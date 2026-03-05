“อิ๊งค์” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ส่งกำลังใจให้พ่อ อีก 2 เดือนจะได้ออกแล้ว
อิ๊งค์ และสามี เดินทางเข้าเยี่ยม ทักษิณ ส่งกำลังใจให้พ่อ อีก 2 เดือนจะได้ออกแล้ว ใกล้เข้ากำหนดพักโทษ กเผยวันนี้ปกติสุขภาพแข็งแรงดี
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ้งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ หรือปอ สามี เป็นตัวแทนครอบครัว เดินทางมาเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำคลองเปรม พร้อมกับทีมทนายความ หลังนายทักษิณถูกคุมขังใกล้ครบ 6 เดือน
น.ส.แพทองธาร สัมภาษณ์หลังเข้าเยี่ยมบิดาว่า วันนี้ก็เป็นปกติ อัพเดตชีวิตธรรมดา ส่วนสุขภาพคุณพ่อยังเเข็งเเรงดี ตอนนี้โอเค
เมื่อถามว่าวันที่ 9 มี.ค.นี้ จะครบ 6 เดือนแล้ว รู้สึกอย่างไรบ้างเพราะก็เป็นเวลาครึ่งปีแล้ว ปรากฏว่า น.ส.แพทองธาร ก้มหน้าสักครู่และเงยหน้าตอบว่า “ก็..รู้สึกว่านาน ก็ให้กำลังใจกันไปว่าอีก 2 เดือนจะได้ออกแล้ว หวังว่าคงต้องให้กำลังใจกันไป ให้ท่านมีกำลังใจในทุกวัน”
เมื่อถามว่า น.ส.แพทองธาร จะเป็นผู้อุปการะเอง และใช้บ้านจันทร์ส่องหล้าเป็นสถานที่คุมประพฤตินายทักษิณเหมือนเดิมหรือไม่ น.ส.แพทองธาร เผยว่า เดี๋ยวคงต้องคุยกันอีกที เมื่อถามถึงสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ได้มีการพูดคุยบ้างหรือไม่ น.ส.แพทองธาร เผยว่า ไม่ได้คุยค่ะ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ
- กรมราชทัณฑ์ แจงพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัวได้ 11 พ.ค. ยันทำตามกฎหมาย
- รมว.ยุติธรรม เผย “ทักษิณ” ครบกำหนดพักโทษเมื่อไหร่ ยืนยันยื่นได้ตามปกติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: