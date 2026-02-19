อัปเดตอาการ จา พนม หลังผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น

อัปเดตอาการ “จา พนม ยีรัมย์” หลังผ่าตัดรักษา โรคมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 ล่าสุดหน้าตาสดใส-แข็งแรงขึ้น แฟน ๆ ส่งกำลังใจท่วมท้น
ความคืบหน้าหลังจากมีรายงานว่า จา พนม ยีรัมย์ หรือ โทนี่ จา พระเอกหนังแอ็คชั่นที่ฝากผลงานเอาไว้อย่างมากมาย ทั้งในไทย และระดับฮอลลีวูด กำลังเผชิญกับอาการป่วยด้วย โรคมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 โดยคนใกล้ชิดเผยว่า “จา พนม ได้รับการผ่าตัดเนื้อร้ายในถุงน้ำดีออกแล้ว และได้รับการทำคีโมต่อเนื่อง สุขภาพโดยรวมก็แข็งแรงขึ้นมาก แต่ยังต้องได้รับการดูแลจากหมออย่างใกล้ชิด”
ล่าสุด 18 ก.พ. 69 หน้าเฟซบุ๊กของ เฮียจั่ว นรเทพ เชาวน์วิวัฒน์ ได้โพสต์ภาพของ จา พนม ที่เดินทางมาเยี่ยมถึงโรงงาน พร้อมนำส้มและขนมมามอบให้ในวันตรุษจีน ซึ่งทำให้เห็นภาพและอาการล่าสุดของ โทนี่ จา ว่าเขานั้นดูกหน้าตาสดใส แข็งแรงขึ้นเยอะมาก หลังจากผ่าตัดรักษามะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เรียบร้อยแล้ว
อ้างอิงจาก : FB Norathep Chaowiwat
