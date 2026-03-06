ข่าว

กฟน. แถลงขออภัย ต้นเหตุทำมอไซค์ดับย่านทาวน์อินทาวน์ ปิดเสาส่งสัญญาณแล้ว

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 07:41 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 07:41 น.
กฟน. แถลงขออภัย ต้นเหตุทำมอไซค์ดับย่านทาวน์อินทาวน์ ปิดเสาส่งสัญญาณแล้ว เป็นอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ “หน่วยพระพาย” ของ กสทช. และสํานักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังมีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์และมีการร้องเรียนมาว่ารถจักรยานยนต์ดับหรือสตาร์ทเครื่องไม่ติดในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนจะพบว่าต้นเหตุมาจากเสาส่งสัญญาณของหน่วยงานรัฐนั้น

ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง ได้ออกแถลงว่า MEA ชี้แจงกรณีคลื่นสัญญาณรบกวนรีโมตรถจักรยานยนต์ ซอยอินทราภรณ์ 10 พร้อมระงับใช้อุปกรณ์ชั่วคราว เร่งตรวจสอบร่วมกับ กสทช.

วันนี้ (5 มีนาคม 2569) จากเหตุการณ์ประชาชนในพื้นที่บริเวณถนนอินทราภรณ์ ซอย 10 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง ประสบปัญหารถจักรยานยนต์ที่ใช้ระบบสมาร์ตคีย์ ไม่สามารถสตาร์ตเครื่องยนต์ได้เนื่องจากมีสัญญาณรบกวน นั้น MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ได้รับทราบปัญหาและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กรณีดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวข้องกับ “ระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้า” ของ MEA ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยทันที สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ขอความร่วมมือให้ปิดการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวชั่วคราว ซึ่ง MEA ได้รับทราบและดำเนินการระงับการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน MEA ได้เร่งประสานให้บริษัทผู้รับจ้างเข้าลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียด

ขณะนี้ สำนักงาน กสทช. และ MEA ยังคงอยู่ระหว่างการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริงของสัญญาณรบกวนดังกล่าวมาจากสาเหตุใดแน่ชัด เพื่อนำไปสู่การแก้ไข

MEA ขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับประชาชนในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้ที่ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th

