เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้
หวั่นอันตราย! สาวงอนแฟนนั่งกลางแยก ปาของ-เขวี้ยงรองเท้าใส่ เหตุมอเตอร์ไซต์ดับ แต่ฝ่ายชายไม่กล้าเข็นข้ามฝั่ง
วันนี้ (5 มีนาคม 2569) มีการเผยแพร่คลิปของหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่กลางแยกไฟแดงคีรี-อ่างศิลา จ.ชลบุรี สะบัดรองเท้าออก จากนั้นแฟนหนุ่มสวมเสื้อสีแดงเดินเข้าไปหาและพยายามดึงตัวเธอขึ้นมาจากพื้น แต่ถูกฝ่ายหญิงปาสิ่งของใส่ และเขวี้ยงรองเท้าจนเกือบโดนคนขับมอเตอร์ไซต์ที่ขับผ่าน ก่อนที่ฝ่ายชายเดินไปเก็บของที่กระจายอยู่บนถนน รวมทั้งเข้ามาง้อเธอก่อนที่ทั้งสองจะเข้าข้างทางอย่างปลอดภัย หลังจากมีการแชร์คลิปออกไปชาวโซเชียลสงสัยว่าสาเหตุแฟนสาวมานั่งอยู่กลางถนนและงอนคนรักคืออะไรกันแน่
ล่าสุด ข่าวสด ได้ไปสัมภาษณ์ นายกรพล อายุ 56 ปี อาชีพรับจ้างขี่รถจักรยานยนต์ ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น เล่าว่าทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์ติดไปแดง แต่จู่ ๆ รถดันดับกลางแยก ฝ่ายหญิงจึงเดินไปกลางถนนเพื่อโบกรถให้แฟนหนุ่มเข็นจักยานยนต์ข้ามฝั่งไป แต่อีกฝ่ายกลับไม่กล้าเข็นเพราะเห็นว่ารถเยอะ ทำให้ฝ่ายหญิงโมโหและงอน ตัดสินใจนั่งลงโบกรถให้ตรงกลางแยก
เมื่อเห็นดังนั้นแฟนหนุ่มจึงเดินเข้าไปง้อใช้เวลาอยู่ 3 นาที ทั้งคู่ก็เดินเข้าข้างทาง จากนั้นฝ่ายชายเข็นรถจักรยานยนต์ข้ามแยกแล้วทั้งสองเข็นรถกลับบ้าน
อย่างไรก็ดี หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป โซเชียลมองว่าการกระทำดังกล่าวอาจเกิดอันตรายได้ เนื่องจากแฟนสาวนั่งอยู่กลางแยกที่มีรถสัญจรไปมา
