ข่าวการเมือง
“เสรีพิศุทธ์” เตรียมลุยเอาผิด “อนุทิน” แต่งตั้ง “ธรรมนัส” ผิดจริยธรรมร้ายแรง?
เสรีพิศุทธ์ เตรียมยื่นเอาผิด อนุทิน กรณีแต่งตั้ง ธรรมนัส เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “พรุ่งนี้วันศุกร์ที่ 27 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส จะไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
เพื่อขอให้พิจารณาและเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่”
