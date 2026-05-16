ตรวจหวยออมสิน 16/5/69 ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี เช็กรางวัลที่ 1 ถ่ายทอดสดวันนี้
ธนาคารออมสินเตรียมประกาศผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ลุ้นเศรษฐีใหม่รับโชค 10 ล้านบาท เช็กผลรางวัลและรับชมถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไป! วันนี้ (16 พ.ค. 2569) ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ประจำงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 นักลงทุนสายออมเงินเตรียมตัวลุ้นรับรางวัลใหญ่สูงสุดถึง 10 ล้านบาท โดยสามารถตรวจสอบผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ทันทีหลังจากการออกรางวัลเสร็จสิ้น
ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2569
อันดับที่ 1 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ) รางวัลละ 10,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
อันดับที่ 2 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ) รางวัลละ 1,000,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
อันดับที่ 3 (ออก 5 ครั้ง 4,085 อันดับ) รางวัลละ 10,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
อันดับที่ 4 (ออก 10 ครั้ง 8,170 อันดับ) รางวัลละ 3,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
อันดับที่ 5 (ออก 15 ครั้ง 12,255 อันดับ) รางวัลละ 1,000 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
เลขท้าย 4 ตัว (ออก 1 ครั้ง) รางวัลละ 200 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
เลขท้าย 4 ตัว (ออก 1 ครั้ง) รางวัลละ 150 บาท
- รอประกาศผลรางวัล
(หมายเหตุ: ข้อมูลตัวเลขจะได้รับการอัปเดตทันทีหลังจากที่มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ)
ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสดหวยออมสิน 16 พ.ค. 69
สำหรับผู้ที่ต้องการลุ้นระทึกไปพร้อมกับการออกรางวัล สามารถรับชมการถ่ายทอดสดสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้
นอกจากนี้ หลังจากที่การออกรางวัลเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ท่านยังสามารถตรวจสอบผลรางวัลย้อนหลังและยืนยันตัวเลขทั้งหมดได้อย่างละเอียดที่เว็บไซต์หลักของธนาคารออมสิน ขอให้ทุกท่านโชคดีในการออมเงินงวดนี้ครับ
สถิติหวยออมสินออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 งวด
1 พฤศจิกายน 2568 (สลากออมสินพิเศษ 2 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 5431025
16 สิงหาคม 2568 (สลากออมสินพิเศษ 1 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 6624087
1 มีนาคม 2568 (สลากออมสินพิเศษ 2 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 8298404
1 กุมภาพันธ์ 2568 (สลากออมสินพิเศษ 2 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 0911973
16 พฤศจิกายน 2567 (สลากออมสินพิเศษ 1 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 8662524
1 มิถุนายน 2567 (สลากออมสินพิเศษ 2 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 2406570
16 มีนาคม 2567 (สลากออมสินพิเศษ 1 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 6534844
16 ธันวาคม 2566 (สลากออมสินพิเศษ 1 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 8135053
16 กันยายน 2566 (สลากออมสินพิเศษ 1 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 5404577
1 กรกฎาคม 2566 (สลากออมสินพิเศษ 2 ปี) รางวัลที่ 1 ได้แก่ 3011693
