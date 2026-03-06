“เพชร กรุณพล” แจงกรณีจับ เลขานายก อบจ. ไม่เกี่ยวกับพรรคส้ม ลาออกไปแล้ว
เพชร กรุณพล แจงกรณีการจับกุม สิทธิชัย เขื้อทอง เลขานายก อบจ. สมุทรปราการ ไม่เกี่ยวกับพรรคประชาชน ลาออกไปตั้งแต่ปี 65
นายกรุณพล เทียนสุวรรณ หรือ เพชร รองโฆษกพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจงสืบเนื่องจากที่มีกระแสข่าว สิทธิชัย เขื้อทอง ผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนเทรดหุ้น และมีความพยายามโยงว่าเกี่ยวข้องกับ คณะก้าวหน้า และพรรคประชาชนนั้น
โดย เพชร กรุณพล ระบุว่า “จากกรณีที่มีบุคคลและเพจบางเพจ พยายามเชื่อมโยงผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนและฟอกเงิน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะก้าวหน้าและพรรคประชาชน ขอชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวได้ลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2565
และทำงานในตำแหน่งเลขานุการของนายก อบจ.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคประชาชน และไม่ว่าผู้ถูกจับกุมจะสังกัดพรรคการเมืองใด ก็มิได้หมายความว่าพรรคการเมืองนั้นหรือบุคลากรในพรรคนั้นๆจะมีส่วนรู้เห็นหรือต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำของผู้ต้องหาที่กระทำผิดกฎหมาย
แม้จะผ่านช่วงเลือกตั้งมาแล้วแต่การสร้างความเกลียดชังด้วยข่าวปลอม ที่ไม่ตรวจสอบก่อนเผยแพร่ก็ยังคงมีอยู่ หวังเพียงพี่น้องประชาชนจะใช้วิจารณญาณและสืบค้นข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเชื่อและแชร์เนื้อหาเหล่านั้นออกไป”
