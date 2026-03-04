เชลล์ ปรับลดราคาน้ำมันแล้ว หลังขึ้นโหด 4.20 บาท แก๊สโซฮอล์ ลด 1 บาท

ข่าว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 มี.ค. 2569 08:35 น.| อัปเดต: 04 มี.ค. 2569 08:35 น.
เชลล์ ปรับลดราคาน้ำมันแล้ว หลังขึ้นโหด 4.20 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ ลด 1 บาทต่อบาท จากที่เมื่อวานขึ้น 1.50 บาทต่อลิตร

จากที่เมื่อวานนี้ (3 มี.ค. 69) บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด แจ้งปรับเปลี่ยนราคาแนะนำขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการทั่วประเทศ หลังได้รับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง โดย เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ปรับเพิ่มขึ้น สูงขึ้นถึง 4.20 บาทต่อลิตร และ กลุ่มแก๊สโซฮอล์ที่บวกเพิ่ม 1.50 บาทต่อลิตรนั้น

ล่าสุด เชลล์ ปรับราคาน้ำมันลงแล้ว โดยลดราคาดีเซล -4.20 บาทต่อลิตร กลับมาเท่าเดิมก่อนมีการปรับขึ้น แต่กลุ่มแก๊สโซฮอล์ ปรับลดลงมาแค่ 1 บาทต่อลิตร

ส่งผลให้ราคาล่าสุดเป็นดังนี้

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 28.94 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 30.78 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 31.85บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาท/ลิตร
เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 29.94 บาท/ลิตร
เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 49.84 บาท/ลิตร

ในส่วนของคาลเท็กซ์ที่เมื่อวานนี้ก็ปรับขึ้นราคานั้น จากข้อมูลที่ได้เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 3 มี.ค. พบว่าปรับลดราคากลับไปเท่าเดิมก่อนปรับขึ้นราคาแล้วเช่นกัน

