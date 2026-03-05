กองทัพบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปี 2569 รวม 6 อัตรา

กรมกำลังพลทหารบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ประจำปี 2569 รวม 6 อัตรา
ใครที่กำลังมองหางานราชการ ตอนนี้กรมกำลังพลทหารบกกำลังเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งชายและหญิง รวมถึงทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2569
รอบนี้เปิดรับทั้งหมด 3 กลุ่มงาน รวม 6 อัตรา ได้แก่
-
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ต้องมีคุณวุฒิปริญญา) จำนวน 2 อัตรา
-
กลุ่มงานเทคนิค (ต้องมีคุณวุฒิ ปวช.) จำนวน 3 อัตรา
-
กลุ่มงานบริการ (ต้องมีคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น) จำนวน 1 อัตรา
สำหรับเงื่อนไขเรื่องอายุของผู้สมัคร ถ้าสมัครกลุ่มงานบริหารทั่วไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ ส่วนกลุ่มงานเทคนิคและกลุ่มงานบริการ ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ โดยจะนับอายุถึงวันรับสมัครวันแรก
ใครสนใจสามารถเดินทางไปสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 มีนาคม 2569 เวลา 08.00 – 15.30 น. สถานที่รับสมัครคือ กองธุรการ อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ถ้าต้องการดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการรับสมัครมาอ่านเพิ่มเติม สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ dop.rta.mi.th หรือไปติดตามข้อมูลที่เพจเฟซบุ๊ก “กรมกำลังพลทหารบก Directorate of Personnel” ได้เลย
