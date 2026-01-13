อึ้ง สาวดวงเฮงถูกหวย 23 ล้าน ปัดรับเงินก้อน ขอรับรายสัปดาห์ตลอดชีพ หวังความมั่นคง

ข่าวต่างประเทศ

สาวแคนาดาดวงเฮง ถูกหวย 23 ล้าน ทิ้งเงินก้อนโต เลือกรับเงินรายสัปดาห์ตลอดชีพ หวังซื้อบ้าน-สร้างความมั่นคง เจ้าพ่อ Binance ชี้จุดพลาด แนะควรนำเงินก้อนลงทุนชนะเงินเฟ้อดีกว่า

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานข่าวสุดยินดีของสาวผู้โชคดีชาวแคนาดาตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่าง หลังถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ โดยเธอปฏิเสธที่จะรับเงินก้อนโตในครั้งเดียว แต่กลับเลือกรับผลตอบแทนแบบน้ำซึมบ่อทรายไปตลอดชีวิต ท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากกูรูการเงินและเจ้าพ่อวงการคริปโตเคอร์เรนซี

เบรนดา อูบิน เวก้า (Brenda Aubin-Vega) หญิงสาววัย 20 กว่าปี จากเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา กลายเป็นเศรษฐีใหม่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2025 ที่ผ่านมา โดยบริษัท Loto-Québec ผู้ดำเนินกิจการลอตเตอรี่ได้เปิดเผยเรื่องราวของเธอที่สร้างความประหลาดใจให้กับหลายคน เพราะเธอปฏิเสธการรับเงินรางวัลเงินสดก้อนโตมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์แคนาดา (หรือประมาณ 23 ล้านบาท)

แต่เธอกลับตัดสินใจเลือกรับเงินรางวัลในรูปแบบเงินรายสัปดาห์ จำนวนสัปดาห์ละ 1,000 ดอลลาร์แคนาดา (ประมาณ 24,000 บาท) ตลอดชีวิตแทน

เบรนดาเล่าถึงจุดเริ่มต้นของโชคใหญ่ครั้งนี้ว่า เธอแวะซื้อลอตเตอรี่ 2 ใบจากร้านสะดวกซื้อระหว่างพักเบรกจากการทำงาน ปกติเธอจะเสี่ยงโชคเพียงแค่ปีละไม่กี่ครั้งเท่านั้น

เมื่อขูดบัตรและพบว่ามีสัญลักษณ์เหมือนกัน 3 ภาพ เธอถึงกับตะลึงและตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนจะรีบโทรหาพ่อ เพื่อแจ้งข่าวดีทันที ด้วยความตื่นเต้น เจ้าตัวจึงขอลางานในช่วงบ่ายวันนั้น เพื่อกลับมาทำความเข้าใจและตั้งสติกับสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุผลหลักที่เธอเลือกรับเงินรายสัปดาห์แทนเงินก้อน เพราะเธอต้องการความมั่นคงและวางแผนที่จะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อบ้าน เพื่อสร้างรากฐานให้กับชีวิต

เบรนดา อูบิน เวก้า

แม้การเลือกของเบรนดาจะดูปลอดภัยและมั่นคงในสายตาคนทั่วไป แต่สำหรับนักลงทุนระดับโลกอย่าง ฉางเผิง จ้าว หรือ CZ ผู้ก่อตั้ง Binance แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีชื่อดัง กลับมองต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2025 ที่ผ่านมา CZ ได้โพสต์ข้อความผ่าน X (Twitter) ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเธอ พร้อมวิเคราะห์ว่าเธอควรเลือกรับเงินก้อน 1 ล้านดอลลาร์ แล้วนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูง เช่น Bitcoin หากสมมติว่าเธอมีชีวิตอยู่อีก 100 ปี เธอจะได้รับเงินรวม 5 ล้านดอลลาร์ก็จริง แต่ตัวเลขนั้นไม่ได้คำนวณรวมอัตราเงินเฟ้อที่จะทำให้มูลค่าเงินลดลงเรื่อย ๆ ในอนาคต

การนำเงินก้อนไปลงทุนให้งอกเงย จะสร้างผลตอบแทนได้คุ้มค่ากว่าการรอรับเงินคงที่ที่ไม่ชนะเงินเฟ้อ

ความคิดเห็นของ CZ ได้จุดชนวนให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด โดยฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยว่าการลงทุนย่อมดีกว่าในระยะยาว ขณะที่อีกฝ่ายก็มองว่าความมั่นคงและสไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นประเมินค่าไม่ได้

ข้อมูลจาก : mothership

