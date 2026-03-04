เข้าสู่สงครามวันที่ 5 อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเดือด ยอดเสียชีวิตในอิหร่านพุ่ง 787 ราย
สงครามเดือดวันที่ 5 อิสราเอล สั่ง ปชช. ลงหลุมหลบภัย อิหร่านเปิดฉากถล่มทั้งบก-เรือ-อากาศ ยอดตายพุ่ง 787 ศพ ทรัมป์คาดยืดเยื้อ 1 เดือน
สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าสู่วันที่ 5 ของสงครามระหว่างอิสราเอลและสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ล่าสุดเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังไปทั่วประเทศอิสราเอล ประชาชนจำนวนมากต้องหนีตายเอาชีวิตรอดเข้าหลุมหลบภัย ท่ามกลางเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวจากการยิงสกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่านที่พุ่งโจมตีเข้ามาหลายระลอก
กองทัพอิสราเอลได้ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินตั้งแต่ช่วงเช้า สั่งให้ประชาชนในพื้นที่เยรูซาเลม เทลอาวีฟ และเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศ เข้าสู่ที่กำบังทันทีเนื่องจากตรวจพบการยิงขีปนาวุธจำนวนมากจากฝั่งอิหร่าน โดยมีรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลทำงานอย่างหนักเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคาม แต่เศษซากบางส่วนได้ตกลงในพื้นที่เมืองเบตเชเมช ทางตะวันตกของเยรูซาเลม สร้างความเสียหายและความหวาดกลัวให้กับประชาชน
ขณะที่รัฐบาลเตหะราน ได้เปิดฉากตอบโต้ด้วยการระดมยิงขีปนาวุธและส่งโดรนจำนวนมากโจมตีอิสราเอลและเป้าหมายทั่วอ่าวเปอร์เซีย โดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ของอิหร่านประกาศว่า กองกำลังภาคพื้นดินได้เข้าสู่สนามรบอย่างเต็มรูปแบบแล้ว พร้อมใช้โดรนกว่า 230 ลำในปฏิบัติการครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงปฏิบัติการทางเรือที่มุ่งเป้าโจมตีเรือรบของสหรัฐฯ อีกด้วย
สถานการณ์ในฝั่งอิหร่านนั้น เสียงระเบิดขนาดใหญ่ดังสนั่นในกรุงเตหะรานและเมืองคาราจและอิสฟาฮาน จากการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าทำลายฐานที่มั่นของกองกำลังอิหร่าน รวมถึงอาคารที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังบาซิจและกองบัญชาการความมั่นคงภายใน สภาเสี้ยววงเดือนแดงของอิหร่านเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลแล้วอย่างน้อย 787 ราย
ความขัดแย้งได้ลุกลามไปทั่วภูมิภาค โดยกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียรายงานการสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนได้ 2 ลูกเหนือเขตปกครองอัล-คาร์จ เช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมคูเวตที่สามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศที่เป็นปรปักษ์รุกล้ำน่านฟ้าได้สำเร็จ ท่ามกลางการคาดการณ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ว่าสงครามครั้งนี้อาจยืดเยื้อยาวนานถึงหนึ่งเดือน
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่า ยังไม่เห็นสัญญาณของการลดระดับความรุนแรงใดๆ ในขณะนี้ สถานการณ์มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ สร้างความกังวลให้กับนานาชาติถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจโลก
ที่มา: ALJAZEERA
