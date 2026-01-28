ข่าวการเมือง
“ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้
ชนนพัฒฐ์ ลั่นถ้าไม่มี “สส.กฤต” รายได้ชาวประมงจาก จาก กุ้มก้ามกาม ไม่มากขนาดนี้ ทะเลสาบ อ่าวไทย สมบูรณ์ที่สุดในรอบหลายสิบปี
นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 4 ของพรรคกล้าธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ถ้าไม่มี สส กฤต ชาวประมงทะเลสาบคงไม่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ขนาดนี้ “กุ้งก้ามกาม”
กุ้งก้ามกาม สร้างรายได้ ให้กับชาวประมงทะเลสาบได้เยอะ เพราะ สส กฤต”
พร้อมเขียนข้อความเฟซบุ๊กเพิ่มเติมอีกด้วยว่า “ปี 68 ทั้งทะเลสาบ และอ่าวไทย บริเวณคาบสมุมรสทิงพระ สมบูรณ์ ที่สุดในรอบหลายสิบปี สร้างรายได้ให้พี่น้องประมงจำนวนมาก”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- DSI รับเป็นคดีพิเศษ ลุยสอบ “ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว” คดีฟอกเงิน-เว็บพนัน
- “ชนนพัฒฐ์” ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน
- “ธรรมนัส” ย้อนถามทำไมไม่ถาม สส. ถูกจับเมื่อวาน โดนจี้เรื่อง “ชนนพัฒฐ์”
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
นักวิทย์ฯปรับ นาฬิกาวันสิ้นโลก เหลือแค่ 85 วินาที ใกล้สุดในประวัติศาสตร์ เหตุสงคราม-โลกร้อน
36 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เลเวอร์คูเซ่น พบ บียาร์เรอัล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69
1 นาที ที่แล้ว
ข่าว
รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์
4 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
แบงก์ชาติ สั่งสอบเส้นทางเงินด่วน หลังพบเบิกเงินสด 250 ล้าน ขอแต่แบงก์ 500 บาท
12 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
อ.ตฤณ โชว์สูท 350 บาท ลั่น “ยังทำหน้าที่ได้ปกติ” ชาวเน็ตชื่นชม ไม่ต้องพึ่งของแพง
20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
อาร์เซนอล พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69
31 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
เพลง ชนม์ทิดา ร้องไห้ 3 วันติด ให้ข้อคิดลึกซึ้ง อย่าปิดกั้นความรู้สึก จนปะทุออกมา
33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ รทสช. แค้นสแกมเมอร์สูญ 6 ล้าน ลุยปราบโกง
34 นาที ที่แล้ว
ข่าวดารา
ฟังจากปาก! แม่ปุ้ย TPN ตอบชัดสถานะ แอนโทเนีย-เป๊ก เศรณี หลังลือซุ่มปลูกต้นรัก
41 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ชนนพัฒฐ์” ลั่นถ้าไม่มีตน รายได้ชาวประมงจาก “กุ้งก้ามกาม” ไม่มากขนาดนี้
47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
บาร์เซโลนา พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
อ.ปวิน แทงสวน ชุดสูทประกันสังคม 35 ล้านไม่แพง แต่ไม่คุ้ม ยูนิฟอร์ม ดัดจริต ไทยเมืองร้อน
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” จับมือ “ธนาธร” หลังบังเอิญเจอกันขณะหาเสียง ตกลงหาเสียงคนละทาง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
น้าเน็ก เผยสถานะพ่อ ตอนนี้โสด แต่ไม่เปิดตัวลูก กลัวอยู่ใต้เงา-ถูกมองเป็นลูกดารา
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
กองทัพบก แจง เบี้ยกำลังพลล่าช้า ตอนนี้ได้รับโอนงบแล้ว เร่งให้ถึงมือกำลังพลเร็วที่สุด
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ดอร์ทมุนด์ พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 28 ม.ค. 69
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ยังไงแน่? เจนนี่ รัชนก โชว์ผลตรวจครรภ์ หลังรอบเดือนขาด 3 วัน แฟนๆ ลุ้นเป็นคุณแม่ลูก 3
2 ชั่วโมง ที่แล้ว