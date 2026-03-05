“ชัยชนะ” ยืนยัน “พรรคประชาธิปัตย์” มีเอกภาพ ปัดดีลแอบร่วม รบ.
ชัยชนะ ยืนยัน พรรคประชาธิปัตย์ มีเอกภาพ 100% ปัดดีลแอบร่วมรัฐบาล พร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทำงานของ อนุทิน
นายชัยชนะ เดชเดโช สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ที่เดินทางมารายงานตัววันนี้เดิมเป็นกำหนดการของ สส.แบบแบ่งเขต ส่วนบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์จะเดินทางมารายงานตัวในวันพรุ่งนี้ ไม่มีเรื่องอะไร เป็นการมารายงานตัวและตนได้แจ้งหมายกับสื่อมวลชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว เมื่อถามว่านในวันพรุ่งนี้จะเดินทาง สส. มาพร้อมกับบัญชีรายชื่อด้วยหรือไม่ เพราะการเดินทางมารายงานตัวก่อนอาจถูกมองว่าพรรคไม่มีเอกภาพ
นายชัยชนะ กล่าวว่า พรรคประชาธิปัตย์มีเอกภาพอยู่แล้ววันนี้ชัดเจนว่าเรามี สส. จำนวน 21 คน มติพรรคเป็นอย่างไรหัวหน้าพรรคตัดสินใจอย่างไร ก็ตัดสินใจตามอยู่แล้ว อย่ามองทุกอย่างให้เป็นประเด็นทางการเมือง เช่นการเดินทางมาไม่พร้อมกัน ยืนยันว่าเราทำงานเป็นทีมและมีเอกภาพ
ส่วนที่มีคนมองว่าอาจมีการดีลอะไรบางอย่างหรือไม่จึงเดินทางมารายงานตัวแยก นายชัยชนะ กล่าวว่าไม่มีการแอบดีล ทุกอย่างคุยกันแบบเปิดเผย และทุกอย่างตัดสินด้วยมติพรรคและการประสานงานต่างๆ ตามที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้บอกไว้ คือ เลขาธิการพรรคจะเป็นผู้ประสานแต่เพียงผู้เดียว
เมื่อถามว่าก่อนหน้าหน้านั้นเคยโยนหินถามทาง ว่าจะให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลหรือไม่ ซึ่งมีกระแสตอบกลับมาหลายด้าน สรุปได้หรือไม่ว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนต้องขอขอบคุณเสียงประชาชนกว่า 3,000,000 เสียง ที่ให้โอกาสกับพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง 60% เป็นคะแนนเสียงที่อยู่ภาคใต้ ส่วนที่ตนถามว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ต้องยอมรับว่าที่มาของ สส. เรามาจากที่ประชาชนเลือกเข้ามาจึงต้องกลับไปถามโหวตเตอร์ในพื้นที่ว่ามีความเห็นอย่างไร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ว่า อยากให้ร่วมรัฐบาล แต่การจะตัดสินใจอย่างไรต้องถามมติพรรค และต้องหารือกับสส. และกรรมการบริหารพรรคทุกคน อีกทั้งการจะได้ร่วมรัฐบาลต้องได้รับการเทียบเชิญซึ่งขณะนี้ยังไม่มีอะไร
เมื่อถามต่อว่าเสียงในพื้นที่อยากให้ไปร่วมรัฐบาลจะเป็นการสวนทางกับมติพรรคหรือไม่ นายชัยชนะ ยืนยันว่า จะสวนมติพรรคไม่ได้ มติเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้น การร่วมรัฐบาลจะต้องได้รับการเทียบเชิญจากพรรคแกนนำหลัก อยู่ดีๆ จะไปร่วมรัฐบาลไม่ได้ เพราะแกนนำรัฐบาลเทียบเชิญมา ทั้งนี้มี 3 เงื่อนไขที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ยืนยันไปแล้วหากสามารถตอบรับตามเงื่อนไขได้ก็จะพิจารณาว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม
เมื่อถามว่าเสียง 21 เสียงของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปในทิศทางเดียวกันใช่หรือไม่ ทั้งการโหวตเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรี นายชัยชนะ กล่าวว่า ไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปในทิศทางอื่น 21 เสียงต้องเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งเราต้องเข้าไปขับเคลื่อนและนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เรื่องนโยบายที่ได้ไปรณรงค์หาเสียงไว้ทั้งเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ และงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านคนพิการ ซึ่งต้องนำไปเสนอในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมย้ำว่าทุกอย่างเป็นเอกภาพ 100%
ส่วนบทบาทหากไปเป็นฝ่ายค้านพร้อมจะตรวจสอบรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ใช่หรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ประชาธิปัตย์เคยเป็นมาแล้วทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล เราต้องพร้อมทำงานทั้งสองฝ่ายและจะทำให้เต็มที่ 100% ฉะนั้นไม่ต้องกังวล ซึ่งในวันพรุ่งนี้ หัวหน้าพรรคจะต้องเดินทางมารายงานตัว แต่ สส.แบบแบ่งเขต จะต้องเดินทางกลับไปลงพื้นที่ ส่วนตนเองหากไม่ติดภารกิจจะร่วมเดินทางมาด้วยอย่างแน่นอน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พรรคประชาธิปัตย์ วอน กกต. ทบทวนท่าที-ไม่เห็นด้วย แจ้งความภาคประชาชน
- กกต. ชี้ “สเปกเตอร์ ซี” จุดเริ่มต้นความวุ่นวายเลือกตั้ง สอบเกี่ยวพรรคการเมืองหรือไม่?
- พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเอาผิดเพจดัง ปล่อยข่าวตำรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: