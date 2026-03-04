กำลังใจดี วิลลี่ ผีก้าบก้าบ รุดเยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา เผยภาพอตัปเดตอาการล่าสุด ตลกรุ่นใหญ่หลังป่วยสโตรก หน้าตาดูสดใสขึ้นมาก
ยังคงเข้ารับการพักรักษาตัวจากอาการสโตรกอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ เด๋อ ดอกสะเดา แม้ว่าเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าตัวจะมีอาการตัวเกร็ง-ตาค้าง จนลูกสาว เปิ้ล ณภัทร ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน แต่ ณ ขณะนี้กลับมารักษาตัวต่อที่ศูนย์ฯ เช่นเดิมแล้ว ท่ามกลางความเป็นห่วงของเหล่าแฟนคลับ และคนร่วมอาชีพ
ล่าสุด 3 มีนาคม 2569 วิลลี่ ผีก้าบก้าบ นักแสดงตลกรุ่นน้องที่เคยร่วมงานกับ เด๋อ ดอกสะเดา ได้เดินทางไปติดต่อขอเข้าเยี่ยมตลกรุ่นใหญ่ถึงข้างเตียงคนไข้ พร้อมถ่ายภาพคู่ด้วย เผยให้เห็นใบหน้าที่ดูสดใสมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนั้น วิลลี่ ก็ยังได้อัปเดตอาการล่าสุดของ เด๋อ ดอกสะเดา เอาไว้ในแคปชั่นด้วย ระบุว่า
“วันนี้ไปเยี่ยมพี่เด๋อ ดอกสะเดา อาการเริ่มดีขึ้นเยอะมากขอให้พี่เด๋อหายไวๆกลับไปเล่นตลกให้พวกเราได้ดูกัน พี่เด๋อดอกสะเดาเป็นคนดีครับ #คนติดเตียงไม่สามารถพูดอะไรได้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น พ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน บริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่โลกใบที่ 2
- ปู กนกวรรณ ปล่อยโฮ เด๋อ ดอกสะเดา ซ่อนโลกอีกใบไว้ 29 ปี ถามเจ็บ คู่ชีวิตหรือม้าใช้
- เปิ้ล ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา แจงไทม์ไลน์ สาเหตุดึง ขวัญ มาช่วยดูแลพ่อ ยันไม่หวังสมบัติ-ทำร้ายครอบครัวพ่อ
อ้างอิงจาก : FB วิลลี่ ผีก้าบก้าบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: