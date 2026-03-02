FBI คาดเหตุก่อการร้าย มือปืนกราดยิงสวนเบียร์สหรัฐฯ ตาย 2 เจ็บ 14
FBI คาดเหตุก่อการร้าย หลังมือปืนก่อเหตุกราดยิงสวนเบียร์ ในรัฐเท็กซัส เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 14 ราย พบใส่เสื้อแสดงข้อความทางศาสนา
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ หรือ FBI ได้ออกแถลงการณ์เหตุกราดยิงหน้าสวนเบียร์ ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 2 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 14 ราย อาจจะเป็นเหตุก่อการร้าย ขณะที่มือปืนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญเสียชีวิต
โดยแหล่งข่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่ามือปืนใส่เสื้อที่มีข้อความแสดงออกเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม
ผู้บังคับบัญชาตำรวจเมืองออสติน ระบุว่าผู้ก่อเหตุขับรถชนิด SUV ขนาดใหญ่และจอดในจุดเกิดเหตุ และเปิดกระจกพร้อมเปิดฉากยิงประชาชน ก่อนจะลงจากรถและใช้ปืนชนิดไรเฟิลในการก่อเหตุ ก่อนถูกตำรวจวิสามัญในที่สุด
ทาง FBI ระบุว่าจากข้อมูลที่มีเชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีความเชื่อมโยงกับเหตุก่อการร้าย แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ และทางเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนหาความจริงถึงที่สุด
