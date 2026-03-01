หัวใจนักสู้! “จา พนม” เปิดหน้าสู้มะเร็งระยะ 3 ซุ่มรักษาเงียบ 2 ปี เผยวินาทีฝึกตาย

จา พนม แอ็กชั่นสตาร์ระดับโลกขวัญใจชาวไทย เปิดใจครั้งแรกหลังเผชิญมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ “มะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3” ลามลงตับ ผ่าตัดด่วนมาราธอน 8 ชม. น้ำหนักฮวบเหลือ 59 กก. เผยซุ่มสู้ลำพังไม่บอกใครเพราะไม่อยากส่งต่อความทุกข์ ยันรอดมาได้เพราะ “สติ” และพลังรักจากครอบครัว
กลายเป็นข่าวที่สร้างความตกใจและส่งแรงใจให้กันทั้งประเทศ เมื่อวีรบุรุษนักบูู้ผู้พา “มวยไทย” ไปปักธงรบในฮอลลีวูดอย่าง “จา พนม” หรือ โทนี่ จา ออกมาเปิดเผยความลับที่เก็บงำมานานกว่า 2 ปี ผ่านรายการ 3 แซ่บ ถึงช่วงเวลาที่เขาต้องวางอาวุธจากหน้าจอ เพื่อมาต่อสู้กับ “มฤตยูเงียบ” ภายในร่างกายตัวเอง
จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว จา พนม เล่าว่าตนเองมีอาการปวดหน่วงที่ท้องอย่างรุนแรง ตาเหลือง ตัวเหลือง และปัสสาวะสีเข้มผิดปกติ เมื่อไปพบแพทย์จึงตรวจพบว่าเป็น มะเร็งท่อน้ำดีระยะ 3 ที่ลามไปถึงตับและอวัยวะใกล้เคียงถึง 26 จุด การผ่าตัดครั้งนั้นกินเวลานานถึง 8 ชั่วโมง เนื่องจากตำแหน่งของเนื้อร้ายอยู่ใกล้หลอดเลือดดำ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงถึงชีวิต
นักแสดงผู้เคยผ่านบทบู๊โลดโผนมานับไม่ถ้วน ยอมรับว่านี่คือบททดสอบที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิต ต้องเจาะเลือดกว่า 100 ครั้ง ฉายแสง 15 ครั้ง และต้องนอนนิ่งในอุโมงค์ฉายแสงนานถึง 45 นาที ซึ่งในวินาทีนั้นเขาใช้การ “อานาปานสติ” กำหนดลมหายใจ และมองว่านี่คือการ “ฝึกความตาย” เพื่อเอาชนะความกลัวและความเจ็บปวด
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา จา พนม เลือกที่จะไม่แจ้งข่าวแก่สาธารณชนหรือแม้แต่เพื่อนดาราในฮอลลีวูด เพราะไม่ต้องการเอาความทุกข์ไปฝากใคร เขาเลือกที่จะสู้เงียบๆ ด้วยพลังคิดบวก เชื่อมั่นในการแพทย์ไทย และฝึกร่างกายในแบบฉบับนักบู๊แม้จะอยู่บนเตียงคนไข้ จนพยาบาลถึงกับตกใจที่เห็นเขาลุกขึ้นมารำมวยและโยคะเอาขาพาดคอเพื่อไล่ความเจ็บปวดในช่วงตี 1
แม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่ง แต่ในวันที่น้ำหนักตัวลดลงจาก 75 กิโลกรัม เหลือเพียง 59 กิโลกรัม กำลังใจเดียวที่ประคองเขาไว้คือครอบครัว โดยเฉพาะ “บุ้งกี๋ ปิยรัตน์” ภรรยาคู่ชีวิต และลูกสาวทั้งสองคนอย่าง จอมขวัญ และ เรือนแก้ว ที่คอยกอดและส่งพลังบวกให้คุณพ่อสู้ต่อในทุกวัน
ศรัทธาและธงไตรรงค์: การกลับมาอีกครั้งของ “หนุมาน”
ในวันที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลแห่งความตาย จา พนม ยังคงยึดมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแรงบันดาลใจจาก “พระมหาชนก” และองค์ “หนุมานเชิญธง” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการนำชัยชนะและชื่อเสียงของไทยไปประกาศทั่วโลก เขายืนยันว่าแม้ร่างกายจะเคยทรุด แต่จิตวิญญาณนักสู้ไม่เคยลดละ
“ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนทั่วโลกที่เป็นห่วง และเป็นกำลังใจให้ แล้ววันนึงเราก็พบกันอีกครั้ง สู้กันต่อไปครับ” ทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆ เมื่อถูกถามว่าอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับจำนวนมาก.
ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @3zaaap
