ข่าวต่างประเทศ

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:41 น.
54
เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

สงครามเดือดวันที่ 5 อิสราเอล สั่ง ปชช. ลงหลุมหลบภัย อิหร่านเปิดฉากถล่มทั้งบก-เรือ-อากาศ ยอดตายพุ่ง 787 ศพ ทรัมป์คาดยืดเยื้อ 1 เดือน

สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่วันที่ 5 ของสงครามระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ล่าสุดเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังไปทั่วประเทศอิสราเอล ประชาชนจำนวนมากต้องหนีตายเอาชีวิตรอดเข้าหลุมหลบภัย ท่ามกลางเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวจากการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านที่พุ่งโจมตีเข้ามาหลายระลอก

กองทัพอิสราเอลได้ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินตั้งแต่ช่วงเช้า สั่งให้ประชาชนในพื้นที่เยรูซาเลม เทลอาวีฟ และเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศ เข้าสู่ที่กำบังทันทีเนื่องจากตรวจพบการยิงขีปนาวุธจำนวนมากจากฝั่งอิหร่าน โดยมีรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลทำงานอย่างหนักเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคาม แต่เศษซากบางส่วนได้ตกลงในพื้นที่เมืองเบตเชเมช ทางตะวันตกของเยรูซาเลม สร้างความเสียหายและความหวาดกลัวให้กับประชาชน

ขณะที่รัฐบาลเตหะราน ได้เปิดฉากตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งโดรนจำนวนมากโจมตีอิสราเอลและเป้าหมายทั่วอ่าวเปอร์เซีย โดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่านประกาศว่า กองกำลังภาคพื้นดินได้เข้าสู่สนามรบอย่างเต็มรูปแบบแล้ว พร้อมใช้โดรนกว่า 230 ลำในปฏิบัติการครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงปฏิบัติการทางเรือที่มุ่งเป้าโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ อีกด้วย

ระบบป้องกันภัยทางอากาศ Iron Dome ของอิสราเอลสกัดกั้นขีปนาวุธ
ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลยิงสกัดขีปนาวุธที่ยิงมาจากอิหร่านมุ่งหน้ามายังอิสราเอล เหนือกรุงเยรูซาเลม วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Mahmoud Illean)

สถานการณ์ในฝั่งอิหร่านนั้น เสียงระเบิดขนาดใหญ่ดังสนั่นในกรุงเตหะรานและเมืองคาราจและอิสฟาฮาน จากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าทำลายฐานที่มั่นของกองกำลังอิหร่าน รวมถึงอาคารที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังบาซิจและกองบัญชาการความมั่นคงภายใน สภาเสี้ยววงเดือนแดงของอิหร่านเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลแล้วอย่างน้อย 787 ราย

ความขัดแย้งได้ลุกลามไปทั่วภูมิภาค โดยกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียรายงานการสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนได้ 2 ลูกเหนือเขตปกครองอัล-คาร์จ เช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมคูเวตที่สามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศที่เป็นปรปักษ์รุกล้ำน่านฟ้าได้สำเร็จ ท่ามกลางการคาดการณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ว่าสงครามครั้งนี้อาจยืดเยื้อยาวนานถึงหนึ่งเดือน

ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่า ยังไม่เห็นสัญญาณของการลดระดับความรุนแรงใดๆ ในขณะนี้ สถานการณ์มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ สร้างความกังวลให้กับนานาชาติถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจโลก

ที่มา: ALJAZEERA

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย ข่าวต่างประเทศ

เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “หมอเกศ” ไม่รอด สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยเบื้องหลังความสำเร็จ 2 ผู้ประกอบการหญิง “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย-แกงไก่ไวรัล”

39 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แฟนคลับใจฟู พี่จอง กลับมาอยู่ไทยแล้ว หลังหยุดพักรักษาตัวกว่า 2 เดือน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สาวเขมรปากแจ๋ว นั่งเล่นไพ่โจ๋งครึ่ม ด่ากราดหนุ่มไทยอัดคลิปเตือน อ้างแค่เล่นสนุก

50 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อดีตผู้สมัคร สส. พรรคส้ม แจ้งความ กปน. เหตุนับคะแนนผิดหลายหน่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันตรักษ์ เคลื่อนไหวหลังศาลพิพากษา ปู มัณฑนา คุก 2 ปีปรับ 6 หมื่น ข่าว

ทนายรักษ์ ลั่น คดีนี้ผมไม่เกี่ยว สงครามยังไม่จบ หลังศาลสั่งจำคุก ปู มัณฑนา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คิง ก่อนบ่าย เตือนภัย ญาติหลงเชื่อทำงานต่างประเทศ สุดท้ายสูญเงิน 3 แสนไปโดยปริยาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. ประกาศรับรอง สส.บัญชีรายชื่อ 100 คน พร้อมอีก 3 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก &quot;ช่องแคบฮอร์มุซ&quot; อัมพาต &quot;ทรัมป์&quot; สั่งกองทัพเรือ คุ้มกันเรือน้ำมันด่วน ข่าวต่างประเทศ

หุ้นทั่วโลกดิ่งหนัก “ช่องแคบฮอร์มุซ” อัมพาต “ทรัมป์” สั่งทัพเรือ คุ้มเรือน้ำมันด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม. เตือน วันนี้ดัชนีความร้อนพุ่ง เลี่ยงกลางแจ้ง เช็กกลุ่มเสี่ยง ระวังฮีทสโตรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วิลลี่ ผีก้าบก้าบ รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยภาพอตัปเดตอาการล่าสุด ตลกรุ่นใหญ่หลังป่วยสโตรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทูตสหรัฐฯ เข้าพบ อนุทิน คาดชี้แจงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.สำรอง ตั้งคำถาม “อนุทิน” นั่งเครื่องบินหลวง เปิด MotoGP ใช่งานราชการหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา &#039;เซอร์กิตเบรกเกอร์&#039; เศรษฐกิจ

พิษสงครามลามทุ่ง หุ้นไทยร่วงหนัก ดัชนีดิ่งเหวเฉียด 100 จุด จับตา ‘เซอร์กิตเบรกเกอร์’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น ผุดนโยบาย “สองราคา” แยกราคาชาวต่างชาติ แก้ปัญหานักท่องเที่ยวล้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 ข่าว

ย้อนชม จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 พระจันทร์สีเลือด สวยเด่นเหนือน่านฟ้าไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง วอนรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี ข่าว

เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตี๋ลี่เร่อปา ติดค้างดูไบ 3 วันจนพลาดแฟชั่นโชว์ที่ปารีส ข่าวต่างประเทศ

แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ลูกหมี&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน &quot;ปู มัณฑนา&quot; เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้ บันเทิง

“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรตีข่าว หวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี บันเทิง

เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม้า อรนภา ร้องไห้หลังถูกเจ้าหน้าที่บุกปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดป้ายราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา ร้องไห้จ่ายค่าปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดราคา ตัดพ้อไม่ไหวมันสุดจริง ๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 15:41 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 15:41 น.
54
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! “หมอเกศ” ไม่รอด สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี ใช้ตำแหน่งศาสตราจารย์

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

เผยเบื้องหลังความสำเร็จ 2 ผู้ประกอบการหญิง “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย-แกงไก่ไวรัล”

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

แฟนคลับใจฟู พี่จอง กลับมาอยู่ไทยแล้ว หลังหยุดพักรักษาตัวกว่า 2 เดือน

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

สาวเขมรปากแจ๋ว นั่งเล่นไพ่โจ๋งครึ่ม ด่ากราดหนุ่มไทยอัดคลิปเตือน อ้างแค่เล่นสนุก

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
Back to top button