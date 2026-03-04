เชลล์ ปรับลดราคาน้ำมันแล้ว หลังขึ้นโหด 4.20 บาท แก๊สโซฮอล์ ลด 1 บาท
เชลล์ ปรับลดราคาน้ำมันแล้ว หลังขึ้นโหด 4.20 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ ลด 1 บาทต่อบาท จากที่เมื่อวานขึ้น 1.50 บาทต่อลิตร
จากที่เมื่อวานนี้ (3 มี.ค. 69) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด แจ้งปรับเปลี่ยนราคาแนะนำขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการทั่วประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง โดย เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ปรับเพิ่มขึ้น สูงขึ้นถึง 4.20 บาทต่อลิตร และ กลุ่มแก๊สโซฮอล์ที่บวกเพิ่ม 1.50 บาทต่อลิตรนั้น
ล่าสุด เชลล์ ปรับราคาน้ำมันลงแล้ว โดยลดราคาดีเซล -4.20 บาทต่อลิตร กลับมาเท่าเดิมก่อนมีการปรับขึ้น แต่กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ปรับลดลงมาแค่ 1 บาทต่อลิตร
ส่งผลให้ราคาล่าสุดเป็นดังนี้
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 30.78 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 31.85บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 49.84 บาท/ลิตร
ในส่วนของคาลเท็กซ์ที่เมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นราคานั้น จากข้อมูลที่ได้เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 3 มี.ค. พบว่าปรับลดราคากลับไปเท่าเดิมก่อนปรับขึ้นราคาแล้วเช่นกัน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ช็อกผู้ใช้รถ! “เชลล์” ดีดราคาน้ำมัน 3 มี.ค. 69 ดีเซลพุ่งโหด 4.20 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์บวกเพิ่ม 1.50 บาท
- “อนุทิน” สั่งตรึงราคาน้ำมัน 29.94 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันนี้ เป็นระยะเวลา 15 วัน
- ราคาน้ำมันวันนี้ 2 มี.ค. 69 ไทยยังไม่ขยับ แม้น้ำมันโลกพุ่งจากสงครามตะวันออกกลาง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: