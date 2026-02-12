ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเผยรายละเอียด มือปืนกราดยิงแคนาดา ตาย 9 ศพ เป็นคนข้ามเพศ

เผยแพร่: 12 ก.พ. 2569 10:13 น.
ตำรวจแคนาดาเผยรายละเอียด มือปืนกราดยิงโรงเรียน ตาย 9 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย เป็นบุคคลข้ามเพศ มีปัญหาป่วยทางจิตเวช

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้าเหตุกราดยิงในในโรงเรียนและชุมชนในเมืองทัมเบอร์ริต รัฐบริติชโคลอมเบีย ประเทศแคนาดา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 25 ราย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 13.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น

อ้างอิงจากคำแถลงการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า พบผู้เสียชีวิต 6 ศพในโรงเรียน โดยจำนวนดังกล่าวไม่ได้รวมมือปืนที่พบเป็นศพเช่นกัน โดย 1 ศพเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตถูกยิง 2 ศพใกล้บ้านพัก ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงดังกล่าว

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ามือปืนคือ “เจสซี่ ฟาน รูทเสลาร์” เป็นบุคคลข้ามเพศวัย 18 ปี โดยผู้ก่อเหตุจบชีวิตตัวเองในโรงเรียนหลังก่อเหตุ โดยเขาเกิดเป็นผู้ชายและเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงเมื่อ 6 ปีที่แล้ว พร้อมเปิดผู้ว่าผู้เสียชีวิตในบ้านพักนั้นเป็นแม่และน้องชายต่างบิดา

ตำรวจเชื่อว่า เจสซี่ ก่อเหตุเพียงลำพัง โดยเหตุเกิดจากที่บ้านพักก่อนและไปก่อเหตุที่โรงเรียนอีกที แม้ว่าตำรวจจะยังไม่ทราบมูลเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้อย่างชัดเจน แต่ตำรวจระบุว่าเจ้าหน้าที่เคยเดินทางไปยังบ้านของครอบครัวผู้ก่อเหตุหลายครั้ง หลังผู้ก่อเหตุมีปัญหาทางจิตเวช นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ก่อเหตุเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าว ก่อนจะหยุดเรียนในที่สุด

ขณะที่นายเทศมนตรีเมืองทัมเบอร์ริต กล่าวว่าเขารู้จักเหยื่อทุกคนดี เขาอยู่นี่มา 19 ปี ที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆ เขาไม่เรียกประชาชนว่าผู้อยู่อาศัย แต่สำหรับเขาทุกคนคือครอบครัว

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

