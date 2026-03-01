สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิกเที่ยวบิน 32 ไฟลต์ เซ่นพิษสงคราม อิสราเอล-อิหร่าน
สุวรรณภูมิ แจ้งยกเลิก 32 เที่ยวบิน เซ่นพิษสงครามอิสราเอล-อิหร่าน 8 สายการบิน กระทบหนัก AOT เร่งดูแลผู้โดยสาร จัดหาที่พักยันไม่ตกค้าง
วันที่ 1 มี.ค. 2569 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกประกาศชี้แจงสถานการณ์ หลังเกิดเหตุความไม่สงบระหว่างประเทศอิสราเอลและอิหร่าน ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า
เมื่อคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ระดมเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศอิสราเอล – อิหร่าน สายการบินที่ได้รับผลกระทบ 8 สายการบิน ได้แก่
- EL AL Israel Airlines
- Air Arabia
- Emirates
- Qatar Airways
- Etihad Airways
- Gulf Air
- Arkia Israel Inland Airlines
- Kuwait Airways
ยกเลิกเที่ยวบินรวม 16 เที่ยวบิน ขาออก 14 เที่ยวบิน ขาเข้า 2 เที่ยวบิน สำหรับเช้าวันนี้ (1 มีนาคม 2569 ณ เวลา 06.48 น.) สายการบิน World2Fly แจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มอีก 1 สายการบิน รวมทั้งสิ้น 32 เที่ยวบิน ขาออก 16 เที่ยวบิน ขาเข้า 16 เที่ยวบิน
เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก พร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ผู้โดยสารที่รอเช็กอิน และจัดพื้นที่รองรับให้เพียงพอ รวมถึงเพิ่มเก้าอี้พักคอยบริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 1 และประตู 10 ตลอดจนประสานงานกับสายการบินอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการเที่ยวบินและดูแลผู้โดยสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เบื้องต้นสายการบินได้จัดหาที่พักให้แก่ผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินตามความเหมาะสม ทำให้ไม่มีผู้โดยสารขาออกตกค้างอยู่ที่สนามบิน
ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทางไปยังประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางหรือพื้นที่ใกล้เคียง ขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบิน เคาน์เตอร์สายการบิน ณ ทสภ. หรือช่องทางติดต่อโดยตรงของสายการบิน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่มา: Suvarnabhumi Airport
