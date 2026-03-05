ข่าวการเมือง

“ชัยชนะ” ยืนยัน “พรรคประชาธิปัตย์” มีเอกภาพ ปัดดีลแอบร่วม รบ.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:10 น.
53

ชัยชนะ ยืนยัน พรรคประชาธิปัตย์ มีเอกภาพ 100% ปัดดีลแอบร่วมรัฐบาล พร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทำงานของ อนุทิน

นายชัยชนะ เดชเดโช สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ที่เดินทางมารายงานตัววันนี้เดิมเป็นกำหนดการของ สส.แบบแบ่งเขต ส่วนบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ ไม่มีเรื่องอะไร เป็นการมารายงานตัวและตนได้แจ้งหมายกับสื่อมวลชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เมื่อถามว่านในวันพรุ่งนี้จะเดินทาง สส. มาพร้อมกับบัญชีรายชื่อด้วยหรือไม่ เพราะการเดินทางมารายงานตัวก่อนอาจถูกมองว่าพรรคไม่มีเอกภาพ

นายชัยชนะ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีเอกภาพอยู่แล้ววันนี้ชัดเจนว่าเรามี สส. จำนวน 21 คน มติพรรคเป็นอย่างไรหัวหน้าพรรคตัดสินใจอย่างไร ก็ตัดสินใจตามอยู่แล้ว อย่ามองทุกอย่างให้เป็นประเด็นทางการเมือง เช่นการเดินทางมาไม่พร้อมกัน ยืนยันว่าเราทำงานเป็นทีมและมีเอกภาพ

ส่วนที่มีคนมองว่าอาจมีการดีลอะไรบางอย่างหรือไม่จึงเดินทางมารายงานตัวแยก นายชัยชนะ กล่าวว่าไม่มีการแอบดีล ทุกอย่างคุยกันแบบเปิดเผย และทุกอย่างตัดสินด้วยมติพรรคและการประสานงานต่างๆ ตามที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้บอกไว้ คือ เลขาธิการพรรคจะเป็นผู้ประสานแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อถามว่าก่อนหน้าหน้านั้นเคยโยนหินถามทาง ว่าจะให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งมีกระแสตอบกลับมาหลายด้าน สรุปได้หรือไม่ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณเสียงประชาชนกว่า 3,000,000 เสียง ที่ให้โอกาสกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง 60% เป็นคะแนนเสียงที่อยู่ภาคใต้ ส่วนที่ตนถามว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ต้องยอมรับว่าที่มาของ สส. เรามาจากที่ประชาชนเลือกเข้ามาจึงต้องกลับไปถามโหวตเตอร์ในพื้นที่ว่ามีความเห็นอย่างไร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ว่า อยากให้ร่วมรัฐบาล แต่การจะตัดสินใจอย่างไรต้องถามมติพรรค และต้องหารือกับสส. และกรรมการบริหารพรรคทุกคน อีกทั้งการจะได้ร่วมรัฐบาลต้องได้รับการเทียบเชิญซึ่งขณะนี้ยังไม่มีอะไร

เมื่อถามต่อว่าเสียงในพื้นที่อยากให้ไปร่วมรัฐบาลจะเป็นการสวนทางกับมติพรรคหรือไม่ นายชัยชนะ ยืนยันว่า จะสวนมติพรรคไม่ได้ มติเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้น การร่วมรัฐบาลจะต้องได้รับการเทียบเชิญจากพรรคแกนนำหลัก อยู่ดีๆ จะไปร่วมรัฐบาลไม่ได้ เพราะแกนนำรัฐบาลเทียบเชิญมา ทั้งนี้มี 3 เงื่อนไขที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยืนยันไปแล้วหากสามารถตอบรับตามเงื่อนไขได้ก็จะพิจารณาว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม

เมื่อถามว่าเสียง 21 เสียงของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่หรือไม่ ทั้งการโหวตเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรี นายชัยชนะ กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปในทิศทางอื่น 21 เสียงต้องเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งเราต้องเข้าไปขับเคลื่อนและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เรื่องนโยบายที่ได้ไปรณรงค์หาเสียงไว้ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านคนพิการ ซึ่งต้องนำไปเสนอในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นเอกภาพ 100%

ส่วนบทบาทหากไปเป็นฝ่ายค้านพร้อมจะตรวจสอบรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ใช่หรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ประชาธิปัตย์เคยเป็นมาแล้วทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล เราต้องพร้อมทำงานทั้งสองฝ่ายและจะทำให้เต็มที่ 100% ฉะนั้นไม่ต้องกังวล ซึ่งในวันพรุ่งนี้ หัวหน้าพรรคจะต้องเดินทางมารายงานตัว แต่ สส.แบบแบ่งเขต จะต้องเดินทางกลับไปลงพื้นที่ ส่วนตนเองหากไม่ติดภารกิจจะร่วมเดินทางมาด้วยอย่างแน่นอน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา ข่าว

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

1 นาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กางไทมไลน์เปิดประชุมสภา คาดเลือกประธานสภา ช่วงเดือนมีนาคม

11 นาที ที่แล้ว
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ข่าว

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วันนอร์” ชื่นชม “อนุทิน” วางตัวเป็นกลาง เตรียมเช่าเครื่องบินพาคนไทยกลับ

31 นาที ที่แล้ว
รวบ &quot;อดีตนาวิกโยธิน&quot; ค้านสงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด! อดีตนาวิกโยธิน ค้านสงครามอิหร่าน ถูกตำรวจรวบจนแขนหักกลางสภาสหรัฐฯ

34 นาที ที่แล้ว
ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต ข่าว

ในหลวง-พระราชินี เสร็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อน พระแก้วมรกต

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยชนะ” ยืนยัน “พรรคประชาธิปัตย์” มีเอกภาพ ปัดดีลแอบร่วม รบ.

49 นาที ที่แล้ว
ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย แอบยัดเฮโรอีน เข้าช่องคลอด-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ ข่าวต่างประเทศ

ศาลไต้หวัน สั่งจำคุก 2 สาวไทย ลอบยัดเฮโรอีน เข้าทวารหนัก-กลืนลงท้อง เข้าประเทศ

50 นาที ที่แล้ว
&quot;น็อต วรฤทธิ์&quot; โพสต์ซึ้งถึง &quot;ม้า อรนภา&quot; ยกย่องหัวใจแกร่ง ยืนหยัดในอุดมการณ์ บันเทิง

น็อต วรฤทธิ์ โพสต์ซึ้งถึง ม้า อรนภา ยกย่องความอดทน ยืนหยัดในอุดมการณ์

56 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว มนต์ชัย เข้าพิธีอุปสมบทแล้วที่วัดตาลเอน อยุธยา ข่าว

ภาพล่าสุด ทนายแก้ว ห่มผ้าเหลือง ใบหน้าเปี่ยมสุข รับฉายาทางธรรม ‘คัมภีรปัญโญ’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย &quot;อากงจุน&quot; เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย “อากงจุน” เจ้าของฮาตาริ มหาเศรษฐีบริจาค 900 ล้าน เสียชีวิตแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ใจหาย! ภาพล่าสุดตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง เงียบเหงา ไร้คนเดิน หวนนึกถึงวันเก่าๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปู่มะกันประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แยกเดียวกับที่ปู่เรียกร้องให้ติดไฟจราจร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจาะสนามสอบเตรียมอุดมฯ 69: อัตราแข่งขัน 1:10 ข่าว

ทุบสถิติ 18 ปี ยอดสมัคร เตรียมอุดมศึกษา 69 พุ่งเฉียด 1.4 หมื่นคน อัตราแข่งขัน 1:9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Biography of Run Natthamonkan, a former actress from the 90s. Beautiful, sassy, and full of charm; still stunning and unchanged. บันเทิง

ประวัติ “รัล ณัทธมนกาญจน์” อดีตนักแสดง ยุค 90 สวยแซ่บครบรส ยังเป๊ะปังไม่มีเปลี่ยน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน &quot;ลินคอล์น&quot; ของสหรัฐ ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน โกหกคำโต ถล่มเรือบรรทุกเครื่องบิน “ลินคอล์น” ของสหรัฐ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัล ณัทธมนกาญจน์ ปัดเอี่ยวลงทุนซีรีส์วาย 10 ล้าน บันเทิง

รัล ณัทธมนกาญจน์ โต้หลอกลงทุนทำซีรีส์ 10 ล้าน ลั่น ไม่ชอบมีปัญหากับใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล วอนประชาชนในตะวันออกกลางดูแลสุขภาพจิต พร้อมเปิดช่องทางช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้ บันเทิง

นาทีชีวิต! มิ้นท์ นวินดา ลูกชิ้นติดคอขณะถ่ายรายการ ไม่มีใครรู้ ทำแฟนคลับอดห่วงไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 5 มี.ค. 69 เช็กราคา 4 ปั๊มดัง จับตาสัญญาณดีเซลโลกพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ซูเปอร์โมเดลยุค 80 เสียชีวิตวัย 62 ปี หลังต่อสู้กับโรคมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้ บันเทิง

ขิง ชุติกาญจน์ ลาออกรองโฆษกพรรครักชาติ อุดมการณ์ไปต่อกันไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 11:10 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 11:10 น.
53
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork โพสต์เดือดท้า บังแจ็ค และ CSI LA ขุดหลักฐานคดีลวนลามที่อเมริกา

ซีเค จัดหนัก! ให้ 15 วัน บังแจ็ค-CSI LA หาหลักฐานคดีฉาว ถ้ามั่วต้องขอโทษ

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เปิดขุมทรัพย์ ท็อป วราวุธ รวยมาก 497 ล้าน ไม่มีหนี้สิน

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ตร.อยุธยา แจงจับชายป่วย เส้นเลือดสมองแตก คิดว่าเมา ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569

เฉลยไวรัล สาวนั่งงอนแฟนกลางถนน ปาของ-เขวี้ยงรองเท้า ที่แท้เพราะสาเหตุนี้

เผยแพร่: 5 มีนาคม 2569
Back to top button