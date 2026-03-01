ข่าวดาราบันเทิง

ละทางโลก! ทนายแก้ว นุ่งขาวห่มขาวขอขมา กรรชัย ก่อนอุปสมบทเรียบง่าย

เผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 13:42 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 13:42 น.
ภาพ @Instagram @kanchai

“ทนายแก้ว” มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล อดีตทนายความชื่อดัง ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เพื่อขัดเกลาจิตใจ หลังเจอมรสุมข่าวฉาวรุมเร้าจนต้องประกาศลาออกและยุติบทบาทหน้าจอ ล่าสุดก้มกราบขอขมา “หนุ่ม กรรชัย” พี่ชายคนสนิท

เป็นภาพที่สร้างความประทับใจและร่วมอนุโมทนาบุญทั่วโซเชียล เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดัง เผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอของ “ทนายแก้ว” หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ในชุดนาคสีขาวสะอาดตา ขณะเข้าพิธีปลงผมและอุปสมบทอย่างเรียบง่าย โดยมีเพื่อนสนิทในวงการอย่าง “ป๋อง” กพล ทองพลับ ร่วมเดินทางไปเป็นสักขีพยานในวันสำคัญนี้ด้วย

ไฮไลต์ที่ทำให้แฟน ๆ น้ำตาซึม คือคลิปวินาทีที่ “นาคแก้ว” ก้มลงกราบขอขมากรรมต่อหน้ากรรชัยด้วยความตื้นตันใจ ก่อนจะเข้าโบสถ์เพื่อครองผ้าเหลือง ซึ่งพิธีกรโหนกระแสคนดังก็ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่เปี่ยมความหมาย “อนุโมทนาบุญครับ” สะท้อนถึงมิตรภาพที่ไม่ทอดทิ้งกันแม้ในยามที่อีกฝ่ายต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิต

ก่อนหน้านี้ ทนายแก้วต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่จากข่าวความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเด็กสาววัย 18 จนนำไปสู่การยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในสภาทนายความและขอยุติบทบาทพิธีกร ตลอดจนที่ปรึกษากฎหมายทางโทรทัศน์เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ตัวเองตามกฎหมายอย่างเต็มตัว

ด้าน กรรชัย กำเนิดพลอย เคยเปิดใจถึงเรื่องนี้อย่างเป็นกลางว่า ตนไม่ก้าวก่ายเรื่องคดีความ แต่เชื่อว่าคนเราผิดพลาดกันได้ สิ่งที่สำคัญคือการยอมรับและพิสูจน์ตัวเอง ตนไม่เคยปิดโอกาสใคร โดยเฉพาะทนายแก้วที่เคยทำความดีช่วยเหลือสังคมมามากมาย เช่น การว่าความให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากคดีรถบีเอ็มดับบิว (BMW) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว

กรรชัยเผยอีกว่า ทนายความได้โทรศัพท์มาลาบวชด้วยตัวเองซึ่งตนมองเป็นเรื่องดีที่น้องชายคนนี้จะได้ใช้เวลาในวัดเพื่อทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาและทำให้จิตใจสงบขึ้น ส่วนเรื่องคดีความก็ให้ดำเนินไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยย้ำทิ้งท้ายว่า “เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวแยกจากกัน และมนุษย์ควรให้โอกาสกันในการเริ่มต้นใหม่”.

ทนายความแก้วบวชเป็นพระหลังเกิดเรื่องอื้อฉาวที่เปลี่ยนชีวิต
ภาพ IG @kanchai

จากห้องพิจารณาคดีสู่พระวิหาร การเดินทางแห่งการสำนึกผิดและศรัทธาของ ดร. มนชัย

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

