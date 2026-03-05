ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:34 น.
67
รวบ "อดีตนาวิกโยธิน" ค้านสงครามอิหร่าน
อดีตนาวิกโยธิน ไบรอัน แม็กกินเนสส์ ลุกประท้วงกลางที่ประชุมวุฒิสภา ไม่เอาศึกอิหร่าน-อิสราเอล ตำรวจเข้าชาร์จลากตัวออก ยื้อประตูจนกระดูกศอกลั่นเปราะ คาดแขนหักต่อหน้าต่อตา สว.

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 69 เวลา 05.02 น. บัญชี X (ทวิตเตอร์) ชื่อ @rawsalerts ปล่อยคลิปเหตุการณ์ระทึกกลางที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกองทัพของวุฒิสภาสหรัฐฯ อดีตนาวิกโยธิน จ่าสิบเอก ไบรอัน แม็กกินเนสส์ ลุกขึ้นยืนประท้วงกลางวงประชุม

ไบรอันตะโกนลั่นห้องประชุม เขาประกาศจุดยืนชัดเจน ชาวอเมริกันไม่ต้องการทำสงครามกับอิหร่านเพื่ออิสราเอล คนอเมริกันไม่อยากให้ประเทศเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งครั้งใหม่ ตำรวจรัฐสภาสหรัฐฯ เห็นท่าไม่ดี รีบพุ่งเข้าชาร์จตัวทันที เจ้าหน้าที่พยายามใช้กำลังลากเขาออกจากห้องประชุม

อดีตนาวิกโยธิน ไบรอัน แม็กกินเนสส์ ลุกประท้วงกลางที่ประชุมวุฒิสภา
เหตุการณ์บานปลายช่วงวินาทีถูกคุมตัวออก ไบรอันใช้แขนรั้งขอบประตูห้องประชุมไว้แน่น เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ออกแรงยื้อยุดฉุดกระชากสุดแรง คลิปช่วงท้ายเผยให้เห็นภาพน่าหวาดเสียว แขนของไบรอันบิดผิดรูปอย่างชัดเจน จังหวะนั้นมีเสียงกระดูกดัง “เปราะ” คาดว่าข้อศอกน่าจะหักออกจากกัน ไบรอันร้องบอกเจ้าหน้าที่ทันทีว่าแขนเขาหักแล้ว

ตำรวจรัฐสภาสหรัฐ เข้าจับกุม ไบรอัน แม็กกินเนสส์ กลางที่ประชุมคณะอนุกรรมการทัพ
ต่อมา วุฒิสมาชิก ทิม ชีฮี จากรัฐมอนทานา เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาเดินเข้ามาดูและช่วยเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ประท้วงออกไป สำหรับ ไบรอัน แม็กกินเนสส์ คนนี้มีดีกรีเป็นถึงนักเคลื่อนไหวและผู้สมัคร ส.ว. รัฐนอร์ทแคโรไลนา จากพรรคกรีนพาร์ตี เขาแสดงจุดยืนต่อต้านการขยายความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตลอด

ตอนนี้คลิปเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์ กลุ่มทหารผ่านศึกและนักเคลื่อนไหวต้านสงครามต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์การใช้กำลังของเจ้าหน้าที่กันอย่างดุเดือด ส่วนอาการบาดเจ็บที่แน่ชัดของไบรอัน ต้องรอผลตรวจยืนยันอีกครั้ง

