โบกมือลาบัตร MRT เริ่มแตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต/EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 16:03 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 16:04 น.
โบกมือลาบัตร MRT ก้าวสู่ยุค "แตะจ่ายด้วยบัตรแบงก์" BEM ประกาศใช้ EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

สายเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเตรียมตัวอัปเดตกระเป๋าสตางค์กันด่วนเลย เพจ BEM Bangkok Expressway and Metro ได้ออกมาประกาศข่าวใหญ่ แจ้งนับถอยหลังยกเลิกการใช้งานบัตรโดยสารรูปแบบเดิม MRT และ MRT Plus เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการใช้ระบบ EMV Contactless แบบ 100% หรือการใช้บัตรเดบิต/เครดิตแตะจ่ายค่าโดยสารได้เลย

  • 1 มี.ค. 2569 – 31 ธ.ค. 2570 เริ่มทยอยนำบัตร MRT และ MRT Plus ใบเก่า ไปติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง

  • 1 เม.ย. 2569 ดีเดย์หยุดให้บริการเติมเงิน เข้าบัตร MRT และ MRT Plus ในทุกช่องทาง

  • 1 มิ.ย. 2569 บัตรโดยสารรูปแบบเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และจะเริ่มต้นยุค การใช้บัตร EMV แตะจ่ายแบบ 100% อย่างเป็นทางการ

เช็กลิสต์ บัตร EMV ใบไหนใช้แตะเข้าเกตได้บ้าง?

ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีบัตรใช้ เพราะระบบรองรับบัตรหลากหลายประเภทที่หลายคนน่าจะมีพกติดกระเป๋ากันอยู่แล้ว

  • บัตรเครดิต (Credit Card): รองรับ VISA & Mastercard จากทุกธนาคาร รวมถึงบัตร Union Pay (เฉพาะรุ่นที่กำหนด เช่น อิออน แพลทินัม, กรุงเทพ แพลทินัม, KTC, ไอซีบีซี ไทย)

  • บัตรเดบิต (Debit Card): รองรับบัตรจากธนาคาร UOB, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์ และกรุงเทพ

  • บัตรพรีเพด (Prepaid Card): รองรับ Bigpay, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย และไทยพาณิชย์

  • บัตรเฉพาะทาง: บัตรแมงมุม EMV และ MRT EMV

ใครที่มีบัตรโดยสารใบเก่าอยู่ อย่าลืมเตรียมตัวนำไปคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับ จะได้ไม่เสียสิทธิ แล้วเตรียมพกบัตรเดบิตหรือเครดิตใบโปรดมาแตะเข้าสถานีกันแบบคูลๆ ได้เลย

เลิกใช้บัตร MRT และ MRT Plus ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 69 ใช้งานบัตร EMV 100%

