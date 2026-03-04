คลิปไวรัล นร.เก็บเงินกินแจ่วฮ้อน เจ้าของร้านอยากให้ฟรี สั่ง พนง.แข่งเป่ายิงฉุบ ดันฝีมือเทพชนะรวด
เรื่องราวสร้างรอยยิ้มไปทั่วโลกออนไลน์ เพจ มู่เฮาแจ่วฮ้อน ประชานิเวศน์3 ได้แชร์คลิปวิดีโอสุดประทับใจของกลุ่มนักเรียนหญิง 4 คนที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เจ้าของร้านได้รับรูปภาพจากพนักงานว่ามีน้อง ๆ กลุ่มหนึ่งตั้งใจเก็บเงินมาเพื่อทานแจ่วฮ้อน แต่ด้วยงบที่จำกัดจึงสั่งเพียงชุดหมูเล็ก ๆ มาแบ่งกันเพียงชุดเดียวเท่านั้น
ภาพที่เห็นทำให้เจ้าของร้านย้อนนึกถึงความทรงจำในวัยเด็กสมัยยังเป็นเด็กหลังตลาดสะพานเหลือง เขาเล่าว่าเคยได้รับความใจดีจากพี่สาวคนหนึ่งที่ยื่นสปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับให้ ซึ่งเป็นจานแรกในชีวิตที่เขายังจำรสชาติความอร่อยและความรู้สึกตื้นตันใจได้จนถึงทุกวันนี้
เจ้าของร้านอยากมอบรางวัลให้น้อง ๆ จึงให้พนักงานไปเล่นเกมเป่ายิงฉุบกับเด็ก ๆ ทั้ง 4 คน โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าใครชนะจะได้รับรางวัลพิเศษ ปรากฏว่าพนักงานดันเป่ายิงฉุบชนะน้อง ๆ รวดเดียวทั้ง 4 คน จนเจ้าของร้านต้องรีบสั่งการใหม่ว่าต้องแพ้เท่านั้น ในที่สุดน้องคนหนึ่งก็เป่ายิงฉุบชนะได้สำเร็จ และรางวัลที่ได้รับคือ แจ่วฮ้อนชุดใหญ่เพิ่มอีก 1 ชุด
ฝั่งเจ้าของร้านเปิดใจว่า แม้รางวัลอาจจะดูไม่มากมายในสายตาคนอื่น แต่รอยยิ้มที่สดใสของเด็ก ๆ ทำให้เขานึกถึงตัวเองในวันที่ได้รับสปาเก็ตตี้จานนั้น เขามีความเชื่อมั่นว่า “เมื่อคุณเป็นผู้รับ วันหนึ่งที่คุณมี คุณก็อยากจะเป็นผู้ให้วัฒนธรรมนี้สืบต่อไปเรื่อย ๆ ผมเชื่อว่าน้อง ๆ ทั้ง 4 คนนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่คิดเหมือนผม แล้วมันจะถูกส่งต่อไปเรื่อย ๆ แล้วที่สำคัญขอขอบคุณลูกค้าโต๊ะข้าง ๆ ที่สั่งเครื่องดื่มให้น้อง ๆ ขอบคุณมาก ๆ ครับ”
นอกจากความใจดีของทางร้านแล้ว ยังได้กล่าวขอบคุณลูกค้าโต๊ะข้าง ๆ ที่ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการสั่งเครื่องดื่มให้น้อง ๆ อีกด้วย
