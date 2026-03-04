สะพัด! อิหร่านแต่งตั้ง “โมจตาบา” ลูกชาย “คาเมเนอี” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่
โมจตาบา ฮอสเซนี คาเมเนอี ลูกชายของอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านเตรียมขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ หลังได้รับเลือกจากสภาผู้เชี่ยวชาญ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม สำนักข่าว อิหร่านอินเตอร์เนชัลแนล รายงานว่า โมจตาบา ฮอสเซนี คาเมเนอี ลูกชายของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านผู้ล่วงลับ เตรียมขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ ภายหลังจากที่ได้รับเลือกจากสภาผู้เชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ตามทางอิหร่านยังไม่ได้ออกแถลงถึงรายงานฉบับดังกล่าวอย่างชัดเจนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ นิวยอร์กไทมส์ รายงานไปทางทิศทางเดียวกันได้ระบุว่า สมาชิกของสภาอิหร่านบางคนแสดงความกังวลใจในการแต่งตั้งนายโมจตาบา เนื่องจากเกรงว่าเขาจะตกเป็นเป้าหมายของการลอบสังหารจากสหรัฐและอิสราเอล
พร้อมชี้ด้วยว่าทางการอิสราเอลได้ยิงขีปนาวุธใส่สภาที่ทำการสภาผู้เชี่ยวชาญที่เมืองกอม ทางตอนใต้ของกรุงเตหะราน แต่ในช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นเป็นการประชุมออนไลน์ จึงไม่มีใครอยู่ในอาคารแต่อย่างใด
