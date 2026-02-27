ข่าวดาราบันเทิง

Pink ตอกกลับสื่อ หลังถูกลือเตียงหัก เลิกสามี แครี่ ฮาร์ต ปิดฉากชีวิตคู่ 20 ปี

เผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 15:27 น.
ประเด็นร้อนวงการบันเทิงต่างประเทศ หลังมีแหล่งข่าวระบุว่า นักร้องสาวเจ้าของรางวัลแกรมมี่ พิงก์ (Pink) และ แครี่ ฮาร์ต (Carey Hart) สามีของเธอ ได้แยกทางกันแล้วหลังจากแต่งงานกันมานานถึง 20 ปี

แต่ไม่นานก็คดีพลิก ล่าสุดในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ นักร้องสาวได้ออกมาโพสต์วิดีโอผ่านทางอินสตาแกรมเพื่อปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าว พร้อมระบุว่ามันคือ “ข่าวปลอม”

ในคลิปวิดีโอ พิงก์ได้กล่าวในเชิงประชดประชันว่า “ฉันเพิ่งได้รับการแจ้งเตือนความจริงที่ว่าฉันแยกทางกับสามีแล้ว ฉันไม่รู้เรื่องเลย ขอบคุณนะที่บอกให้รู้” นอกจากนี้เธอยังฝากถามสื่อด้วยว่า “พวกคุณอยากจะไปบอกลูกๆ ของเราด้วยไหม? เพราะลูกวัย 14 และ 9 ขวบของฉันก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกัน” นักร้องสาวยังได้ตัดพ้อเพิ่มเติมว่าสื่อต้องการจะพูดถึงความสำเร็จของเธอ หรือแค่อยากจะพูดถึงเรื่องจุดจบของเธอที่ถูกทึกทักเอาเองเท่านั้น พร้อมทิ้งท้ายว่า “ข่าวปลอม ไม่เป็นความจริง ฉันรักพวกคุณทุกคน”

สำหรับเส้นทางความรักของ พิงก์ วัย 46 ปี เจ้าของเพลง “Trustfall” (ชื่อเกิด Alecia Moore) และอดีตนักแข่งโมโตครอสอาชีพ แครี่ ฮาร์ต วัย 50 ปี ทั้งคู่พบกันครั้งแรกในงาน Summer X Games ปี 2001 ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ทั้งคู่คบหาดูใจกันแบบรักๆ เลิกๆ ก่อนที่ฝ่ายชายจะขอแต่งงานในปี 2005 และเข้าพิธีวิวาห์ที่ประเทศคอสตาริกาในเดือนมกราคม ปี 2006

ปัจจุบันทั้งคู่มีทายาทด้วยกัน 2 คน ได้แก่ ลูกสาว วิลโลว์ เซจ วัย 14 ปี และลูกชาย เจมสัน มูน (Jameson Moon) วัย 9 ขวบ

ที่ผ่านมา ทั้งคู่มักจะเปิดเผยและตรงไปตรงมาถึงความท้าทายในชีวิตคู่อยู่เสมอ โดยย้อนกลับไปในปี 2008 พวกเขาเคยประกาศแยกทางกันเป็นครั้งแรก ซึ่งความสัมพันธ์ในตอนนั้นยังคงเป็นไปด้วยดี และฮาร์ตยังได้ไปร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลง “So What” ของเธอ ซึ่งเป็นเพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากการแยกทางกันของทั้งคู่อีกด้วย

ต่อมาในฤดูใบไม้ผลิปี 2009 พวกเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ากลับมาคืนดีและยกเลิกการแยกทางกันแล้ว โดยฮาร์ตเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า บางครั้งคนเราก็ต้องถอยหลังสองสามก้าวเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า

เมื่อปี 2021 พิงก์ ซึ่งปัจจุบันมีชื่อเข้าชิงเพื่อรับการเสนอชื่อเข้าสู่ Rock & Roll Hall of Fame ได้เคยให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร PEOPLE ถึงการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ในความสัมพันธ์ โดยเผยว่าพวกเขาเข้ารับการบำบัดทั้งแบบเดี่ยวและแบบคู่ เธอกล่าวว่าความสัมพันธ์ระยะยาวไม่ใช่เรื่องง่าย และการที่จะคาดหวังให้คนสองคนเติบโตและพัฒนาไปในจังหวะและทิศทางเดียวกันเป๊ะๆ นั้นเป็นความคาดหวังที่เป็นไปไม่ได้

ดังนั้นจึงต้องใช้ความพยายามในการจัดลำดับความสำคัญใหม่ เธอย้ำว่าเป้าหมายหลักของเธอคือการไม่ทำให้ครอบครัวต้องแตกสลาย เพราะเธอเองก็มาจากครอบครัวที่แตกแยกมาก่อน ในปีเดียวกันนี้ เธอยังได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตส่วนตัวและครอบครัวผ่านสารคดี All I Know So Far ทาง Prime Video ด้วย

นอกจากนี้ ในปี 2023 เธอยังเคยเปิดใจถึงเคล็ดลับการครองคู่มายาวนานว่า เป็นเพราะทั้งคู่ต่างมีความเป็นอิสระสูงมาก ทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตแยกกันได้อย่างเต็มที่แล้วค่อยกลับมาอยู่ด้วยกัน โดยพิงก์ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่า “เราไม่ได้ต้องการกันและกัน แต่เรา ‘เลือก’ กันและกัน”

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

