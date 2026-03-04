รัฐบาล ย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา สั่งดำเนินคดีทันที มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับ 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการรับมือในส่วนที่เกี่ยวข้องของ แต่ละหน่วยงาน
โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน จะต้องมีอย่างเพียงพอ ร้านค้า ผู้ประกอบการ จะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า จะต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้า และบริการอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วนตามกฎหมาย ทั้งนี้
“รัฐบาล ขอย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด โดยห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ ห้ามกักตุนสินค้า หรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
หากตรวจพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที ซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เหตุอันควร มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
น.ส.อัยรินทร์ กล่าวว่า ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก จากการตรวจสอบของ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พบว่า สินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอ และยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคา โดยรัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด กับผู้ที่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน เพื่อดูแลค่าครองชีพและรักษาความเป็นธรรมด้านราคาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือมีพฤติการณ์กักตุนสินค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือแจ้งผ่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” สั่งตรึงราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันนี้ เป็นระยะเวลา 15 วัน
- เชลล์ ปรับลดราคาน้ำมันแล้ว หลังขึ้นโหด 4.20 บาท แก๊สโซฮอล์ ลด 1 บาท
- กระทรวงพลังงาน สั่งระงับส่งออกน้ำมัน เผยไทยมีเพียงพอใช้ 60 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: