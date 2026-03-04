สื่อเขมรตีข่าว หวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง
สื่อเขมรตีข่าว ผู้เชี่ยวชาญกัมพูชาหวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง แนะรัฐบาลเขมรคอยจับตาท่าทีไทยใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม สำนักข่าว ขแมร์ไทม์ส ได้เผยแพร่บทความพาดหัวว่า “สงครามตะวันออกกลางบดบังปัญหาพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา” โดยในบทความนั้นเป็นการสัมภาษณ์ ยุก จาง ผู้อำนวยการศูนย์เอกสารกัมพูชา
โดยช่วงหนึ่งนาย ยุก จาง กล่าวถึงผลกระทบในกัมพูชาจากสงครามตะวันออกกลาง โดยหวั่นว่าไทยจะใช้โอกาสนี้ในการรุกรานกัมพูชาในอนาคต เนื่องจากสื่อทั่วโลกให้ความสนใจกับสงครามในตะวันออกกลางมากกว่ากดดันประเทศไทย
พร้อมกล่าวด้วยว่าเขาไม่แปลกใจหากจะมีการพิพาทรอบใหม่ระหว่างไทยกับกัมพูชา เพราะสงครามตะวันออกกลางจะทำให้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา เป็นเหมือนการต่อสู้ขนาดเล็ก และทำให้ไทยใช้ช่องว่างตรงไหน ในการรุกล้ำแผ่นดินกัมพูชาหรือปฏิบัติการทางทหารอย่างเงียบๆ
ซึ่งนาย ยุก จาง กล่าวเตือนรัฐบาลกัมพูชาให้คอยระวังท่าทีหรือการเปลี่ยนแปลงต่อการแสดงออกของรัฐบาลหรือกองทัพไทย และขอให้เก็บหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งไม่ให้หายไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” ฝากถึง “กัมพูชา” ว่าต่างชาติรู้ว่าสร้างข่าว หลังเดินสายฟ้องเวทีโลก
- “กองทัพบก” โต้ “เขมร” หลังใส่ร้ายประเทศไทยบนเวทีโลก ขัดข้อตกลง
- ธนาคารเขมรล้มอีกหนึ่ง หลังสถานะการเงินย่ำแย่ จนไม่สามารถให้บริการได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: