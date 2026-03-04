“ทรัมป์” ขู่ตัดสัมพันธ์ทางการค้า “สเปน” ไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพในการโจมตีอิหร่าน
โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับ สเปน ไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพในการโจมตีอิหร่าน ผู้นำสหรัฐฯลั่นถ้าจะเข้าไปใช้ก็ไม่มีใครหยุดได้
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม สำนักข่าว AP รายงานว่านาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขู่ตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับสเปน ภายหลังจากที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสเปนไม่อนุญาตให้ใช้ฐานทัพทางตอนใต้ของสเปนในการโจมตี เนื่องจากไม่ครอบคลุมโดยกฎบัตรสหประชาชาติ (UN)
นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสเปน ยังกล่าวยืนยันว่าด้วยว่าฐานทัพสเปนไม่ได้ถูกใช้ในปฏิบัติการทางทหารใส่อิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อย่างใด
นายทรัมป์ กล่าวว่า พวกเขาไม่เราไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวอีก พวกเราจะใช้ฐานทัพสเปนก็ได้ถ้าพวกเราต้องการ เราบินไปและเข้าไปใช้ได้เลย ไม่มีใครบอกได้ว่าเราจะไม่สามารถใช้ฐานทัพสเปนได้ เพียงแต่ตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เท่านั้น
อย่างไรก็ตามสำนักข่าว AP ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ยังไม่ชัดเจนว่าทรัมป์จะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับสเปนอย่างไร เนื่องจากสเปนอยู่ใต้ร่มของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่ง EU เป็นตัวแทนในการเจรจากการค้ากับประเทศสมาชิกทั้ง 27 ประเทศ
