โบกมือลาบัตร MRT เริ่มแตะจ่ายด้วยบัตรเครดิต/EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้
โบกมือลาบัตร MRT! เตรียมตัวก้าวสู่ยุค “แตะจ่ายด้วยบัตรแบงก์” BEM ประกาศใช้ EMV 100% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้
สายเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินเตรียมตัวอัปเดตกระเป๋าสตางค์กันด่วนเลย เพจ BEM Bangkok Expressway and Metro ได้ออกมาประกาศข่าวใหญ่ แจ้งนับถอยหลังยกเลิกการใช้งานบัตรโดยสารรูปแบบเดิม MRT และ MRT Plus เพื่อเตรียมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการใช้ระบบ EMV Contactless แบบ 100% หรือการใช้บัตรเดบิต/เครดิตแตะจ่ายค่าโดยสารได้เลย
-
1 มี.ค. 2569 – 31 ธ.ค. 2570 เริ่มทยอยนำบัตร MRT และ MRT Plus ใบเก่า ไปติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
-
1 เม.ย. 2569 ดีเดย์หยุดให้บริการเติมเงิน เข้าบัตร MRT และ MRT Plus ในทุกช่องทาง
-
1 มิ.ย. 2569 บัตรโดยสารรูปแบบเดิมจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป และจะเริ่มต้นยุค การใช้บัตร EMV แตะจ่ายแบบ 100% อย่างเป็นทางการ
เช็กลิสต์ บัตร EMV ใบไหนใช้แตะเข้าเกตได้บ้าง?
ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีบัตรใช้ เพราะระบบรองรับบัตรหลากหลายประเภทที่หลายคนน่าจะมีพกติดกระเป๋ากันอยู่แล้ว
-
บัตรเครดิต (Credit Card): รองรับ VISA & Mastercard จากทุกธนาคาร รวมถึงบัตร Union Pay (เฉพาะรุ่นที่กำหนด เช่น อิออน แพลทินัม, กรุงเทพ แพลทินัม, KTC, ไอซีบีซี ไทย)
-
บัตรเดบิต (Debit Card): รองรับบัตรจากธนาคาร UOB, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย, ไทยพาณิชย์ และกรุงเทพ
-
บัตรพรีเพด (Prepaid Card): รองรับ Bigpay, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, กสิกรไทย และไทยพาณิชย์
-
บัตรเฉพาะทาง: บัตรแมงมุม EMV และ MRT EMV
ใครที่มีบัตรโดยสารใบเก่าอยู่ อย่าลืมเตรียมตัวนำไปคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับ จะได้ไม่เสียสิทธิ แล้วเตรียมพกบัตรเดบิตหรือเครดิตใบโปรดมาแตะเข้าสถานีกันแบบคูลๆ ได้เลย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แทบอ้วก มนุษย์ป้ากรอกน้ำใส่ปาก พ่นใส่คนบนรถไฟฟ้า ขุดพบป่วยจิต สั่งโทษหนัก
- ภาพที่มีกลิ่น ผู้โดยสารขี้แตกบนรถเมล์ คนขับกลั้นหายใจสุดชีวิต
- สภา กทม. เคาะงบ 4 พันล้าน จ่ายค่าจ้างเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: