“สุนารี” ชวนคิด หากสงครามยืดเยื้อ เงินอาจไร้ความหมาย แนะเตรียมแผนรับมือ
“สุนารี ราชสีมา” โพสต์เตือนสติรับมือสงครามโลก ชี้เงินอาจไร้ค่า แนะย้อนวิถีคนโบราณ ปลูกผักเลี้ยงสัตว์พึ่งพาตนเอง
สุนารี ราชสีมา นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังทวีความดุเดือด โดยแสดงความห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนทั่วโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หากสถานการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3
สุนารี ระบุว่า “สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่งผลให้ทุกคนบนโลกนี้เดือนร้อนแน่นอน สุดท้ายมนุษย์โลกก็ต้องกลับไปสู่ยุคที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต
ไปไหนมาไหนก็เดิน ปลูกผักปลูกมัน ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดไก่ ต่อไปนี้ควายก็จะมีงานประจำเหมือนเมื่อก่อน มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันกิน เอาจริงๆ วิถีแบบนี้ มันงดงามมาก คนเมื่อก่อนโคตรเก่งเลย แต่พวกเราสบายกันจนเคยตัวไปแล้ว
ใครที่ยังไม่ยอมรับความจริง ใครที่ไม่ปรับตัวก็น่าจะอยู่ยาก เพราะถ้าสงครามยืดเยื้อ เงินก็ไม่มีความหมายอะไรละ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปากท้อง คิดเตรียมหนทางวางแผนอะไรไว้บ้างก็ไม่เสียหาย เพราะหายนะมันเข้ามาใกล้เราทุกที ใช่ว่าจะให้ตื่นตระหนก ด้วยความห่วงใยจ้า”
ขณะที่แฟนคลับที่เห็นโพสต์ดังกล่าว ได้แสดงความคิดเห็นมากมาย ตัวอย่างเช่น “เราสบายมากคนบ้านนอก ทำไร่ ปลูกผัก หมักปุ๋ย อยู่กับบ้านไม่ให้ป่วยหนักก็พอ” , “ใช่เลยค่ะ คนเก่าๆ เค้าเก่งมียุ้งไว้เก็บข้าว มีผักมีปลา วิถีเดิมๆ อยู่กับธรรมชาติไม่มียาเคมีอยู่แบบพอเพียงสุดยอดเลยค่ะ” เป็นต้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุนารี เตือนภัย กลโกงใหม่ มิจฉาชีพ ส่ง SMS ปลอมเงินเข้า 12 ล้าน โทรจิก หวังดูดเงิน
- ‘สุนารี’ พลิกลุคสุดแซ่บ ใส่ชุดหนังเว้าสูงขึ้นเวที เจอดราม่าโป๊เกินไปไหม?
- ตั๊ก ศิริพร โพสต์คำนี้ถึง ฮาย-สุนารี หลังแจงเงินบริจาค 7 แสน วัดพระบาทน้ำพุ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: