เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้ทะเลาะ นาวิน ต้าร์ กลางไลฟ์ แฉนักไลฟ์มือทอง พูดยั่วยวนสามี

เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้ทะเลาะ นาวินต้าร์ กลางไลฟ์ แฉ สาวนักไลฟ์มือทอง พูดยั่วยวนสามี พร้อมเปิดหน้าโชว์สื่อเตือนภัยสังคม
จู่ ๆ ก็มีเรื่องให้ชาวเน็ตต้องตื่นขึ้นมาใส่ใจกันตั้งแต่หัวค่ำ เมื่อ ไฮโซน้ำหวาน ภรรยาสาวของ นาวิน ต้าร์ ออกมาไลฟ์ทั้งน้ำตาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางห้องประชุม จนเกือบทำบ้านแตก ซึ่งเรื่องนี้ไฮโซน้ำหวานเปิดใจว่า ตนเสียความรู้สึกและโกรธเป็นอย่างมาก ไม่คิดว่าจะได้รับการกระทำแบบนี้จากผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้ว
ไฮโซน้ำหวาน เล่าว่า ทีมงานได้มีการติดต่อให้สาวนักไลฟ์มืออาชีพรายนี้เข้ามาสอนงานเกี่ยวกับการตลาดให้ ซึ่งนักไลฟ์คนนี้มีเชื่อเสียงมาก ไลฟ์สอนอยู่ในแพลตฟอร์มสีส้ม ขึ้นจอไลฟ์ที 50-60 จอ อายุประมาณ 40 ปี
สาเหตุที่ทำให้ ไฮโซน้ำหวาน เดือดจนควันออกหู คุณน้ำหวาน เผยว่า สาวนักไลฟ์คนนี้ แต่งตัวล่อแหลมเกินกว่าการเข้ามาคุยงาน นอกจากนั้นยังมีกิริยาและคำพูดที่ไม่เหมาะสม พูดแทะโลม ทีเล่นทีจริงเชิงชู้สาวกับ นาวิน ต้าร์ ตลอดทั้งที่ตัวเองก็มีสามีอยู่แล้ว ประมาณว่า “พี่ต้าร์ก็เป็นผัวของผู้หญิงทั้งประเทศ”
ทั้งยังโมโหสามีที่ไม่ให้เกียรติตนมากกว่านี้ ไม่ยอมบอกให้ผู้หญิคนนั้นหยุดพูด หรือห้ามปราบแต่อย่างใด นอกจากนั้น ไฮโซน้ำหวาน ยังเผยอีกว่า จะมีมีการเปิดหน้าของสาวนักไลฟ์คนนี้ให้สาธารณชนได้เห็น เพื่อเป็นการเตือนภัยสังคม และไม่กลัวที่จะโดนเล่นงานเรื่องกฎหมาย PDPA งานนี้บอกเลยว่านักสืบโซเชียลเร่งทำงานกันอย่างหนักในการหาตัวว่า สาวนักไลฟ์มือาชีพ คนนี้คือใคร? หากมีความคืบหน้าทีมข่าวเดอะไทยเกอร์จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ‘ไฮโซน้ำหวาน’ ขี่คอ ‘นาวินต้าร์’ เล่นน้ำโชว์หุ่นเพรียวสุดเซ็กซี่
- นาวินต้าร์ อำลาวงการ ? หลังเจองานใหม่ที่รายได้ดีกว่า
- นาวินต้าร์ สั่ง ไฮโซน้ำหวาน ลดหุ่น เตรียมมีลูกคนที่ 3
- ‘นาวินต้าร์’ ควง ‘ไฮโซน้ำหวาน’ แต่งชุดไทยถวายระฆัง 7 ล้าน!
อ้างอิงจาก : TikTok @numwanz
ติดตาม The Thaiger บน Google News: