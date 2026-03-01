ด่วน “สนามบินภูเก็ต” ยกเลิก 11 เที่ยวบินรวด เซ่นพิษสงครามตะวันออกกลาง
โดมิโน่พิษสงคราม ท่าอากาศยานภูเก็ต ประกาศเลิก 11 เที่ยวบินกะทันหัน ! หลังน่านฟ้าตะวันออกกลางถูกสั่งปิดจากเหตุโจมตีรุนแรง สายการบินยักษ์ใหญ่ทั้ง เอมิเรตส์ กาตาร์แอร์ไลน์ ไปจน อิติฮัด กระทบหนัก ต้องบินอ้อมเลี่ยงสมรภูมิย้ำผู้โดยสารเช็กสถานะก่อนออกจากบ้าน 3-4 ชม.
สรุปสถานการณ์วิกฤต (อัปเดต 28 ก.พ. 69) ผลพวงจากปฏิบัติการ อีพิต ฟิวรี่ (Epic Fury) และการโต้กลับด้วยโดรนพลีชีพของอิหร่าน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเส้นทางการบินโลก ล่าสุดสนามบินภูเก็ตได้รับผลกระทบดังนี้
ยกเลิกเที่ยวบิน โดยยืนยันยกเลิกแล้ว 11 เที่ยวบิน (เพิ่มขึ้นจากรายงานเบื้องต้น 3 เที่ยวบิน) โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อตะวันออกกลางและยุโรป
สายการบินเฝ้าระวัง ประกอบด้วย การ์ตาร์ แอร์เวย์, เอมิเรตส์, อิติฮัด และเที่ยวบินไปยุโรปทุกลำที่ต้องผ่านน่านฟ้าเสี่ยงภัย สำหรับมาตรการรับมือ สายการบินปรับเส้นทางบินเลี่ยงสมรภูมิ ส่งผลให้ใช้เวลาเดินทางนานขึ้น 1-2 ชั่วโมง *
คำแนะนำเร่งด่วน ! ผู้โดยสารต้องตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง เนื่องจากสถานการณ์มีความอ่อนไหวสูงและอาจมีการเปลี่ยนแปลงนาทีต่อนาที
นอกจากนี้ ทภก. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับสายการบิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
- ท่าอากาศยานภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0-7635-2302
- Air Arabia Contact Centre (UAE) โทรศัพท์ +971-600-508-001
- Emirates Contact Center โทรศัพท์ +66 2 787 3387
- Etihad Airways Reservation Center โทรศัพท์ +66 2 508 8646
ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งมั่นอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ พร้อมทั้งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องต่อไป
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต.
