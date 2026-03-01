ข่าว

ด่วน “สนามบินภูเก็ต” ยกเลิก 11 เที่ยวบินรวด เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 13:28 น.
85

โดมิโน่พิษสงคราม ท่าอากาศยานภูเก็ต ประกาศเลิก 11 เที่ยวบินกะทันหัน ! หลังน่านฟ้าตะวันออกกลางถูกสั่งปิดจากเหตุโจมตีรุนแรง สายการบินยักษ์ใหญ่ทั้ง เอมิเรตส์ กาตาร์แอร์ไลน์ ไปจน อิติฮัด กระทบหนัก ต้องบินอ้อมเลี่ยงสมรภูมิย้ำผู้โดยสารเช็กสถานะก่อนออกจากบ้าน 3-4 ชม.

สรุปสถานการณ์วิกฤต (อัปเดต 28 ก.พ. 69) ผลพวงจากปฏิบัติการ อีพิต ฟิวรี่ (Epic Fury) และการโต้กลับด้วยโดรนพลีชีพของอิหร่าน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางการบินโลก ล่าสุดสนามบินภูเก็ตได้รับผลกระทบดังนี้

ยกเลิกเที่ยวบิน โดยยืนยันยกเลิกแล้ว 11 เที่ยวบิน (เพิ่มขึ้นจากรายงานเบื้องต้น 3 เที่ยวบิน) โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อตะวันออกกลางและยุโรป

สายการบินเฝ้าระวัง ประกอบด้วย การ์ตาร์ แอร์เวย์, เอมิเรตส์, อิติฮัด และเที่ยวบินไปยุโรปทุกลำที่ต้องผ่านน่านฟ้าเสี่ยงภัย สำหรับมาตรการรับมือ สายการบินปรับเส้นทางบินเลี่ยงสมรภูมิ ส่งผลให้ใช้เวลาเดินทางนานขึ้น 1-2 ชั่วโมง *

คำแนะนำเร่งด่วน ! ผู้โดยสารต้องตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เนื่องจากสถานการณ์มีความอ่อนไหวสูงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงนาทีต่อนาที

นอกจากนี้ ทภก. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับสายการบิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

  • ท่าอากาศยานภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0-7635-2302
  • Air Arabia Contact Centre (UAE) โทรศัพท์ +971-600-508-001
  • Emirates Contact Center โทรศัพท์ +66 2 787 3387
  • Etihad Airways Reservation Center โทรศัพท์ +66 2 508 8646

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งมั่นอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ พร้อมทั้งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องต่อไป

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต.

ผลกระทบจากสงคราม:เที่ยวบินจากภูเก็ตถูกระงับเนื่องจากน่านฟ้าตะวันออกกลางปิด
ภาพ Facebook @Phuket International Airport – HKT
Phuket International Airport - HKT
ภาพ Facebook @Phuket International Airport – HKT

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง ข่าว

ด่วน! สถานทูตไทย กาตาร์-อิสราเอล ปิดทำการชั่วคราว เตือนระวังพื้นที่เสี่ยง

45 วินาที ที่แล้ว
พิจิตร ยูไนเต็ด vs อุตรดิตถ์ ข่าวกีฬา

เดือดทะลุปรอท พิจิตร VS อุตรดิตถ์ เล่นนอกเกมสุดเถื่อน ล่าสุดลงดาบหนัก!

35 นาที ที่แล้ว
ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

36 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ละทางโลก! ทนายแก้ว นุ่งขาวห่มขาวขอขมา กรรชัย ก่อนอุปสมบทเรียบง่าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน “สนามบินภูเก็ต” ยกเลิก 11 เที่ยวบินรวด เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มกุฎราชกุมารทรงเรียกร้องให้เร่งดำเนินการครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

เปิดโพสต์ มกุฎราชกุมาร หลัง “คาเมเนอี” เสียชีวิต จี้สร้างอิหร่านที่เสรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

อาจารย์ออร่า เปิดเลขตารางทักษามหารานี งวด 1 มี.ค. 69 คอหวยสายมูจดด่วน โค้งสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 มีนาคม 2569 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สื่อต่างชาติเผย สหรัฐฯ-อิสราเอล ทิ้งบอมบ์ถล่ม รร.อิหร่าน เสียชีวิต 108 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด แม่ตะเคียนให้โชค งวด 1 มี.ค. 69 ทายปริศนาลุ้นรางวัล ก่อนหวยออกบ่ายวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สนามบินดูไบ-อาบูดาบีระเบิดยับ! สังเวยแล้ว 1 ศพ เจ็บระนาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิ ประกาศ ยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน ข่าว

สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

วันนี้หวยออก 1 3 69 เจ๊กุ้งพารวย ปล่อยเลขเด็ดลุ้นฟาดรางวัลใหญ่ สลากสัญจร จ.สุราษฎร์ฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว ซัดดัมอีสาน อดีต สส. มหาสารคาม จากไปอย่างสงบ สิริอายุ 68 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปโดรนพลีชีพพุ่งชน “เบิร์จ อัล อาหรับ” หลังอิหร่านเปิดฉากถล่มล้างแค้น สหรัฐฯ-อิสราเอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด ข่าว

ชายคลั่ง ใช้อาวุธมีด จี้คอหญิงสาวเป็นตัวประกัน นานนับชั่วโมง ก่อนรอดหวุดหวิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โรงเรียนดัง จัดงานอำลาครั้งสุดท้าย หลังประกาศปิดกิจการถาวร ลูกศิษย์หลั่งน้ำตาใจหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาลัย ครูหนุ่ย สถาพร ผู้แต่งเพลงลูกทุ่งอมตะ เสียชีวิตขณะนอนหลับ สิริอายุ 77 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชจุ่น หมอนทอง ผ่าตัด ข่าวกีฬา

โค้ชจุ่น” กางพิมพ์เขียวผ่าตัด “หมอนทองวิทยา” จี้ปัญหาแรกที่ต้องแก้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ข่าวดี! ครอบครัวแจ้งกำหนดการปล่อยตัว เสก โลโซ เร็ว ๆ นี้ แฟนเพลงร่วมยินดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพ @mariasharapova ข่าวกีฬา

มาเรีย ชาราโปวา อวดลุคออนเซ็น แฟนคลับแห่ชม “เลอค่าทั้งคนทั้งวิว”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว เลขเด็ด เฮียนัน ปล่อยแนวทางงวดนี้ 1 3 69 สูตรหวยทำมือ ชิงเงินก้อนมาปลดหนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ตีแผ่ด้านมืดบอลนักเรียน! นักข่าวกีฬารุ่นใหญ่ แฉวงการแข้งขาสั้น ส่วยตัวจริง-พนัน-ล่วงละเมิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

วงการขาสั้นหลั่งน้ำตา อำลา แข้งดาวรุ่งรั้วอัสสัมชัญจากไปกระทันหัน !

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชนม์ทิดา อัศวเหม ความรักปัจจุบัน บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา เผยบทเรียนล้ำค่า ในวันที่เข้มแข็งกว่าเดิม “ไม่เสียใจที่เคยรักเต็มหัวใจ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 มี.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 01 มี.ค. 2569 13:28 น.
85
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิจิตร ยูไนเต็ด vs อุตรดิตถ์

เดือดทะลุปรอท พิจิตร VS อุตรดิตถ์ เล่นนอกเกมสุดเถื่อน ล่าสุดลงดาบหนัก!

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

ทรัมป์ ขู่อิหร่าน อย่าคิดโจมตีกลับ ลั่นหากทำจริง เตรียมเจอแบบไม่เคยมีมาก่อน

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569

ละทางโลก! ทนายแก้ว นุ่งขาวห่มขาวขอขมา กรรชัย ก่อนอุปสมบทเรียบง่าย

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
มกุฎราชกุมารทรงเรียกร้องให้เร่งดำเนินการครั้งสุดท้ายเพื่อปลดปล่อยอิหร่าน

เปิดโพสต์ มกุฎราชกุมาร หลัง “คาเมเนอี” เสียชีวิต จี้สร้างอิหร่านที่เสรี

เผยแพร่: 1 มีนาคม 2569
Back to top button