สลดโลก! โรงยิมอิหร่านถูกถล่ม คร่า 20 นักวอลเลย์บอลหญิง หลังเปิดฉากสงคราม

เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 17:49 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 17:51 น.
อิสราเอลบุกถล่มโรงยิมอิหร่าน นักวอลเลย์บอลสาวดับ 20 ศพ

โศกนาฏกรรม นักวอลเลย์บอลหญิงอิหร่านเสียชีวิต 20 ศพ หลังอิสราเอลถล่มโรงยิม ยอดเหยื่อพุ่งนับร้อย โรงเรียนหญิงล้วน-สถานที่พลเรือนถูกโจมตีหนัก

สถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ล่าสุดมีรายงานเหตุสลดจากการโจมตีทางอากาศที่พุ่งเป้าไปยังสถานที่พลเรือนในประเทศอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก สถานีโทรทัศน์ Al Mayadeen รายงานว่ามีนักวอลเลย์บอลหญิงเสียชีวิตถึง 20 ราย หลังถูกอิสราเอลโจมตีใส่โรงยิมในเมืองลาเมิร์ด จังหวัดฟาร์ส ทางตอนใต้ของอิหร่าน

สำนักข่าว IRIB ระบุว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีเด็ก ๆ อยู่ภายในอาคารจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีโรงเรียนประถมหญิงล้วนทางตอนใต้ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 85 ราย

อย่างไรก็ดี อิหร่านรายงานว่าปฏิบัติการโจมตีจากฝั่งอิสราเอลและสหรัฐฯ ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมแล้วกว่า 200 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 747 คน

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการในช่วงเช้าของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมุ่งเป้าไปที่สถานที่ทางการทหารทางตะวันตกของอิหร่าน รวมถึงที่พักของผู้นำสูงสุด อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี จนเสียชีวิต โดยมีข้อมูลว่าสหรัฐฯ ได้ใช้ขีปนาวุธโทมาฮอว์กในครั้งนี้ด้วย

ทางการอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธตอบโต้ไปยังอิสราเอลและเปิดฉากโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในหลายประเทศ ทั้งในกาตาร์, คูเวต, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และบาห์เรน ส่งผลให้สหรัฐฯ เริ่มอพยพเจ้าหน้าที่บางส่วนออกจากฐานทัพอากาศในกาตาร์

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 220 หน่วยยังคงลงพื้นที่กระจายกำลังให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตามจุดต่าง ๆ สถานการณ์ยังคงตึงเครียดและหวั่นว่าสงครามจะขยายตัวไปในภูมิภาคอื่น ๆ

ภาพจาก : AP
ภาพจาก : AP
ข้อมูลจาก : en.iz.ru

