รวยเละ! ก๊วนเพื่อน 21 คน ลงขันซื้อหวย ถูกแจ็กพอต 4.7 พันล้าน
ก๊วนเพื่อนเบลเยียม 21 คน ลงขันคนละ 190 บาท ถูกหวยแจ็กพอต 4,700 ล้าน เจ้าตัวยังถ่อมตน-ยันไม่คิดลาออกจากงาน
เกิดเรื่องราวสุดฮือฮาและน่าสื่นชมในหมู่บ้านซิงเง็ม (Zingem) จังหวัดฟลานเดอร์สตะวันออก ประเทศเบลเยียม เมื่อกลุ่มเพื่อนจำนวน 21 คน กลายเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ หลังถูกรางวัลแจ็กพอตลอตเตอรี่ EuroMillions ประจำคืนวันศุกร์ กวาดเงินรางวัลมหาศาลถึง 123 ล้านยูโร (ประมาณ 4,700 ล้านบาท)
ลงขันคนละ 5 ยูโร สู่มหาเศรษฐีพันล้าน
สื่อท้องถิ่น VRT รายงานว่า กลุ่มผู้โชคดีทั้งหมดเป็นลูกค้ารายประจำของคาเฟ่ชื่อ Het Sportpaleis พวกเขามีธรรมเนียมในการรวบรวมเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อร่วมลุ้นโชคในรายการ EuroMillions ด้วยกันเป็นประจำ สำหรับสลากใบที่ถูกรางวัลนี้ แต่ละคนควักเงินลงทุนเพียง 5 ยูโร (ประมาณ 190 บาท) เท่านั้น
สลากใบดังกล่าวประกอบด้วยหมายเลข 14, 18, 31, 35 และ 46 พร้อมหมายเลขดาว (Star) 7 และ 11 โดยจุดที่พวกเขาซื้อสลากและได้รับการตรวจสอบยืนยันรางวัลคือ ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่เปิดเป็นจุดจำหน่ายลอตเตอรี่ด้วย
จากเงินรางวัลรวม 123 ล้านยูโร เมื่อนำมาหารแบ่งกัน กลุ่มเพื่อนทั้ง 21 คนจะได้รับเงินก้อนโตไปนอนกอดคนละประมาณ 5.8 ล้านยูโร (ประมาณ 220 ล้านบาท)
นายเรดจี แทร์เว (Redgy Taerwe) เจ้าของร้านเบเกอรี่ ออกมายืนยันข่าวดีนี้กับสื่อมวลชน พร้อมเล่าบรรยากาศว่า กลุ่มผู้โชคดียังคงมีท่าทีถ่อมตนและใช้ชีวิตติดดินเช่นเดิม แม้จะมีการเปิดแชมเปญฉลองความสำเร็จกันไปบ้างแล้วก็ตาม
แม้ชาวบ้านในหมู่บ้านจะทราบดีว่าใครคือผู้โชคดีกลุ่มนี้ แต่พวกเขาเลือกที่จะสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะ นอกจากนี้ นายแทร์เวระบุเพิ่มเติมว่า กลุ่มผู้ชนะยังไม่ได้วางแผนชัดเจนว่าจะนำเงินรางวัลไปทำอะไร
“ผมคิดว่าพวกเขาทุกคนอยากเห็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารให้ชื่นใจก่อน แล้วค่อยตัดสินใจเรื่องต่างๆ” เจ้าของร้านเบเกอรี่กล่าวทิ้งท้าย พร้อมยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีสมาชิกคนใดในกลุ่มส่งสัญญาณว่าจะลาออกจากงานประจำแต่อย่างใด
ข้อมูลจาก : The Brussels Times, Yahoo News
