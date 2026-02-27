เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE Officials ราคากลาง 69.5 ล้าน หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025
เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE OA ราคากลาง 69.5 ล้านบาท หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025 ตั้งเป้าอัปเกรดบริการบน @ssothai ขณะที่ LINE ชี้แจงรางวัลที่ได้คือหมวดสติกเกอร์ วัดจากยอดดาวน์โหลดสะสม
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประเด็นนี้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข่าวที่ สปส. เพิ่งได้รับรางวัลจากเวที LINE THAILAND AWARDS 2025 จนทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและรายละเอียดการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาช่องทางสื่อสารบนแอปพลิเคชัน LINE
ข้อมูลจากเอกสารที่ถูกกล่าวถึงระบุถึง ราคากลาง จำนวน 69,500,000 บาท ตัวเลขนี้มาจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในชื่อ “โครงการพัฒนาระบบบริการและบริหารสื่อออนไลน์” ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาและบริหารช่องทางออนไลน์ รวมถึงบัญชี LINE Official Account หรือ @ssothai
เอกสารโครงการระบุวัตถุประสงค์การใช้ LINE OA เพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการเงิน และให้บริการเปลี่ยนสถานพยาบาลด้วยตัวเอง ข้อมูลสถิติ ณ เดือนมกราคม 2568 ระบุว่า สปส. มีผู้ติดตามผ่านช่องทางนี้จำนวน 11,819,750 ราย และมีการใช้งานเพื่อตรวจสอบสิทธิประมาณ 356,752 ครั้งต่อเดือน
สิ่งที่ประชาชนต้องทำความเข้าใจคือ ตัวเลข 69.5 ล้านบาท เป็นเพียง ราคากลาง หรือกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สูงสุดเบื้องต้น ไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าหน่วยงานได้จ่ายเงินจำนวนนี้ไปแล้วพอดี หากต้องการทราบยอดเงินที่จ่ายจริง สังคมต้องตรวจสอบจากประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และราคาสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐต่อไป
เจาะลึกรางวัล LINE THAILAND AWARDS 2025
สำหรับประเด็นรางวัลที่ สปส. ได้รับ สื่อมวลชนหลายสำนักรายงานตรงกันว่า คือรางวัลในหมวด Best Sponsored Stickers กลุ่ม Public Sector หรือหน่วยงานภาครัฐ โดยมีบริษัท Generation Advertising Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตสติกเกอร์ชุดดังกล่าว
ทางด้าน LINE ประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงเกณฑ์การตัดสินรางวัลในหมวด สาขาสติกเกอร์ ในกลุ่มภาครัฐนี้ว่า คณะกรรมการคำนวณคะแนนรวมโดยอิงจาก ยอดดาวน์โหลดสะสมของสติกเกอร์ ภายในปี 2025 เท่านั้น รางวัลนี้ไม่ได้ครอบคลุมหรือนำผลงานด้านโซลูชันและบริการอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม LINE มาเป็นเกณฑ์ประเมินร่วมแต่อย่างใด
แก่นสำคัญของข้อสงสัยเกิดจากการที่งบประมาณระดับหลายสิบล้านบาท ถูกนำไปผูกโยงกับงานทำ LINE OA สติกเกอร์ และสื่อออนไลน์ ประชาชนและผู้ประกันตนจึงต้องการทราบรายละเอียดความโปร่งใสว่า เงินก้อนนี้ถูกจัดสรรไปกับค่าพัฒนาระบบหลังบ้าน ค่าดูแลคอนเทนต์ ค่าแคมเปญโฆษณา หรือค่าจ้างทำสติกเกอร์ เป็นสัดส่วนเท่าใด
