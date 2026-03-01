ข่าวดาราบันเทิง

หัวใจนักสู้! “จา พนม” เปิดหน้าสู้มะเร็งระยะ 3 ซุ่มรักษาเงียบ 2 ปี เผยวินาทีฝึกตาย

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 15:37 น.
54
โทนี่จาเปิดใจมะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3
แฟ้มภาพ

จา พนม แอ็กชั่นสตาร์ระดับโลกขวัญใจชาวไทย เปิดใจครั้งแรกหลังเผชิญมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ “มะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3” ลามลงตับ ผ่าตัดด่วนมาราธอน 8 ชม. น้ำหนักฮวบเหลือ 59 กก. เผยซุ่มสู้ลำพังไม่บอกใครเพราะไม่อยากส่งต่อความทุกข์ ยันรอดมาได้เพราะ “สติ” และพลังรักจากครอบครัว

กลายเป็นข่าวที่สร้างความตกใจและส่งแรงใจให้กันทั้งประเทศ เมื่อวีรบุรุษนักบูู้ผู้พา “มวยไทย” ไปปักธงรบในฮอลลีวูดอย่าง “จา พนม” หรือ โทนี่ จา ออกมาเปิดเผยความลับที่เก็บงำมานานกว่า 2 ปี ผ่านรายการ 3 แซ่บ ถึงช่วงเวลาที่เขาต้องวางอาวุธจากหน้าจอ เพื่อมาต่อสู้กับ “มฤตยูเงียบ” ภายในร่างกายตัวเอง

จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จา พนม เล่าว่าตนเองมีอาการปวดหน่วงที่ท้องอย่างรุนแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง และปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ เมื่อไปพบแพทย์จึงตรวจพบว่าเป็น มะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3 ที่ลามไปถึงตับและอวัยวะใกล้เคียงถึง 26 จุด การผ่าตัดครั้งนั้นกินเวลานานถึง 8 ชั่วโมง เนื่องจากตำแหน่งของเนื้อร้ายอยู่ใกล้หลอดเลือดดำ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงถึงชีวิต

นักแสดงผู้เคยผ่านบทบู๊โลดโผนมานับไม่ถ้วน ยอมรับว่านี่คือบททดสอบที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิต ต้องเจาะเลือดกว่า 100 ครั้ง ฉายแสง 15 ครั้ง และต้องนอนนิ่งในอุโมงค์ฉายแสงนานถึง 45 นาที ซึ่งในวินาทีนั้นเขาใช้การ “อานาปานสติ” กำหนดลมหายใจ และมองว่านี่คือการ “ฝึกความตาย” เพื่อเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวด

จา พนม ยีรัมย์ เปิดใจสู้มะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3
แฟ้มภาพ

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จา พนม เลือกที่จะไม่แจ้งข่าวแก่สาธารณชนหรือแม้แต่เพื่อนดาราในฮอลลีวูด เพราะไม่ต้องการเอาความทุกข์ไปฝากใคร เขาเลือกที่จะสู้เงียบๆ ด้วยพลังคิดบวก เชื่อมั่นในการแพทย์ไทย และฝึกร่างกายในแบบฉบับนักบู๊แม้จะอยู่บนเตียงคนไข้ จนพยาบาลถึงกับตกใจที่เห็นเขาลุกขึ้นมารำมวยและโยคะเอาขาพาดคอเพื่อไล่ความเจ็บปวดในช่วงตี 1

แม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่ง แต่ในวันที่น้ำหนักตัวลดลงจาก 75 กิโลกรัม เหลือเพียง 59 กิโลกรัม กำลังใจเดียวที่ประคองเขาไว้คือครอบครัว โดยเฉพาะ “บุ้งกี๋ ปิยรัตน์” ภรรยาคู่ชีวิต และลูกสาวทั้งสองคนอย่าง จอมขวัญ และ เรือนแก้ว ที่คอยกอดและส่งพลังบวกให้คุณพ่อสู้ต่อในทุกวัน

ศรัทธาและธงไตรรงค์: การกลับมาอีกครั้งของ “หนุมาน”

ในวันที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลแห่งความตาย จา พนม ยังคงยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแรงบันดาลใจจาก “พระมหาชนก” และองค์ “หนุมานเชิญธง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการนำชัยชนะและชื่อเสียงของไทยไปประกาศทั่วโลก เขายืนยันว่าแม้ร่างกายจะเคยทรุด แต่จิตวิญญาณนักสู้ไม่เคยลดละ

“ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนทั่วโลกที่เป็นห่วง และเป็นกำลังใจให้ แล้ววันนึงเราก็พบกันอีกครั้ง สู้กันต่อไปครับ” ทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆ เมื่อถูกถามว่าอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับจำนวนมาก.

โทนี่ จา เปิดเผยเรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากการผ่าตัดช่วยชีวิตนาน 8 ชั่วโมง
ภาพ @3 แซ่บ
โทนี่ จา ขอบคุณแฟนๆ ทั่วโลกหลังจากเอาชนะโรคมะเร็งได้สำเร็จ
ภาพ @3 แซ่บ
เส้นทางการเยียวยาทางอารมณ์ของจาพนม
แฟ้มภาพ

ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @3zaaap

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

