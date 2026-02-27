วิโรจน์ ชนะคดี อนุทินฟ้องหมิ่น ปมตำหนิบริหารวัคซีนโควิด ศาลชี้ วิจารณ์สุจริต
ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง วิโรจน์ คดีหมิ่นประมาท อนุทิน ปมวัคซีนโควิด ชี้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลโดยสุจริต อ่านสรุปคำพิพากษาฉบับเต็มเข้าใจง่ายได้ที่นี่
ผู้สื่อข่าวรายงาน นายวิโรจน์ ลักคณาอดิศร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล โพสต์แจ้ง ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนให้ยกฟ้องในคดีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล อดีตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายวิโรจน์ ในข้อหาหมิ่นประมาท คดีนี้ผ่านการพิจารณาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง ศาลพิจารณาพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการกระทำของนายวิโรจน์ไม่มีมูลความผิด
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายวิโรจน์ได้จัดรายการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพรรคก้าวไกลเพื่อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล เนื้อหาหลักเป็นการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมออกพระราชกำหนดจำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 นายวิโรจน์ตั้งคำถามประเด็นที่นายอนุทินกำลังใช้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามาเป็นข้ออ้างเพื่อออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งให้กับตัวเองกับผู้บริหารระดับสูง
คำพูดดังกล่าวทำให้นายอนุทินตัดสินใจยื่นฟ้องศาล นายอนุทินระบุในคำฟ้องว่าถ้อยคำของนายวิโรจน์เป็นความเท็จ นายอนุทินมองว่านายวิโรจน์จงใจโฆษณาให้ประชาชนเข้าใจผิดเพื่อทำให้นายอนุทินเสียชื่อเสียง ศาลอาญาซึ่งเป็นศาลชั้นต้นพิจารณาพยานหลักฐานเบื้องต้นแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอนุทินจึงยื่นอุทธรณ์คดีต่อ
ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนคดีอย่างละเอียดให้เหตุผลว่า ขณะเกิดเหตุนายอนุทินดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาล มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ประชาชนสื่อมวลชนย่อมให้ความสนใจติดตามการทำงาน นายวิโรจน์เป็นตัวแทนประชาชนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน มีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล การที่กระทรวงสาธารณสุขเตรียมออกกฎหมายจำกัดความรับผิดในช่วงเวลาดังกล่าว ย่อมทำให้นายวิโรจน์มีสิทธิตั้งข้อสงสัยพฤติการณ์ของนายอนุทินได้
ศาลอุทธรณ์สรุปว่าแม้ถ้อยคำบางส่วนในการแถลงข่าวอาจจะเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์ การกระทำของนายวิโรจน์ถือเป็นการแสดงความคิดเห็นติชมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตด้วยความเป็นธรรม กฎหมายเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปกระทำได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม นายวิโรจน์จึงได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (3) คดีนี้จึงไม่มีมูลพอที่จะดำเนินคดีอาญา ศาลอุทธรณ์จึงมีคำพิพากษายืนให้ยกฟ้อง
