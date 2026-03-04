ข่าวการเมือง

“ชัยวัฒน์” ลาออก ฉก.ทส. หลังอุทยานฯนิ่ง คดีรุกป่า เตรียมแฉความจริงวันนี้

เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 09:53 น.
93

ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ประกาศลาออก ฉก.ทส. หลังอุทยานฯนิ่ง คดีรุกป่าลุ่มน้ำ 1A เตรียมแฉความจริงใครผิด ใครปิดบังวันนี้

นาย ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เชิญสื่อมวลชน
เจอกัน 10:30 น. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คดีถนนปริศนา จบแบบนี้ “ไม่ใช่แน่นอน!”

เรียน – นายกรัฐมนตรี (ผ่านรองนายก สุชาติ ชมกลิ่น)
– รัฐมนตรี รมว.ทส
– ปลัดกระทรวงทรัพย์

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่มิชอบของ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

ขอยื่นหนังสือ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ หมดความเชื่อถือ ต่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่าต่อไปผมจะชี้ …ว่าใครผิดบ้าง ?ใครปิดบัง…ปกปิด ! คดีบุกรุก แผ้วถาง ทำไม้ ตัดถนนบน ป่าลุ่มน้ำ ชั้น 1 A แต่สุดท้าย ผู้บริหารกรมอุทยาน ฯ โดยอธิบดี กรมอุทยานฯ ยังนิ่ง!! อ้างว่า ”ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง“

ผิดแบบนี้ ยังต้องตั้ง ? ระบบราชการ คือ ผู้บริหาร ทำแบบนี้ ก็รอให้ “ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า พัง พัง พัง ” ก่อนใช่หรือ !?”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่ง ตั้งชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือน ต.ค. 68 เพื่อป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ปราบปรามกลุ่มทุนบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งในหนึ่งชุดเฉพาะกิจนั้นมีนายชัยวัฒน์รวมอยู่ด้วย

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

