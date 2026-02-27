ข่าว

เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE Officials ราคากลาง 69.5 ล้าน หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 15:37 น.
52
ปิดงบประกันสังคม ทำ LINE OA ราคากลาง 69.5 ล้านบาท หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025

เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE OA ราคากลาง 69.5 ล้านบาท หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025 ตั้งเป้าอัปเกรดบริการบน @ssothai ขณะที่ LINE ชี้แจงรางวัลที่ได้คือหมวดสติกเกอร์ วัดจากยอดดาวน์โหลดสะสม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีการเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ประเด็นนี้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับข่าวที่ สปส. เพิ่งได้รับรางวัลจากเวที LINE THAILAND AWARDS 2025 จนทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและรายละเอียดการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาช่องทางสื่อสารบนแอปพลิเคชัน LINE

ข้อมูลจากเอกสารที่ถูกกล่าวถึงระบุถึง ราคากลาง จำนวน 69,500,000 บาท ตัวเลขนี้มาจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในชื่อ “โครงการพัฒนาระบบบริการและบริหารสื่อออนไลน์” ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาและบริหารช่องทางออนไลน์ รวมถึงบัญชี LINE Official Account หรือ @ssothai

เอกสารโครงการระบุวัตถุประสงค์การใช้ LINE OA เพื่อผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ แจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการเงิน และให้บริการเปลี่ยนสถานพยาบาลด้วยตัวเอง ข้อมูลสถิติ ณ เดือนมกราคม 2568 ระบุว่า สปส. มีผู้ติดตามผ่านช่องทางนี้จำนวน 11,819,750 ราย และมีการใช้งานเพื่อตรวจสอบสิทธิประมาณ 356,752 ครั้งต่อเดือน

สิ่งที่ประชาชนต้องทำความเข้าใจคือ ตัวเลข 69.5 ล้านบาท เป็นเพียง ราคากลาง หรือกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สูงสุดเบื้องต้น ไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าหน่วยงานได้จ่ายเงินจำนวนนี้ไปแล้วพอดี หากต้องการทราบยอดเงินที่จ่ายจริง สังคมต้องตรวจสอบจากประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และราคาสัญญาในระบบจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐต่อไป

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ งบประกันสังคมทำไลน์
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เจาะลึกรางวัล LINE THAILAND AWARDS 2025

สำหรับประเด็นรางวัลที่ สปส. ได้รับ สื่อมวลชนหลายสำนักรายงานตรงกันว่า คือรางวัลในหมวด Best Sponsored Stickers กลุ่ม Public Sector หรือหน่วยงานภาครัฐ โดยมีบริษัท Generation Advertising Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตสติกเกอร์ชุดดังกล่าว

ทางด้าน LINE ประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงเกณฑ์การตัดสินรางวัลในหมวด สาขาสติกเกอร์ ในกลุ่มภาครัฐนี้ว่า คณะกรรมการคำนวณคะแนนรวมโดยอิงจาก ยอดดาวน์โหลดสะสมของสติกเกอร์ ภายในปี 2025 เท่านั้น รางวัลนี้ไม่ได้ครอบคลุมหรือนำผลงานด้านโซลูชันและบริการอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม LINE มาเป็นเกณฑ์ประเมินร่วมแต่อย่างใด

สำนักงานประกันสังคม รางวัล
สำนักงานประกันสังคม

แก่นสำคัญของข้อสงสัยเกิดจากการที่งบประมาณระดับหลายสิบล้านบาท ถูกนำไปผูกโยงกับงานทำ LINE OA สติกเกอร์ และสื่อออนไลน์ ประชาชนและผู้ประกันตนจึงต้องการทราบรายละเอียดความโปร่งใสว่า เงินก้อนนี้ถูกจัดสรรไปกับค่าพัฒนาระบบหลังบ้าน ค่าดูแลคอนเทนต์ ค่าแคมเปญโฆษณา หรือค่าจ้างทำสติกเกอร์ เป็นสัดส่วนเท่าใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : เรื่องเล่าเช้านี้, มติชน, FB/ท่านผู้นำฮาเฮ, FB/Max ธีระชาติ ก่อตระกูล – Max Kortrakul

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ซง จีฮโย ช็อก! หลังตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ขนาด 5 มม. หมอหวั่นเป็น &quot;มะเร็ง&quot; สั่งตัดทิ้งด่วน บันเทิงเกาหลี

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น “มะเร็ง” สั่งตัดทิ้งด่วน

7 นาที ที่แล้ว
ปิดงบประกันสังคม ทำ LINE OA ราคากลาง 69.5 ล้านบาท หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025 ข่าว

เปิดงบประกันสังคม ทำ LINE Officials ราคากลาง 69.5 ล้าน หลังคว้ารางวัล LINE AWARDS 2025

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

LINE ชี้แจงกรณี สำนักงานประกันสังคม ได้รางวัล เป็นสาขาสติกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ โพสต์ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ ช็อก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี บันเทิง

นนนี่ ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก ข่าว

สำนักข่าวดัง ออกโรงป้องช่างภาพ ถูกตั้งข้อหาไร้หลักฐาน ซัด กกต. คุกคามสื่อหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทุกแว้บ! ชาวเน็ตแสดงความยินดี “ดร.ลลิต์ภัทร” ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งรอง ศจ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ ข่าว

สลด ชายเมียนมาตาบอด ถูกตำรวจปล่อยทิ้งกลางทาง รุ่งขึ้นพบเป็นศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายถึง 1 มี.ค. 69 เศรษฐกิจ

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลาดสวาย ประกาศปิดกิจการ 1 มี.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน? การเงิน

บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอาญารับฟ้องคดี ปู มัณฑนา โพสต์หมิ่น หนุ่ม กรรชัย ชี้หลักฐานมีมูล นัดสอบคำให้การ 8 มิ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มิรา” แจงปมถูกจับก้น รับเมาจำรายละเอียดไม่ได้ ยันไม่ได้ฟ้อง “เสือ ดุสิต”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยอาการล่าสุด ทหารเหยียบกับระเบิดที่ จ.สุรินทร์ รอเข้ารับการผ่าตัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัทดัง ปลดพนักงานมโหฬาร 4 พันคน ใช้ AI แทนที่ แถมทำงานดีกว่า เศรษฐกิจ

บริษัทดัง ปลดพนักงานมโหฬาร 4 พันคน ใช้ AI แทนที่ แถมทำงานดีกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ยศชนัน” โต้ข่าวตีกลับ 3 รายชื่อนั่งรัฐมนตรีโควต้าเพื่อไทย ยังไม่ได้คุยเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บัตร MRT/MRT Plus เตรียมยุติให้บริการ 1 มิ.ย. เปิดทางใช้งาน EMV

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 1/3/69 คัดเน้น ๆ 2 ตัว 3 ตัวตรง พร้อมส่งสู้ศึกสลากสัญจรสุราษฎร์ฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม ข่าว

ประกันสังคม คว้ารางวัลสุดยอดหน่วยงานรัฐ หมวด สติ๊กเกอร์ยอดเยี่ยม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย บันเทิง

แอนโทเนีย ตอบชัดปมข่าวลือ ซุ่มคบ เป๊ก เศรณี ยัน แค่เพื่อนเท่านั้น ไม่มีอะไรเกินเลย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

จบไม่สวย นักร้องดัง สารภาพตัดขาดพ่อแม่ ปมปัญหาเรื่องเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ปฏิเสธไทย กล่าวหาใช้พระวิหาร เป็นฐานทัพ เตรียมฟ้องฐานทำลายโบราณสถาน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ปฏิเสธไทย กล่าวหาใช้พระวิหาร เป็นฐานทัพ เตรียมฟ้องฐานทำลายโบราณสถาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กแนวโน้ม ราคาทอง หลังปากีสถานประกาศสงครามเปิดศึกอัฟกานิสถาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ วอน กกต. ทบทวนท่าที-ไม่เห็นด้วย แจ้งความภาคประชาชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ้โห! ทองคำ 1.5 พันล้าน อดีตอธิบดีสรรพากรรวยผิดปกติ คุกตลอดชีวิต ยึกตกแผ่นดิน เศรษฐกิจ

โอ้โห! ทองคำ 1.5 พันล้าน อดีตอธิบดีสรรพากรรวยผิดปกติ คุกตลอดชีวิต ยึกตกแผ่นดิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ปากีสถาน ประกาศทำสงครามกับ อัฟกานิสถาน ลั่นหมดความอดทนแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
“โรคไข้หูดับ” ระบาดหนัก 28 จังหวัด ป่วยพุ่ง 49 ราย เสียชีวิต 3 ศพ โคราชแชมป์ ข่าว

“โรคไข้หูดับ” ระบาดหนัก 28 จังหวัด ป่วยพุ่ง 49 ราย เสียชีวิต 3 ศพ โคราชแชมป์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 15:37 น.
52
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ซง จีฮโย ช็อก! หลังตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ ขนาด 5 มม. หมอหวั่นเป็น &quot;มะเร็ง&quot; สั่งตัดทิ้งด่วน

แฟนๆ ช็อก! ดาราสาว ตรวจเจอเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ หมอหวั่นเป็น “มะเร็ง” สั่งตัดทิ้งด่วน

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
เกิดอะไรขึ้น? นนนี่ โพสต์ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ ช็อก! รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

นนนี่ ตัดพ้อ โลกนี้ไม่มีเซฟโซนเหลือ-ทุกคนเอาแต่สร้างภาพ รูปสามีหายเกลี้ยงไอจี

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลำลูกกา ประกาศปิดกิจการ หลังเปิดให้บริการมาตลอด 9 ปี หวนลิ้มรสครั้งสุดท้ายถึง 1 มี.ค. 69

ลูกค้าใจหาย! ร้านชาบูดัง ลาดสวาย ประกาศปิดกิจการ 1 มี.ค. 69

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?

บิตคอยน์ vs ทองคำ: สินทรัพย์ไหนตอบโจทย์ความเสถียร ท่ามกลางตลาดโลกที่ผันผวน?

เผยแพร่: 27 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button