อยและ ได้ไปโรงพยาบาลแล้วค่ะ” ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊กยังได้โพสต์คลิปวินาทีที่ชาวจีนทำร้ายหญิงคนดังกล่าวด้วยนั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้เดินทางไปยังโรงแรมที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ย่านพัทยาใต้ ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางะมุง จ.ชลบุรี โดยได้พูดคุยกับพนักงานต้อนรับของโรงแรม ซึ่งให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่า เหตุการณ์ในครั้งนี้ตนเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่น้องที่เข้ากะเวลาดังกล่าวเล่าให้ฟังเพียงว่า เมื่อช่วงประมาณ 6 โมงเช้าที่ผ่านมา ( 25 พ.ค.69 ) สาวประเภทสองที่ได้รับบาดเจ็บ วิ่งลงมาจากห้องพักชั้น 3 ในสภาพเลือดอาบเต็มตัว แล้วบอกเพียงว่า “คนจีนไม่จ่ายค่าตัวหนู” ซึ่งน้องที่เข้ากะนั้นก็เข้าทำการช่วยเหลือ และถ่ายคลิปไว้ได้บางส่วน

สำหรับชาวจีนรายนี้ ทราบชื่อนายเฉิน เหวินเถา อายุ 22 ปี ชาวจีน เข้าเช็กอินกับทางโรงแรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม โดยเสียค่าห้องคืนละ 750 บาท ทางโรงแรมเก็บมัดจำจำนวน 500 บาท ซึ่งหลังเกิดเหตุ นายเฉิน ก็หลบหนีไปทันที ไม่มารับเงินมัดจำ ซึ่งทางโรงแรมกำลังรวบรวมหลักฐาน ไปแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองพัทยา เพื่อเอาผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

สาเหตุที่ก่อเหตุในเบื้องต้นเชื่อว่า ตั้งใจเรียกสาวให้บริการ แต่ปรากฏว่าเมื่อรู้ว่าเป็นสาวสองไม่ตรงปก ทำให้ไม่พอใจและทำร้ายหรือไม่ และไล่ออกจากห้อง

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า ชายจีนได้บินหนีออกนอกประเทศไทยไปแล้ว โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองสุวรรณภูมิ มุ่งหน้าไปยังสนามบิน ฉงซิ่ง ประเทศจีน

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

