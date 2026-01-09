ข่าว

กรมอุทยาน เผย สิงโตที่ยึดในเขมร อาการป่วยรุนแรง เข้ารักษาแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:46 น.
76

กรมอุทยาน เผย เมอรี่ กับ คริสต์มาส สิงโตสองตัวยึดในเขมร อาการป่วยรุนแรง แพทย์เข้ารักษาแล้ว หลังจากนี้จะเฝ้าระวังใกล้ชิดต่อไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยหลังได้รับรายงานจากนายสุทธิพงษ์ แกมทับทิม หัวหน้ากลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยความคืบหน้าการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ป่าของกลางกรณีสำคัญ โดยวานนี้ (8 ม.ค. 69) ทีมสัตวแพทย์ได้เข้าปฏิบัติการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสิงโตขาวของกลางจำนวน 2 ตัว ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จังหวัดราชบุรี หลังพบอาการป่วยด้วยระบบขับถ่ายรุนแรง

ก่อนหน้านี้ นายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ได้รายงานอาการผิดปกติของสิงโตขาวทั้ง 2 ตัว ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารลดลง ร่วมกับมีอาการปวดเบ่งและขับถ่ายอุจจาระลำบาก จึงได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์เข้าดำเนินการรักษาอย่างเร่งด่วน

สำหรับคณะทำงานประกอบด้วย นางสาวสุภกานต์ แก้วโชติ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า), นางสาวสุนิตา วิงวอน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ (กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า) และนางสาวลักษณา ประสิทธิชัย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง)

จากการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นโดยการวางยาสลบและถ่ายภาพรังสีช่องท้อง (X-ray) ทีมสัตวแพทย์พบว่าสิงโตทั้งสองมีภาวะท้องผูกอย่างชัดเจน โดยลำไส้ส่วนปลายมีการอัดแน่นของอุจจาระ แต่ไม่พบการอุดตันจากวัตถุแปลกปลอมขนาดใหญ่ ทีมสัตวแพทย์จึงได้ดำเนินการสวนล้างลำไส้ส่วนปลาย (Enema) เพื่อระบายก้อนอุจจาระที่อัดแน่นออก

ผลจากการสวนล้างพบว่า ภายในก้อนอุจจาระประกอบด้วย เส้นขน เม็ดทราย และเศษกระดูกสัตว์ขนาดเล็กจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอาการปวดเบ่งและภาวะท้องผูก ทีมแพทย์จึงได้ให้การรักษาเสริมด้วยการให้สารน้ำทดแทนทั้งทางหลอดเลือดและใต้ผิวหนัง ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดการอักเสบ ยาลดปวด และยาบำรุง เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากและถ่ายภาพรังสีเพิ่มเติม พบปัญหาฟันผุและมีหินปูนสะสมเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการกินอาหาร ทีมสัตวแพทย์จึงได้ทำการขูดหินปูนเพื่อรักษาสภาพช่องปากและยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินสุขภาพภายในอย่างละเอียดต่อไป

สำหรับสิงโตขาวทั้ง 2 ตัวนี้ เป็นสัตว์ป่าของกลางที่ได้รับความช่วยเหลือจากทหารนาวิกโยธิน บริเวณบ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด (ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณคาสิโนทมอดา) โดยถูกส่งมาดูแลที่สถานีฯ เขาสน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่สถานีฯ จึงได้ตั้งชื่อตัวเมียว่า “เมอรี่” และตัวผู้ว่า “คริสต์มาส” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเดินทางมาถึงในช่วงเช้าของวันคริสต์มาส และสื่อถึงความปรารถนาดีในการมอบชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยให้แก่สัตว์ทั้งสองตัว

ภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา สิงโตทั้งสองตัวสามารถฟื้นตัวจากยาสลบได้เป็นอย่างดีและไม่มีภาวะแทรกซ้อน โดยนายภาคภูมิ อร่ามศิริรุจิเวทย์ หัวหน้าสถานีฯ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ ได้วางแผนการดูแลต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการให้ยาตามกำหนด การปรับโภชนาการอาหารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมสัตว์ และการติดตามระบบขับถ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สิงโตขาว “เมอรี่ และ คริสต์มาส” มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีสวัสดิภาพที่เหมาะสมในระยะยาวต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

7 นาที ที่แล้ว
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper &amp; Pencil ข่าว

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

8 นาที ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม บันเทิง

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

9 นาที ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวในพระราชสำนัก

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เผย 10 สส. เอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมบัติ

48 นาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี

50 นาที ที่แล้ว
สรุปให้ &quot;ประท้วงอิหร่าน&quot; คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง ข่าว

สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์จัดโปรเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.2569 ข่าว

เมเจอร์ฯ ชวนเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ลิสต์หนัง-สาขาไหนบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกเผย &quot;เฉิน จื้อ&quot; ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัวกลับ ดำเนินคดีที่จีน ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ &quot;จะไม่จบใช่ไหม?&quot; บันเทิง

เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ “จะไม่จบใช่ไหม?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน เผย สิงโตที่ยึดในเขมร อาการป่วยรุนแรง เข้ารักษาแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี? บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน &quot;ปชน.-เท้ง&quot; ยังนำโด่ง ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย ข่าว

ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:46 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:46 น.
76
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button