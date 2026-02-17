เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63
เผยรายละเอียดมือปืนกราดยิงสนามฮ็อกกี้ในสหรัฐฯ เพิ่งเข้ารับการแปลงเพศเมื่อปี 63 ก่อนก่อเหตุเขียนขู่ในทวิตเตอร์ เตือนพวกเหยียดกลุ่มคนข้ามเพศ
จากกรณีเหตุยิงกันในลานสเก็ตน้ำแข็ง ในเมืองพอว์ทักเก็ต ในรัฐโรดไอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ และผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย โดยขณะเกิดเหตุเกิดขึ้นระหว่างเกมการแข่งขันไอซ์ฮ็อกกี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากครอบครัวทะเลาะกัน รายงานเบื้องต้นระบุว่า ผู้ก่อเหตุยิงภรรยา ยิงลูกสองคน ก่อนปลิดชีพตนเองด้วยอาวุธปืน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYPost รายงานว่า ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นบุคคลข้ามเพศวัย 56 ปี โดยสมัยก่อนใช้ชื่อว่า โรเบิร์ต ดอรกัน ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อ โรเบอตา เอสโปซิโต และเป็นพ่อของเด็ก จากรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตได้แก่ แม่ของเด็ก และ พี่น้องของนักกีฬาฮ็อกกี้ในสนาม
โดยสื่อท้องถิ่นยังรายงานอีกด้วยว่า นายเอสโปซิโตนั้นเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขาหย่ากับภรรยา โดยภรรยาใช้เหตุผลว่า “การผ่าตัดแปลงเพศ, โรคหลงตัวเอง + บุคลิกภาพผิดปกติ” ก่อนจะเปลี่ยนเหตุผลเป็น “ความขัดแย้งที่ไม่อาจประนีประนอมกันได้” ก่อนจะหย่าร้างเสร็จสิ้นในที่สุด
นอกจากนี้จากการดูโพสต์ในทวิตเตอร์ของผู้ก่อเหตุระบุว่าเขาได้โต้ตอบกับข้อความต่อต้านกลุ่มคนข้ามเพศว่า “ดูถูกพวกเรา แล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าทำไมพวกเราจะคลั่ง” อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ทราบว่าสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้คืออะไร
ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คนยังอาการสาหัส
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พ่อคลั่ง ทะเลาะกับคนในครอบครัว ควักปืนยิงเมีย-ลูก กลางสนามฮ็อกกี้สหรัฐฯ (คลิป)
- ตำรวจเผยรายละเอียด มือปืนกราดยิงแคนาดา ตาย 9 ศพ เป็นคนข้ามเพศ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: