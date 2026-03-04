บันเทิง

“สุนารี” ชวนคิด หากสงครามยืดเยื้อ เงินอาจไร้ความหมาย แนะเตรียมแผนรับมือ

เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 10:11 น.
63
"สุนารี" ชวนคิด หากเกิดสงครามโลก เงินอาจไร้ความหมาย แนะเตรียมแผนรับมือ

“สุนารี ราชสีมา” โพสต์เตือนสติรับมือสงครามโลก ชี้เงินอาจไร้ค่า แนะย้อนวิถีคนโบราณ ปลูกผักเลี้ยงสัตว์พึ่งพาตนเอง

สุนารี ราชสีมา นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังทวีความดุเดือด โดยแสดงความห่วงใยถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนทั่วโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หากสถานการณ์บานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3

สุนารี ระบุว่า “สงครามโลกครั้งที่ 3 ส่งผลให้ทุกคนบนโลกนี้เดือนร้อนแน่นอน สุดท้ายมนุษย์โลกก็ต้องกลับไปสู่ยุคที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มีอินเตอร์เน็ต

ไปไหนมาไหนก็เดิน ปลูกผักปลูกมัน ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดไก่ ต่อไปนี้ควายก็จะมีงานประจำเหมือนเมื่อก่อน มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันกิน เอาจริงๆ วิถีแบบนี้ มันงดงามมาก คนเมื่อก่อนโคตรเก่งเลย แต่พวกเราสบายกันจนเคยตัวไปแล้ว

ใครที่ยังไม่ยอมรับความจริง ใครที่ไม่ปรับตัวก็น่าจะอยู่ยาก เพราะถ้าสงครามยืดเยื้อ เงินก็ไม่มีความหมายอะไรละ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือปากท้อง คิดเตรียมหนทางวางแผนอะไรไว้บ้างก็ไม่เสียหาย เพราะหายนะมันเข้ามาใกล้เราทุกที ใช่ว่าจะให้ตื่นตระหนก ด้วยความห่วงใยจ้า”

ข้อความโพสต์เฟซบุ๊กของ สุนารี ราชสีมา
FB/ Sunaree Ratchasima – สุนารี ราชสีมา

ขณะที่แฟนคลับที่เห็นโพสต์ดังกล่าว ได้แสดงความคิดเห็นมากมาย ตัวอย่างเช่น “เราสบายมากคนบ้านนอก ทำไร่ ปลูกผัก หมักปุ๋ย อยู่กับบ้านไม่ให้ป่วยหนักก็พอ” , “ใช่เลยค่ะ คนเก่าๆ เค้าเก่งมียุ้งไว้เก็บข้าว มีผักมีปลา วิถีเดิมๆ อยู่กับธรรมชาติไม่มียาเคมีอยู่แบบพอเพียงสุดยอดเลยค่ะ” เป็นต้น

สุนารี ราชสีมา นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
FB/ Sunaree Ratchasima – สุนารี ราชสีมา
FB/ Sunaree Ratchasima – สุนารี ราชสีมา

