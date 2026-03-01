ข่าว

เจ้าของเตือน “เก้าอี้สแตนเลส” เผาจยย.ไฟฟ้า อย่าประมาทแม้แดดแค่ 34 องศา

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 15:15 น.
60
จักรยานไฟฟ้า
ภาพ @Facebook

ระวังของใกล้ตัว! หนุ่มแร์อุทาหรณ์จักรยานไฟฟ้าไฟไหม้กลางดึก เหตุจาก “เก้าอี้สแตนเลส” เงาวาวรับแสงแดด ก่อนเกิดการรวมแสงเผาผ้าคลุมรถ ลามเกือบถึงแบตเตอรี่

โพสต์เตือนภัยที่ได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่ม “ชมรมรถไฟฟ้าไทยทำเอง” เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาเล่าเหตุการณ์ระทึกขวัญที่เกิดขึ้นกับ “รถจักรยานไฟฟ้า” ของตนเองในช่วงเวลาเที่ยงวัน (12:20 น.) ของเมื่อวานที่ผ่านมา (28 ก.พ.69 ) ซึ่งเป็นช่วงที่แดดเมืองไทยแม้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 34 องศาเซลเซียส แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น

เก้าอี้รวมแสงต้นเพลิงที่ไม่มีใครคาดคิด

เจ้าของโพสต์ระบุว่า ในตอนแรกเขาสันนิษฐานว่า สาเหตุมาจากแบตเตอรี่ที่แพ็คเองเกิดการลัดวงจร แต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดกลับพบความจริงที่น่าตกใจว่า ต้นเพลิงเกิดจากความประมาทส่วนตัว โดยเขาได้วางเก้าอี้สแตนเลสทรงกลมที่มีความเงาวาว ไว้ใกล้กับรถที่คลุมผ้าไว้กลางแดดจ้า ผิวสัมผัสที่เงาของเก้าอี้ได้ทำหน้าที่เป็นเลนส์รวมแสงจนเกิดความร้อนสูงและจุดไฟไหม้ผ้าคลุมรถอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ไม่มีความเสียหายรุนแรงเนื่องจากเจ้าของดับไฟได้ทัน และที่สำคัญ คือ แบตเตอรี่ชนิด LFP (Lithium Iron Phosphate) 32140 ที่ติดตั้งไว้ มีการหุ้มกันความร้อนด้วยแผ่นอีพอกซี่สีเหลือง ทำให้ตัวแบตเตอรี่ไม่ได้รับความเสียหายและยังสามารถใช้งานบลูทูธได้ตามปกติ

เหตุใดผ้าห่มเปียกจึงดีกว่าเครื่องดับเพลิงในการดับไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า
ภาพ Facebook @ชมรมรถไฟฟ้าไทยทำเอง

กูรูแนะวิธีรับมือไฟจากแบตเตอรี่ “น้ำ” คือหัวใจสำคัญ

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เชี่ยวชาญและช่างประกอบรถไฟฟ้าเข้ามาให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีการรับมือเมื่อเกิดไฟไหม้รถไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีความแตกต่างจากการดับไฟทั่วไป:

ถังดับเพลิงอาจเอาไม่อยู่ – ในกรณีที่ไฟเกิดจากการลัดวงจรของแบตเตอรี่ ถังดับเพลิงมาตรฐานบางชนิดอาจไม่สามารถหยุดปฏิกิริยาเคมีภายในได้สนิท

สูตรเด็ด “ผ้าชุบน้ำ” – แนะนำให้มีผ้าผืนใหญ่ติดไว้ใกล้จุดชาร์จหรือที่จอดรถ หากเกิดเหตุให้ชุบน้ำให้โชกที่สุดแล้วนำไปคลุมจุดที่เกิดเพลิงไหม้ที่แบตเตอรี่ จากนั้นให้ฉีดน้ำอัดเข้าไปเรื่อยๆ เพื่อลดอุณหภูมิ

ความต่างของแบตเตอรี่

NMC – เชื้อไฟจะปะทุต่อเนื่องและรุนแรงกว่า ต้องฉีดน้ำเลี้ยงจนกว่าปฏิกิริยาจะหมดสิ้น

LFP (ฟอสเฟต) – ปลอดภัยกว่าและติดไฟยากกว่า แต่หากไหม้แล้วก็ยังต้องการน้ำปริมาณมากเพื่อระบายความร้อนเช่นกัน

บทเรียนราคาแพงของใช้ในบ้านที่อาจเป็นอันตราย

เหตุการณ์นี้ย้ำเตือนให้เห็นว่าสิ่งของที่มีพื้นผิวสะท้อนแสง เช่น เก้าอี้สแตนเลส, ลูกแก้ว, หรือแม้แต่ขวดน้ำพลาสติกที่วางทิ้งไว้กลางแดด สามารถกลายเป็นต้นเพลิงได้หากทำมุมรวมแสงที่เหมาะสม

“อยากให้เคสนี้เกิดกับผมเป็นเคสสุดท้าย อย่าประมาทแดดบ้านเราครับ” เจ้าของโพสต์ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจ.

เก้าอี้สแตนเลสเป็นสาเหตุของเหตุไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้าปริศนา
ภาพ Facebook @ชมรมรถไฟฟ้าไทยทำเอง

