“ชัยวัฒน์” ลาออก ฉก.ทส. หลังอุทยานฯนิ่ง คดีรุกป่า เตรียมแฉความจริงวันนี้
ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ประกาศลาออก ฉก.ทส. หลังอุทยานฯนิ่ง คดีรุกป่าลุ่มน้ำ 1A เตรียมแฉความจริงใครผิด ใครปิดบังวันนี้
นาย ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เชิญสื่อมวลชน
เจอกัน 10:30 น. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คดีถนนปริศนา จบแบบนี้ “ไม่ใช่แน่นอน!”
เรียน – นายกรัฐมนตรี (ผ่านรองนายก สุชาติ ชมกลิ่น)
– รัฐมนตรี รมว.ทส
– ปลัดกระทรวงทรัพย์
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่มิชอบของ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
ขอยื่นหนังสือ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และ หมดความเชื่อถือ ต่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่าต่อไปผมจะชี้ …ว่าใครผิดบ้าง ?ใครปิดบัง…ปกปิด ! คดีบุกรุก แผ้วถาง ทำไม้ ตัดถนนบน ป่าลุ่มน้ำ ชั้น 1 A แต่สุดท้าย ผู้บริหารกรมอุทยาน ฯ โดยอธิบดี กรมอุทยานฯ ยังนิ่ง!! อ้างว่า ”ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง“
ผิดแบบนี้ ยังต้องตั้ง ? ระบบราชการ คือ ผู้บริหาร ทำแบบนี้ ก็รอให้ “ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า พัง พัง พัง ” ก่อนใช่หรือ !?”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่ง ตั้งชุดเฉพาะกิจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เมื่อเดือน ต.ค. 68 เพื่อป้องกันทรัพยากรป่าไม้ ปราบปรามกลุ่มทุนบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งในหนึ่งชุดเฉพาะกิจนั้นมีนายชัยวัฒน์รวมอยู่ด้วย
