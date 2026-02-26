“อิ๊งค์” เผย “ทักษิณ” พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ
อิ๊งค์ เผย ทักษิณ พร้อมวางมือทางการเมือง หลังออกจากเรือนจำ ยังไม่ได้คุยเรื่องการพักโทษ หลังจากที่กรมราชทัณฑ์ ระบุว่าปล่อยตัวได้ 11 พ.ค.
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง เดินทางเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งครั้งนี้เป็นการเยี่ยมครั้งที่ 43 ท่ามกลางกระแสการได้รับการพักโทษในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ และสามารถได้รับการปล่อยตัวในวันที่ 11 พฤษภาคม
โดย น.ส.แพทองธาร ให้สัมภาษณ์หลังเข้าเยี่ยมว่า ยังไม่ได้เตรียมอะไรทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน วันนี้เป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป เป็นเรื่องคลิปที่ไปท่องเที่ยวกัน
ส่วนหากครบกำหนดการพักโทษแล้ว เมื่อออกมาจากเรือนจำ จะวางมือทางการเมืองหรือไม่ นางสาวแพทองธาร ระบุว่า “เข้าไปอยู่ 6 เดือนแล้ว น่าจะวางมือแล้ว ไม่มีไม่วางมือหรอกค่ะ”
ก่อนหน้านี้ กรมราชทัณฑ์ อธิบายว่า การคำนวณระยะเวลาการเข้าเกณฑ์การพักการลงโทษนั้น กรมราชทัณฑ์ได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 ซึ่งบัญญัติว่า ในการคำนวณระยะเวลาจำคุก ให้นับวันเริ่มจำคุกรวมคำนวณเข้าด้วย และให้นับเป็น 1 วันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมง ถ้าระยะเวลาที่คำนวณนั้นกำหนดเป็นเดือน ให้นับ 30 วันเป็น 1 เดือน ถ้ากำหนดเป็นปี ให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการ
ดังนั้น ในการคำนวณโทษของ นายทักษิณฯ2 ใน 3 ของกำหนดโทษ 1 ปี (1 ปี = 12 เดือน 5 วัน = 365 วัน) จึงเท่ากับ 8 เดือน 4 วัน หรือ 244 วัน ซึ่งตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 และสามารถปล่อยตัวได้ในวันถัดไป คือ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 สำหรับ การจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับนายทักษิณหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ
