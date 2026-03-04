ข่าว

คลิปไวรัล นร.เก็บเงินกินแจ่วฮ้อน เจ้าของร้านอยากให้ฟรี สั่ง พนง.แข่งเป่ายิงฉุบ ดันฝีมือเทพชนะรวด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 09:41 น.
64
เจ้าของร้านแจ่วฮ้อนแกล้งเป่ายิงฉุบแพ้เพื่อแจกมื้อพิเศษให้นักเรียนที่เก็บเงินมากินข้าว

ไวรัลน้ำตาซึม! เจ้าของร้านแจ่วฮ้อนเห็นนักเรียน 4 คนเก็บเงินมาทานอาหาร ปิ๊งไอเดียพนักงานแข่งเป่ายิงฉุบ หากชนะรับฟรีแจ่งฮ้อน 1 ชุด แต่ดันเก่งชนะรวด ท่าไม่ดีสั่งต้องแพ้เท่านั้น ชาวเน็ตแห่ชมน้ำใจ

เรื่องราวสร้างรอยยิ้มไปทั่วโลกออนไลน์ เพจ มู่เฮาแจ่วฮ้อน ประชานิเวศน์3 ได้แชร์คลิปวิดีโอสุดประทับใจของกลุ่มนักเรียนหญิง 4 คนที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าของร้านได้รับรูปภาพจากพนักงานว่ามีน้อง ๆ กลุ่มหนึ่งตั้งใจเก็บเงินมาเพื่อทานแจ่วฮ้อน แต่ด้วยงบที่จำกัดจึงสั่งเพียงชุดหมูเล็ก ๆ มาแบ่งกันเพียงชุดเดียวเท่านั้น

ภาพที่เห็นทำให้เจ้าของร้านย้อนนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กสมัยยังเป็นเด็กหลังตลาดสะพานเหลือง เขาเล่าว่าเคยได้รับความใจดีจากพี่สาวคนหนึ่งที่ยื่นสปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับให้ ซึ่งเป็นจานแรกในชีวิตที่เขายังจำรสชาติความอร่อยและความรู้สึกตื้นตันใจได้จนถึงทุกวันนี้

เจ้าของร้านอยากมอบรางวัลให้น้อง ๆ จึงให้พนักงานไปเล่นเกมเป่ายิงฉุบกับเด็ก ๆ ทั้ง 4 คน โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าใครชนะจะได้รับรางวัลพิเศษ ปรากฏว่าพนักงานดันเป่ายิงฉุบชนะน้อง ๆ รวดเดียวทั้ง 4 คน จนเจ้าของร้านต้องรีบสั่งการใหม่ว่าต้องแพ้เท่านั้น ในที่สุดน้องคนหนึ่งก็เป่ายิงฉุบชนะได้สำเร็จ และรางวัลที่ได้รับคือ แจ่วฮ้อนชุดใหญ่เพิ่มอีก 1 ชุด

ฝั่งเจ้าของร้านเปิดใจว่า แม้รางวัลอาจจะดูไม่มากมายในสายตาคนอื่น แต่รอยยิ้มที่สดใสของเด็ก ๆ ทำให้เขานึกถึงตัวเองในวันที่ได้รับสปาเก็ตตี้จานนั้น เขามีความเชื่อมั่นว่า “เมื่อคุณเป็นผู้รับ วันหนึ่งที่คุณมี คุณก็อยากจะเป็นผู้ให้วัฒนธรรมนี้สืบต่อไปเรื่อย ๆ ผมเชื่อว่าน้อง ๆ ทั้ง 4 คนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่คิดเหมือนผม แล้วมันจะถูกส่งต่อไปเรื่อย ๆ แล้วที่สำคัญขอขอบคุณลูกค้าโต๊ะข้าง ๆ ที่สั่งเครื่องดื่มให้น้อง ๆ ขอบคุณมาก ๆ ครับ”

นอกจากความใจดีของทางร้านแล้ว ยังได้กล่าวขอบคุณลูกค้าโต๊ะข้าง ๆ ที่ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการสั่งเครื่องดื่มให้น้อง ๆ อีกด้วย

เจ้าของร้านแจ่วฮ้อนสานฝันเด็กนักเรียนเก็บเงินกินข้าว-2
ภาพจาก : มู่เฮาแจ่วฮ้อน ประชานิเวศน์3
เจ้าของร้านแจ่วฮ้อนสานฝันเด็กนักเรียนเก็บเงินกินข้าว-1
ภาพจาก : มู่เฮาแจ่วฮ้อน ประชานิเวศน์3
เจ้าของร้านแจ่วฮ้อนสานฝันเด็กนักเรียนเก็บเงินกินข้าว
ภาพจาก : มู่เฮาแจ่วฮ้อน ประชานิเวศน์3
@.3760163 เมื่อร้านอาหารไม่ได้เป็นแค่ความอิ่มท้อง แต่อิ่มใจ “ขอบคุณน้องๆ ที่เลือกมาร้านพี่นะ #มู่เฮาแจ่วฮ้อนประชานิเวศน์3 #ของอร่อยประชานิเวศน์3 #ร้านอาหารนนทบุรี #fypシ #ขึ้นฟีดเถอะ @TikTok ♬ เสียงต้นฉบับ – มู่เฮาแจ่วฮ้อน ประชานิเวศน์3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 ข่าว

ย้อนชม จันทรุปราคาเต็มดวง 3 มี.ค. 69 พระจันทร์สีเลือด สวยเด่นเหนือน่านฟ้าไทย

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นครชัยทัวร์ หวั่นต้องปรับลดเที่ยววิ่ง วอนรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมัน

11 นาที ที่แล้ว
เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขัง-เดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี ข่าว

เปิดสภาพล่าสุด ทนายตั้ม-ภรรยา ใส่ชุดผู้ต้องขังเดินจับมือกัน เข้าห้องพิจารณาคดี

22 นาที ที่แล้ว
ตี๋ลี่เร่อปา ติดค้างดูไบ 3 วันจนพลาดแฟชั่นโชว์ที่ปารีส ข่าวต่างประเทศ

แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ

27 นาที ที่แล้ว
&quot;ลูกหมี&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน &quot;ปู มัณฑนา&quot; เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้ บันเทิง

“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรตีข่าว หวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง

43 นาที ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี บันเทิง

เปิดโพสต์ล่าสุด ปู มัณฑนา หลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี คดีหมิ่นประมาท ลูกหมี รัศมี

50 นาที ที่แล้ว
ม้า อรนภา ร้องไห้หลังถูกเจ้าหน้าที่บุกปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดป้ายราคาห่อหมก บันเทิง

ม้า อรนภา ร้องไห้จ่ายค่าปรับ 200 บาท ฐานไม่ติดราคา ตัดพ้อไม่ไหวมันสุดจริง ๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พยาบาลไต้หวัน เตือน นักศึกษาเล่นเกม 4 วันติด เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลสั่งจำคุก &quot;ปู มัณฑนา&quot; 2 ปี ปรับ 6 หมื่น ฐานหมิ่นประมาท &quot;ลูกหมี&quot; บันเทิง

ด่วน! ศาลสั่งจำคุก “ปู มัณฑนา” 2 ปี ปรับ 6 หมื่นบาท ฐานหมิ่นประมาท “ลูกหมี รัศมี”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่นพ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน ไม่ใช่โลกอีกใบ ไปเยี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ใจ บันเทิง

ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา ลั่น พ่อตอบโต้ไม่ได้ ขวัญ ยัน บริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่โลกใบที่ 2

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเดินทางไกลตัดพ้อรอคิวเติมน้ำมันนับชั่วโมง ข่าว

ดราม่าเดือด คนแห่เติมน้ำมันเกลี้ยง โวยเห็นแก่ตัว ล่าสุดคนพื้นที่เฉลยสาเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบไรเดอร์กระชากกระเป๋าหญิงอังกฤษ รับรายได้ไม่พอ ต้องดูแลเมีย 2 คน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุนารี&quot; ชวนคิด หากเกิดสงครามโลก เงินอาจไร้ความหมาย แนะเตรียมแผนรับมือ บันเทิง

“สุนารี” ชวนคิด หากสงครามยืดเยื้อ เงินอาจไร้ความหมาย แนะเตรียมแผนรับมือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัยวัฒน์” ลาออก ฉก.ทส. หลังอุทยานฯนิ่ง คดีรุกป่า เตรียมแฉความจริงวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้ทะเลาะ นาวิน ต้าร์ กลางไลฟ์ แฉนักไลฟ์มือทอง พูดยั่วยวนสามี ข่าวดารา

เกิดอะไรขึ้น? ไฮโซน้ำหวาน ร้องไห้ทะเลาะ นาวิน ต้าร์ กลางไลฟ์ แฉนักไลฟ์มือทอง พูดยั่วยวนสามี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระราชวังโกเลสตาน มรดกโลกอิหร่าน พังเสียหาย จากแรงระเบิดสหรัฐฯ-อิสราเอล ข่าวต่างประเทศ

เปิดภาพ พระราชวังโกเลสตาน มรดกโลกอิหร่าน พังเสียหาย จากแรงระเบิดสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เผยภาพโลงศพเคลือบทอง “เอล เมนโช่” อดีตเจ้าพ่อแก๊งยาเสพติดเม็กซิโก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านแจ่วฮ้อนแกล้งเป่ายิงฉุบแพ้เพื่อแจกมื้อพิเศษให้นักเรียนที่เก็บเงินมากินข้าว ข่าว

คลิปไวรัล นร.เก็บเงินกินแจ่วฮ้อน เจ้าของร้านอยากให้ฟรี สั่ง พนง.แข่งเป่ายิงฉุบ ดันฝีมือเทพชนะรวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาล ย้ำห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา สั่งดำเนินคดีทันที มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทรัมป์” ขู่ตัดสัมพันธ์ทางการค้า “สเปน” ไม่ยอมให้ใช้ฐานทัพในการโจมตีอิหร่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายวิฑูรย์” ลั่น “เบน สมิธ” ไม่ใช่สแกมเมอร์ ยังไม่พร้อมกลับไทยมาสู้คดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เชลล์ ปรับลดราคาน้ำมันแล้ว หลังขึ้นโหด 4.20 บาท แก๊สโซฮอล์ ลด 1 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะพัด! อิหร่านแต่งตั้ง “โมจตาบา” ลูกชาย “คาเมเนอี” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 09:38 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 09:41 น.
64
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตี๋ลี่เร่อปา ติดค้างดูไบ 3 วันจนพลาดแฟชั่นโชว์ที่ปารีส

แฟน ๆ ห่วงหนัก ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ ติดอยู่ที่ดูไบ พิษสงคราม เที่ยวบินยกเลิก หวั่นไม่ปลอดภัย

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

“อนุทิน” ย้ำสองรอบ ไม่มีประชาชนกักตุนน้ำมัน หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
&quot;ลูกหมี&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน &quot;ปู มัณฑนา&quot; เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

“ลูกหมี” เคลื่อนไหวแล้ว หลังศาลตัดสิน “ปู มัณฑนา” เผยยังมีอีกคดี รอตัดสินเร็วๆนี้

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569

สื่อเขมรตีข่าว หวั่นไทยรุกรานรอบใหม่ เพราะทั่วโลกสนใจสงครามตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 4 มีนาคม 2569
Back to top button