ตำรวจไซเบอร์ ประกาศ งดไลฟ์-งดแชร์พิกัด เหตุกราดยิงสงขลา หวั่นคนร้ายรู้ทัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ก.พ. 2569 18:11 น.| อัปเดต: 11 ก.พ. 2569 18:11 น.
บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

บช.สอท. ออกประกาศเตือนสื่อและประชาชนในพื้นที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ หยุดเผยแพร่ภาพสดและจุดวางกำลังเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเด็กและครูที่ยังติดค้าง

ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา ล่าสุดเมื่อเวลา 18.00 น. เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. (กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ได้ออกประกาศด่วนที่สุดถึงประชาชนและสื่อมวลชนในพื้นที่

ทางตำรวจไซเบอร์ขอความร่วมมือ “งดการไลฟ์สด (Live)” ผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย และ “งดแชร์พิกัดตำแหน่ง” ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจทำให้คนร้ายรับรู้ความเคลื่อนไหวและแผนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ทันที ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ครูที่ตกเป็นตัวประกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวทางการเท่านั้น และร่วมมือกันหยุดส่งต่อข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้ภารกิจช่วยเหลือตัวประกันเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยที่สุด #ช่วยเหลือตัวประกัน #เหตุยิงที่สงขลา

ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.

