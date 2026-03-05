“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ
วันนอร์ ชื่นชม อนุทิน วางตัวเป็นกลาง แนะอยู่นิ่งๆดูสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาณิชย์พาคนไทยกลับบ้าน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม ให้สัมภาษณ์ภายหลังพา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา เข้าพบนายกฯ ว่า
นายกฯ ขอคำแนะนำจากนายวันมูหะมัดนอร์ ถึงเหตุการณ์รุนแรงในตะวันออกกลาง ไทยควรวางตัวอย่างไร โดยนายวันมูหะมัดนอร์บอกว่า การวางตัวของนายกฯของประเทศไทยเหมาะสมที่สุด เราต้องวางตัวเป็นกลาง ทำตัวนิ่งๆ เพื่อดูแนวโน้มเหตุการณ์จะไปทิศทางใด
ผู้สื่อข่าวถามว่านายวันมูหะมัดนอร์ แนะนำให้ทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ยัง ตอนนี้ทุกอย่างต้องดูสถานการณ์ที่จะก้าวต่อไปไม่ว่า จะเดินไปในทางที่ดีขึ้น หรือถอยหลังกลับมาในสถานการณ์ที่ไม่ดี ถ้าเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นนายกฯอาจต้องเชิญ นายวันมูหะมัดนอร์ มาปรึกษาอีกครั้ง
นายพิพัฒน์ กล่าวถึงความชัดเจนในการรับคนไทย 200 คน จากอิหร่านไปยังตุรกี เพื่อเดินทางกลับประเทศไทยว่า ระยะทางประมาณ 1,000 กิโลเมตร จากอิหร่านมาตุรกี และเดินทางมาที่ประเทศไทย จึงเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจของผู้ที่จะเดินทางกลับมาประเทศไทยว่ามีความพร้อมหรือไม่ เพราะระยะทางไกลและไม่ได้ง่าย ระหว่างทางอาจจะมีด่าน รวมถึงผู้ที่ประสงค์ดีและไม่ประสงค์ดี ซึ่งไม่สามารถไปคาดการณ์ได้ จึงต้องประเมินสถานการณ์ให้ดูแล้วปลอดภัยที่สุดถึงจะเคลื่อนย้าย
เมื่อถามว่าเรื่องเครื่องบินที่นำคนไทยกลับ มีความพร้อมใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จากที่นายกฯพูด จะใช้เครื่องบินพาณิชย์เหมาลำ เช่น หาเครื่องบินพาณิชย์ที่บินผ่านน่านฟ้าตุรกี เข้ามาที่ไทย ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกกว่านำเครื่องของทหารอากาศไปรับ จะมีเรื่องของการขออนุญาตและเรื่องความมั่นคง การประกันภัยที่จะยุ่งยากมากกว่า
ส่วนคนที่จะตัดสินใจนำกลับจะเป็นประชาชนหรือรัฐบาล นายพิพัฒน์ กล่าวว่า การประเมินของสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำอิหร่าน ที่จะให้ข้อมูลผ่านกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรายงานนายกฯอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พรรคประชาชน จี้ รัฐบาลพูดความจริง น้ำมันสำรองเหลือ 38 วัน ต่ำกว่าที่คาด
- “อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- ทูตสหรัฐฯ เข้าพบ อนุทิน คาดชี้แจงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: