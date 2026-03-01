ข่าวต่างประเทศ

กราดยิงกลางบาร์ชื่อดังเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ดับ 3 ศพ บาดเจ็บ 14 คน

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 20:14 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 20:15 น.
51

เกิดเหตุกราดยิงในบาร์ชื่อดังเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 14 คน

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ได้รับแจ้งเหตุด่วนช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์ 1 มีนาคม ว่ามีผู้ชายใช้อาวุธปืนยิงคนในร้านบิวฟอร์ดส์ ร้านนั่งดื่มชื่อดังในย่านสถานบันเทิงของเมือง ลิซา เดวิส ผู้บัญชาการตำรวจเมืองออสติน แถลงว่าเจ้าหน้าที่รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันที

เมื่อไปถึง ตำรวจพบผู้ก่อเหตุกำลังถืออาวุธปืน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตัดสินใจยิงตอบโต้ ผู้ก่อเหตุเสียชีวิตลงในที่เกิดเหตุ

โรเบิร์ต ลักกริตซ์ หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิต 3 คนในจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 14 คน ทีมแพทย์นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คนอยู่ในอาการสาหัส

ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุแรงจูงใจในการก่อเหตุต่อไป ข้อมูลปัจจุบันยังขาดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของผู้ก่อเหตุรวมถึงสาเหตุความขัดแย้ง คุณต้องการให้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุเชิงลึกด้วยหรือไม่

