ตำรวจเผยรายละเอียด มือปืนกราดยิงแคนาดา ตาย 9 ศพ เป็นคนข้ามเพศ
ตำรวจแคนาดาเผยรายละเอียด มือปืนกราดยิงโรงเรียน ตาย 9 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย เป็นบุคคลข้ามเพศ มีปัญหาป่วยทางจิตเวช
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้าเหตุกราดยิงในในโรงเรียนและชุมชนในเมืองทัมเบอร์ริต รัฐบริติชโคลอมเบีย ประเทศแคนาดา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 9 ศพ และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 25 ราย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 13.20 น. ตามเวลาท้องถิ่น
อ้างอิงจากคำแถลงการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า พบผู้เสียชีวิต 6 ศพในโรงเรียน โดยจำนวนดังกล่าวไม่ได้รวมมือปืนที่พบเป็นศพเช่นกัน โดย 1 ศพเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตถูกยิง 2 ศพใกล้บ้านพัก ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเหตุกราดยิงดังกล่าว
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ามือปืนคือ “เจสซี่ ฟาน รูทเสลาร์” เป็นบุคคลข้ามเพศวัย 18 ปี โดยผู้ก่อเหตุจบชีวิตตัวเองในโรงเรียนหลังก่อเหตุ โดยเขาเกิดเป็นผู้ชายและเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงเมื่อ 6 ปีที่แล้ว พร้อมเปิดผู้ว่าผู้เสียชีวิตในบ้านพักนั้นเป็นแม่และน้องชายต่างบิดา
ตำรวจเชื่อว่า เจสซี่ ก่อเหตุเพียงลำพัง โดยเหตุเกิดจากที่บ้านพักก่อนและไปก่อเหตุที่โรงเรียนอีกที แม้ว่าตำรวจจะยังไม่ทราบมูลเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้อย่างชัดเจน แต่ตำรวจระบุว่าเจ้าหน้าที่เคยเดินทางไปยังบ้านของครอบครัวผู้ก่อเหตุหลายครั้ง หลังผู้ก่อเหตุมีปัญหาทางจิตเวช นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ก่อเหตุเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าว ก่อนจะหยุดเรียนในที่สุด
ขณะที่นายเทศมนตรีเมืองทัมเบอร์ริต กล่าวว่าเขารู้จักเหยื่อทุกคนดี เขาอยู่นี่มา 19 ปี ที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆ เขาไม่เรียกประชาชนว่าผู้อยู่อาศัย แต่สำหรับเขาทุกคนคือครอบครัว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! กราดยิงชุมชน-โรงเรียนแคนาดา ตาย 9 ศพ บาดเจ็บ 25 ราย
- ด่วน! คุมสถานการณ์ได้แล้ว มือปืนจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ที่หาดใหญ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: