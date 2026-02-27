ข่าว

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาคใต้ เช็กคะแนน-รายชื่อ ผู้ผ่านภาค ก-ข ล่าสุด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ก.พ. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 27 ก.พ. 2569 10:17 น.
73
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ. ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาคใต้

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 ภาคใต้ อัปเดตล่าสุด เช็กรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ข ที่นี่ พร้อมลิงก์ดาวน์โหลดรายละเอียด

ข่าวดีสำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 ล่าสุด คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้ ประกาศผลสอบท้องถิ่นภาคใต้ อัปเดตล่าสุด สำหรับศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 และเขต 2 แล้ว โดยเป็นการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ซึ่งมียอดรวมผู้สอบผ่านทั้งภาค ก และ ภาค ข จำนวนทั้งสิ้น 8,545 ราย

ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์หลักของ กสถ. https://dla-local2568.thaijobjob.com/ โดยสามารถดูผลคะแนนสอบได้ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 ก.พ. 69 เวลา 08.30 น. ถึง วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 69 เวลา 16.30 น.

ผู้สมัครสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์หลักของ กสถ. https://dla-local2568.thaijobjob.com/
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.

สรุปสถิติผู้สอบผ่าน ศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 และเขต 2

เพื่อความชัดเจน ทาง กสถ. ได้สรุปตัวเลขผู้มีสิทธิสอบ ผู้เข้าสอบ และผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละประเภทตำแหน่งไว้ดังนี้

ประเภททั่วไป

    • ผู้มีสิทธิสอบ: 23,321 ราย

    • ผู้เข้าสอบจริง: 15,426 ราย

    • ผู้สอบผ่านภาค ก: 1,833 ราย

    • ผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข: 1,578 ราย

ประเภทวิชาการ

    • ผู้มีสิทธิสอบ: 71,784 ราย

    • ผู้เข้าสอบจริง: 46,025 ราย

    • ผู้สอบผ่านภาค ก: 8,137 ราย

    • ผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข: 6,450 ราย

ครูผู้ช่วย

    • ผู้มีสิทธิสอบ: 8,789 ราย

    • ผู้เข้าสอบจริง: 5,289 ราย

    • ผู้สอบผ่านภาค ก: 539 ราย

    • ผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข: 517 ราย

รวมสถิติทั้งหมด

    • ผู้มีสิทธิสอบรวม: 103,894 ราย

    • ผู้เข้าสอบจริงรวม: 66,740 ราย

    • ผู้สอบผ่านภาค ก รวม: 10,509 ราย

    • ผู้สอบผ่านภาค ก และ ภาค ข รวม: 8,545 ราย

  • สรุปสถิติผู้สอบผ่าน ศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 และเขต 2
    คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.

ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการสอบภาค ค (แยกตามศูนย์สอบ)

ผู้สมัครสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รวมถึงตรวจสอบระเบียบการ วัน เวลา และสถานที่สอบของศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1 และเขต 2 ได้ทันที

ศูนย์สอบภาคใต้ เขต 1

ศูนย์สอบภาคใต้ เขต 2

(ข้อมูลอ้างอิงจาก: เฟซบุ๊ก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น กสถ.)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านทุกท่าน และอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ครับ!

