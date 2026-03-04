ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตอิหร่าน โพสต์ภาพหลุมศพ ฝัง 160 ศพ เหตุขีปนาวุธตกใส่โรงเรียน

สถานทูตอิหร่าน โพสต์ภาพหลุมศพ ฝัง 160 ศพ เหตุขีปนาวุธตกใส่โรงเรียน อัด ทรัมป์ นี่คือการช่วยเหลือที่เคยสัญญาเอาไว้ ผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารอย่างเลือดเย็น

สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยภาพหลุมศพที่ถูกขึ้นเพื่อฝังร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุ ขีปนาวุธยิงตกใส่โรงเรียนหญิงล้วนทางตอนใต้ของประเทศอิหร่าน

“นี่คือหลุมศพที่กำลังถูกขุดขึ้นสำหรับเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์มากกว่า 160 คน ที่เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ-อิสราเอล ใส่โรงเรียนประถม ร่างกายของพวกเธอแหลกละเอียดเป็นชิ้นๆ

​นี่คือภาพความจริงของ “การช่วยเหลือ” ที่นายทรัมป์เคยให้สัญญาไว้ ​จากกาซาจนถึงมินาบ ผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารอย่างเลือดเย็น”

ก่อนหน้านี้ทางการอิหร่านกล่าวหาว่าขีปนาวุธลูกนี้เป็นฝีมืออิสราเอลและสหรัฐฯ ซึ่งทางสหรัฐฯ ระบุว่าพวกเขากำลังสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจัง ขณะที่อิสราเอลปฏิเสธว่าทางกองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ได้ดำเนินปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ดังกล่าว

