ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ วอน กกต. ทบทวนท่าที-ไม่เห็นด้วย แจ้งความภาคประชาชน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 11:43 น.
54

พรรคประชาธิปัตย์ วอน กกต. ทบทวนท่าทีและไม่เห็นด้วย แจ้งความภาคประชาชน จากกรณีที่สังเกตการณ์ตรวจสอบเลือกตั้งคันนายาว

พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กออกแถลงระบุว่า “แถลงการณ์พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทบทวนท่าที และการดำเนินการต่อการตรวจสอบการจัดการการเลือกตั้ง

จากข่าวที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าแจ้งความกองปราบปราบ ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันตรวจสอบ กรณีข้อสงสัยเรื่องบาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น

พรรคประชาธิปัตย์ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการดังกล่าวของ กกต. อย่างยิ่ง

เนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีความผิดพลาดบกพร่องและข้อสงสัยในการดำเนินการเกิดขึ้นหลายประการ ทั้งกรณีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ที่มีการชี้แจงที่สับสนกลับไปกลับมาจนบานปลายกลายเป็นปัญหาข้อกฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ จนทำให้มีการยื่นร้องต่อศาลปกครอง ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อนำเรื่องสู่ศาลรัฐธรรมนูญ กรณีบัตรเขย่ง กรณีเอกสารสำคัญในหน่วยเลือกตั้งถูกนำไปทิ้งอย่างมีข้อสงสัย กรณีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งฉีกบัตรไปกาบัตรเอง กรณีการรวมคะแนนไม่ตรงกับการขีดคะแนนบนป้ายคะแนน กรณีการขีดคะแนนบนป้ายบันทึกคะแนนที่ดูน่าสงสัย ฯลฯ ในทุกกรณีกลับมีการชี้แจงที่ไม่ชัดเจน อีกทั้งเมื่อมีการขอให้เปิดเผยข้อมูลที่สังคมสงสัย กลับมีท่าทีปฏิเสธ ไม่ตอบรับ สร้างความกังขาในความสุจริต เที่ยงธรรม ของการเลือกตั้งต่อสังคมในวงกว้าง

ดังนั้น การที่บุคคลต่าง ๆ ต้องการตรวจสอบกรณีที่ตนมีความสงสัย โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นการขัดขวางรบกวนการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ย่อมเป็นสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ การตอบโต้การดำเนินการตรวจสอบใด ๆ ด้วยการฟ้องบุคคลที่ตรวจสอบ จึงเสมือนเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ ส่อนัยของการฟ้องเพื่อปิดปากสาธารณะ ซึ่งขัดหลักความโปร่งใสในระบอบประชาธิปไตยที่สุจริตอย่างยิ่ง

อีกทั้งข้อหาที่ฟ้องดำเนินคดีมีความรุนแรง ทั้งข้อหาอั้งยี่ ซ่องโจร ขัดขวางการเลือกตั้ง เปิดเผยข้อมูล นำเข้าข้อความอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ ดูจะขัดแย้งกับภาพข่าวที่ปรากฏต่อสาธารณะที่เห็นว่าการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการกระทำที่เปิดเผย โดยไม่ได้มีการคุกคามหรือขัดขวางการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ประการใด

พรรค ฯ ขอเรียกร้องให้ กกต. หยุดดำเนินการในลักษณะดังกล่าว และใช้การชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อยืนยันความโปร่งใสในการดำเนินการ และดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีขององค์กรที่มีความสำคัญในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1/3/69 คัดเน้น ๆ 2 ตัว 3 ตัวตรง พร้อมส่งสู้ศึกสลากสัญจรสุราษฎร์ฯ

1 นาที ที่แล้ว
ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม ข่าว

ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

13 นาที ที่แล้ว
แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย บันเทิง

แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย

30 นาที ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

จบไม่สวย นักร้องดัง สารภาพตัดขาดพ่อแม่ ปมปัญหาเรื่องเงิน

36 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ปฏิเสธไทย กล่าวหาใช้พระวิหาร เป็นฐานทัพ เตรียมฟ้องฐานทำลายโบราณสถาน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ปฏิเสธไทย กล่าวหาใช้พระวิหาร เป็นฐานทัพ เตรียมฟ้องฐานทำลายโบราณสถาน

37 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กแนวโน้ม ราคาทอง หลังปากีสถานประกาศสงครามเปิดศึกอัฟกานิสถาน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ วอน กกต. ทบทวนท่าที-ไม่เห็นด้วย แจ้งความภาคประชาชน

48 นาที ที่แล้ว
โอ้โห! ทองคำ 1.5 พันล้าน อดีตอธิบดีสรรพากรรวยผิดปกติ คุกตลอดชีวิต ยึกตกแผ่นดิน เศรษฐกิจ

โอ้โห! ทองคำ 1.5 พันล้าน อดีตอธิบดีสรรพากรรวยผิดปกติ คุกตลอดชีวิต ยึกตกแผ่นดิน

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ปากีสถาน ประกาศทำสงครามกับ อัฟกานิสถาน ลั่นหมดความอดทนแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
“โรคไข้หูดับ” ระบาดหนัก 28 จังหวัด ป่วยพุ่ง 49 ราย เสียชีวิต 3 ศพ โคราชแชมป์ ข่าว

“โรคไข้หูดับ” ระบาดหนัก 28 จังหวัด ป่วยพุ่ง 49 ราย เสียชีวิต 3 ศพ โคราชแชมป์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน พา น้องคากิ ไปสมัครเรียน ถ่ายคลิปติด ใบหม่อน เผยโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่น บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน พา น้องคากิ ไปสมัครเรียน ถ่ายคลิปติด ใบหม่อน เผยโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยบข่าวงูเห่า &quot;สิรภพ&quot; ว่าที่ สส.กล้าธรรม ยันชัด ไม่คิดหักหลังพรรค พร้อมพิสูจน์ผลงาน ข่าวการเมือง

สยบลืองูเห่า “สิรภพ” ว่าที่ สส. กล้าธรรม ยันชัด ไม่คิดหักหลังพรรค พร้อมพิสูจน์ผลงาน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สถาบันพระปกเกล้า เปิดโพลสำรวจการทำงานของ กกต. ให้ไม่สุจริต 87.7%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าวซอย แชมป์อันดับ 2 อาหารเส้นอร่อยสุดในโลก ปี 2026 ชนะราเมงญี่ปุ่น อาหาร

ข้าวซอย แชมป์อันดับ 2 อาหารเส้นอร่อยสุดในโลก ปี 2026 ชนะราเมงญี่ปุ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1 มี.ค. 69 เจาะสถิติหวยสัญจรสุราษฎร์ธานี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมนักข่าวฯ แถลงจี้ กกต. ทบทวนฟ้อง ช่างภาพข้อหาอั้งยี่ หวั่นทำลายเสรีภาพสื่อ ข่าว

สมาคมนักข่าวฯ แถลงจี้ กกต. ทบทวนฟ้อง ช่างภาพข้อหาอั้งยี่ หวั่นทำลายเสรีภาพสื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอติม” ไม่หวั่นหลัง กกต. แจ้งความกรณีขัดขวางเจ้าหน้าที่ ลั่นไม่กลัวความจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ โต้โดนถอดใบอนุญาต ยันลาออกเอง ฉะ &quot;แพทยสภา&quot; สองมาตรฐาน บันเทิง

หมอของขวัญ โต้โดนถอดใบอนุญาต ยันลาออกเอง ฉะ “แพทยสภา” สองมาตรฐาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลแพ่งสั่งยึดทรัพย์ “ก๊กอาน-เบน สมิธ-ยิมเลียก-เฉินจื้อ” รวม 1.3 หมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? รายการดัง Face Off แฝดคนละฝา ประกาศยุติออกอากาศกะทันหัน คนดูเสียดาย พร้อมคาดเดาสาเหตุ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? รายการดัง ยุติออกอากาศกะทันหัน คนดูเสียดาย พร้อมคาดเดาสาเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เบอร์เกอร์คิง เตรียมใช้หูฟัง AI ติดตามพนักงานพูดคำว่า “ขอบคุณ-กรุณา” ไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ. ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาคใต้ ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาคใต้ เช็กคะแนน-รายชื่อ ผู้ผ่านภาค ก-ข ล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิโรจน์ ชนะคดี อนุทินฟ้องหมิ่น ปมตำหนิบริหารวัคซีนโควิด ศาลชี้ วิจารณ์สุจริต ข่าวการเมือง

วิโรจน์ ชนะคดี อนุทินฟ้องหมิ่น ปมตำหนิบริหารวัคซีนโควิด ศาลชี้ วิจารณ์สุจริต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ออล โคโค ออกแถลงยืนยันเป็นกลางทางการเมือง ชี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โบกมือลา “เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กัมพูชา” ประกาศยุติกิจการ หลังให้บริการกว่า 12 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 11:43 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 11:43 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มีนาคม 2569

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1/3/69 คัดเน้น ๆ 2 ตัว 3 ตัวตรง พร้อมส่งสู้ศึกสลากสัญจรสุราษฎร์ฯ

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย

แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569

จบไม่สวย นักร้องดัง สารภาพตัดขาดพ่อแม่ ปมปัญหาเรื่องเงิน

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button