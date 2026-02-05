ข่าวดาราบันเทิง

อาการล่าสุด จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:06 น.
จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 ผ่าตัด-รับคีโมแล้ว แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ

จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 ผ่าตัด-รับคีโมแล้ว อาการโดยรวมดีและแข็งแรงขึ้นมาก แต่ยังต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด แฟนคลับร่วมส่งกำลังใจ

หากให้พูดถึงนักแสดงหนังบู๊อันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไกลไปถึงระดับโลก ก็คงจะหนีชื่อของเขาคนนี้ไม่พ้นอย่างแน่นอน สำหรับ จา พนม ยีรัมย์ หรือ โทนี่ จา พระเอกหนังแอ็คชั่นที่ฝากผลงานเอาไว้อย่างมากมาย ทั้งในไทย และระดับฮอลลรวูด อาทิ องก์บาก, ต้มยำกุ้ง, Furious 7, Monster Hunter และ The Expendables 4 แต่พักหลัง ๆ ดูเหมือนว่าแฟน ๆ ๆจะสังเกตเห็นความผิดปกติทางร่างกายของโทนี่ จา ด้วยรูปร่างที่ซูบผอมลงอย่างมาก ทำให้อดเป็นห่วงไม่ได้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ทีมข่าว ไนน์เอ็นเตอร์เทน ได้มีการติดต่อสอบถามไปยังคนใกล้ชิดของ จา พนม แล้วทำให้ได้ทราบว่า ขณะนี้ โทนี่ จา พระเอกหนังบู๊กำลังต่อสู้กับอาการป่วย โรคมะเร็งถุงน้ำดี ระยะที่ 3 เกือบ 4 ซึ่งปัจจุบันได้รับการผ่าตัดและเข้ารับกสานรักษาด้วยการทำคีโม โดยปัจจุบันอาการดีขึ้นมาก

“ที่เห็นพี่จาดูผอม ๆ ในช่วงที่ผ่านมา เพราะพี่จาตรวจเจอว่าป่วยโรคมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะที่ 3 เกือบ 4 ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2569 นี้ จะครบ 2 ปีแล้ว ตอนแรกเริ่มมาจากพี่จาปวดท้องหนัก รวมถึงมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง จึงได้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเจอเชื้อมะเร็งในถุงน้ำดี ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเข้ารับการผ่าตัดเนื้อร้ายในถุงน้ำดีออกไปแล้ว และได้มีการรักษาด้วยการทำคีโมมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนสุขภาพโดยรวมตอนนี้ดีขึ้นมาก พี่จาแข็งแรงขึ้น เพราะออกกำลังกายทุกวัน แต่ก็ต้องอยู่ในการดูแลของหมออย่างใกล้ชิด ตอนนี้ครอบครัวก็ดูแลเป็นอย่างดี ส่วนรายละเอียดทั้งหมดรอให้พี่จาและครอบครัวออกมาตอบเอง ขอบคุณแฟน ๆ ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พี่จา”

จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 ผ่าตัด-รับคีโมแล้ว แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ-1

จา พนม รับรางวัล Outstanding Asian Artist 2023
ภาพจาก : tonyjaaofficial

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

