คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ
อดีตนาวิกโยธิน ไบรอัน แม็กกินเนสส์ ลุกประท้วงกลางที่ประชุมวุฒิสภา ไม่เอาศึกอิหร่าน-อิสราเอล ตำรวจเข้าชาร์จลากตัวออก ยื้อประตูจนกระดูกศอกลั่นเปราะ คาดแขนหักต่อหน้าต่อตา สว.
เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 69 เวลา 05.02 น. บัญชี X (ทวิตเตอร์) ชื่อ @rawsalerts ปล่อยคลิปเหตุการณ์ระทึกกลางที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกองทัพของวุฒิสภาสหรัฐฯ อดีตนาวิกโยธิน จ่าสิบเอก ไบรอัน แม็กกินเนสส์ ลุกขึ้นยืนประท้วงกลางวงประชุม
ไบรอันตะโกนลั่นห้องประชุม เขาประกาศจุดยืนชัดเจน ชาวอเมริกันไม่ต้องการทำสงครามกับอิหร่านเพื่ออิสราเอล คนอเมริกันไม่อยากให้ประเทศเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งครั้งใหม่ ตำรวจรัฐสภาสหรัฐฯ เห็นท่าไม่ดี รีบพุ่งเข้าชาร์จตัวทันที เจ้าหน้าที่พยายามใช้กำลังลากเขาออกจากห้องประชุม
เหตุการณ์บานปลายช่วงวินาทีถูกคุมตัวออก ไบรอันใช้แขนรั้งขอบประตูห้องประชุมไว้แน่น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกแรงยื้อยุดฉุดกระชากสุดแรง คลิปช่วงท้ายเผยให้เห็นภาพน่าหวาดเสียว แขนของไบรอันบิดผิดรูปอย่างชัดเจน จังหวะนั้นมีเสียงกระดูกดัง “เปราะ” คาดว่าข้อศอกน่าจะหักออกจากกัน ไบรอันร้องบอกเจ้าหน้าที่ทันทีว่าแขนเขาหักแล้ว
ต่อมา วุฒิสมาชิก ทิม ชีฮี จากรัฐมอนทานา เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาเดินเข้ามาดูและช่วยเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ประท้วงออกไป สำหรับ ไบรอัน แม็กกินเนสส์ คนนี้มีดีกรีเป็นถึงนักเคลื่อนไหวและผู้สมัคร ส.ว. รัฐนอร์ทแคโรไลนา จากพรรคกรีนพาร์ตี เขาแสดงจุดยืนต่อต้านการขยายความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตลอด
ตอนนี้คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ กลุ่มทหารผ่านศึกและนักเคลื่อนไหวต้านสงครามต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์การใช้กำลังของเจ้าหน้าที่กันอย่างดุเดือด ส่วนอาการบาดเจ็บที่แน่ชัดของไบรอัน ต้องรอผลตรวจยืนยันอีกครั้ง
🚨#BREAKING: Watch Former Marine Sgt. Brian McGuinness stood up in Congress to say that we don’t want to fight a war with Iran for Israel while being removed by the Capitol police
📌#Washington | #DC
Watch As Former Marine Sgt. Brian McGuinness stood up during a Senate… pic.twitter.com/8mAyO2gz9q
— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 4, 2026
