ข่าวต่างประเทศ

คู่รักผู้ดีดวงเฮง ถูกหวยรางวัลใหญ่ซ้ำสองครั้ง รับเงินอีก 42 ล้าน ชี้โอกาสเกิดแค่ 1 ใน 24 ล้านล้าน

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 13:14 น.
76

ถูกหวยงวดเดียวว่ายากแล้ว แต่คู่รักชาวอังกฤษกลับโชคดีถึง 2 ครั้ง เพราะพวกเขาถูกลอตเตอรีรางวัลใหญ่ถึง 2 ครั้ง รับเงินไปอีก 42 ล้าน ทั้งที่มีโอกาสเกิดขึ้นแค่ 1 ใน 24 ล้านล้าน

เรื่องราวที่ยากจะเกิดขึ้นนี้เป็นของ ริชาร์ด เดวีส์ วัย 49 ปี และภรรยาของเขา เฟย์ สตีเวนสัน-เดวีส์ วัย 43 ปี ทั้งคู่เพิ่งเดินทางไปรับเงินรางวัลเปลี่ยนชีวิตครั้งที่สองจากลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (16 ธันวาคม) หลังจากตัดสินใจซื้อลอตเตอรีตามสัญชาตญาณโดยไม่สนเรื่องโอกาสความเป็นไปได้

เฟย์ ที่มีอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตกล่าวว่า “เรารู้ดีว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลอีกครั้งมันดูหลุดโลกมาก แต่เราคือข้อพิสูจน์ว่าถ้าคุณเชื่อมั่น อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้น”

คู่รักผู้โชคดีคู่นี้ถูกรางวัลแจ็กพอตครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2018 จากเกม EuroMillions Millionaire Maker ซึ่งครั้งนั้นพวกเขาได้รับเงินรางวัลไป 1 ล้านปอนด์ (ประมาณ 42 ล้านบาท) แม้จะถูกรางวัลใหญ่ไปแล้ว แต่ทั้งคู่ก็ยังคงซื้อลอตเตอรีอย่างต่อเพราะลึก ๆ ยังมีความหวังว่าอาจจะมีโชคใหญ่อีกครั้ง

การถูกรางวัลครั้งที่สองนี้มีความน่าสนใจตรงที่พวกเขาได้รับรางวัลต่อเนื่องจากการเล่นแบบ “Lucky Dip” (สุ่มตัวเลข) ริชาร์ด ที่ในตอนนี้ผันตัวมาเป็นพนักงานส่งของได้อธิบายว่าเมื่อถูกเลข 2 ตัว ระบบจะแถมตั๋วฟรีสำหรับการออกรางวัลงวดถัดไปโดยอัตโนมัติ พวกเขาได้ตั๋วฟรีและถูกรางวัลต่อเนื่องกันถึง 4 งวด จนกระทั่งงวดล่าสุดที่ตั๋วฟรีใบนั้นทำให้พวกเขาถูกรางวัลใหญ่อีก 1 ล้านปอนด์ (ประมาณ 42 ล้านปอนด์)ในช่วงก่อนวันคริสต์มาสพอดี

แม้จะมีเงินมหาศาล แต่ทั้งคู่ยืนยันว่าจะทำงานต่อไปตามปกติ โดยริชาร์ดกล่าวว่าเขาจะยังคงทำงานส่งของ 7 วันต่อสัปดาห์ในช่วงคริสต์มาสนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุจำนวนมากจะถูกส่งถึงมือผู้สั่งซื้อในช่วงเทศกาล ส่วนเฟย์เองก็จะยังคงให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ลูกค้าของเธอ รวมถึงในวันคริสต์มาสด้วย

สำหรับการใช้เงินรางวัล ครั้งแรกที่พวกเขาถูกรางวัล ทั้งคู่ได้ซื้อรถยนต์มอบเป็นของขวัญให้คนรู้จัก บริจาครถมินิบัสให้ทีมรักบี้ท้องถิ่น และช่วยเหลือเพื่อนฝูงกับครอบครัว แต่ในครั้งนี้พวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไร

“ครั้งนี้ใครจะไปรู้? เราจะใช้เวลาคิดอย่างช้า ๆ และสนุกไปกับช่วงเวลานี้ก่อน” ริชาร์ดกล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ เหตุการณ์การถูกลอตเตอรีรางวัลใหญ่ซ้ำสองไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในอังกฤษเท่านั้น ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในแมสซาชูเซตส์ พอล คอร์คอแรน ถูกรางวัล Powerball 2 ครั้งในคืนเดียว รับเงินไปรวม 2 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 63 ล้านบาท) และเมื่อปี 2020 ในโคโลราโด มีผู้เล่นถูกรางวัล Powerball 2 ครั้งในเดือนเดียว โดยใช้เลขเดิมที่เขาซื้อเป็นประจำมาตลอด 30 ปี รับเงินไป 2 ล้านดอลลาร์เช่นกัน

อ้างอิง : CNN

 

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 13:14 น.
76
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

